Σοβαρό κυκλοφοριακό έμφραγμα έχει προκληθεί στο Πέραμα, έπειτα από εκτεταμένη ζημιά που υπέστη αγωγός λυμάτων της ΕΥΔΑΠ στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία, ενώ οι εργασίες αποκατάστασης εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν έως την Τετάρτη. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, επετράπη προσωρινά η διέλευση οχημάτων μέσω του Ναυστάθμου Σαλαμίνας, ενώ ο δήμαρχος Γιάννης Λαγουδάκος εξέφρασε έντονη ανησυχία για τις πιθανές συνέπειες.

Η ζημιά στον αγωγό λυμάτων, η οποία οφείλεται σε καθίζηση του οδοστρώματος, έχει προκαλέσει μεγάλη ταλαιπωρία σε οδηγούς και κατοίκους του Περάματος. Τα συνεργεία της ΕΥΔΑΠ βρίσκονται στο σημείο και καταβάλλουν προσπάθειες για την αποκατάσταση της βλάβης.

Η έκταση της ζημιάς και οι εργασίες αποκατάστασης

Η ζημιά στον αγωγό είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με μία απλή επισκευή. Απαιτείται η αντικατάσταση τμήματος του αγωγού, μήκους περίπου 100 μέτρων. Πρόκειται για έναν αγωγό ηλικίας τουλάχιστον 50 ετών, με διάμετρο που προσεγγίζει το ένα μέτρο, γεγονός που καθιστά τις εργασίες σημαντικά πιο δύσκολες και χρονοβόρες.

Στο σημείο βρίσκονται τεχνικοί και συνεργεία της ΕΥΔΑΠ, οι οποίοι πραγματοποιούν εργασίες αποκατάστασης. Έχουν ήδη προχωρήσει στη δημιουργία προσωρινών παρακαμπτήριων συνδέσεων. Αυτές οι συνδέσεις αποσκοπούν στη διοχέτευση των λυμάτων προς τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού της Ψυττάλειας. Η συγκεκριμένη παρέμβαση κρίθηκε απαραίτητη για να συνεχιστεί η μεταφορά των λυμάτων και να αποφευχθεί η επιστροφή τους προς το αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής, κάτι που θα είχε σοβαρές συνέπειες για τους κατοίκους.

Σύμφωνα με τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις, οι εργασίες αποκατάστασης του αγωγού ενδέχεται να ολοκληρωθούν έως την Τετάρτη, προσφέροντας μια προοπτική λύσης στο πρόβλημα.

Κυκλοφοριακό χάος και προσωρινές λύσεις

Η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Δημοκρατίας διεξάγεται πλέον από μία μόνο λωρίδα ανά κατεύθυνση, γεγονός που έχει οδηγήσει σε κυκλοφοριακό έμφραγμα στην περιοχή. Η κατάσταση στην είσοδο της πόλης του Περάματος παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε όσους κινούνται στην περιοχή.

Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων και την ανακούφιση του κυκλοφοριακού φόρτου, το Πολεμικό Ναυτικό έχει επιτρέψει προσωρινά τη διέλευση οχημάτων μέσω του Ναυστάθμου Σαλαμίνας. Αυτό το μέτρο αποσκοπεί στη διευκόλυνση των κατοίκων και των εργαζομένων που χρειάζεται να μετακινηθούν από και προς την περιοχή. Παρόλο που αποτελεί ένα προσωρινό μέτρο ανακούφισης, δεν επιλύει το ευρύτερο πρόβλημα της περιορισμένης οδικής πρόσβασης στο Πέραμα.

Οι ρυθμίσεις διέλευσης από τον Ναύσταθμο και τα μέτρα της Τροχαίας

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διέλευση μέσω του Ναυστάθμου έχουν ανακοινωθεί με συγκεκριμένες ώρες και σημεία πρόσβασης. Η διέλευση Ι.Χ. οχημάτων επιτρέπεται από τις 05:00 έως τις 18:00. Η είσοδος για όσους κατευθύνονται προς Πέραμα και Σαλαμίνα γίνεται από την πύλη Φ1 στον Σκαραμαγκά. Για την αντίθετη κατεύθυνση, η διέλευση προβλέπεται από την πύλη Φ3 προς την πύλη Φ1.

Για τη διέλευση μέσω του Ναυστάθμου απαιτείται η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας. Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν ανακοινωθεί για τη Δευτέρα 23 και την Τρίτη 24 Νοεμβρίου. Παράλληλα, προβλέπεται ενισχυμένη παρουσία της Τροχαίας στην περιοχή για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, καθώς και περιορισμός της κυκλοφορίας βαρέων φορτηγών της COSCO, με στόχο την περαιτέρω ελάφρυνση του οδικού δικτύου.

Η δήλωση του δημάρχου Περάματος

Ο δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Λαγουδάκος, εξέφρασε έντονη ανησυχία για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Ο κ. Λαγουδάκος τόνισε τη σοβαρότητα της βλάβης και τις πιθανές επιπτώσεις της, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «τα βοθρολύματα θα έφταναν στα σαλόνια των σπιτιών». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την κρισιμότητα της άμεσης παρέμβασης της ΕΥΔΑΠ και των προσωρινών λύσεων που εφαρμόστηκαν για να αποφευχθεί μια υγειονομική κρίση στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Enikos