Ο Βρετανός πυγμάχος Τάισον Φιούρι, γνωστός για τις σπουδαίες του μάχες στο ρινγκ, αποκάλυψε τις σημαντικές δυσκολίες που αντιμετώπισε με την ψυχική του υγεία, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι μάχες αυτές, όπως ο ίδιος περιγράφει, ήταν ακόμα μεγαλύτερες από εκείνες που έδωσε εντός του αγωνιστικού χώρου. Οι αποκαλύψεις αυτές γίνονται στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 27 Νοεμβρίου, φέρνοντας στο φως μια άλλη πλευρά της ζωής του παγκόσμιου πρωταθλητή, πέρα από τις αθλητικές του επιτυχίες.

Οι πολλαπλές διαγνώσεις και η ψυχολογική κατάρρευση

Στο επερχόμενο ντοκιμαντέρ, ο Τάισον Φιούρι αναφέρει ότι έχει λάβει διαγνώσεις για ένα φάσμα ψυχικών διαταραχών. Συγκεκριμένα, έχει διαγνωστεί με σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή, κατάθλιψη, αγχώδη διαταραχή, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και ΔΕΠΥ. Αυτές οι αποκαλύψεις σκιαγραφούν το εύρος και την πολυπλοκότητα των εσωτερικών μαχών που έδωσε ο πυγμάχος.

Η ψυχολογική του κατάρρευση ξεκίνησε το 2015, μια περίοδο που ακολούθησε αμέσως την κορυφαία στιγμή της καριέρας του: την κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου βαρέων βαρών απέναντι στον Βλαντίμιρ Κλίτσκο. Παρά την κορυφαία αυτή επιτυχία, ο Φιούρι ένιωσε πως έχασε το νόημα της ύπαρξής του, βυθιζόμενος σε μια αυτοκαταστροφική καθημερινότητα που περιλάμβανε εκτεταμένη χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ.

Φωνές και φόβοι για τη ζωή του

Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε δραματικά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ο Τάισον Φιούρι άρχισε να ακούει φωνές, ενώ παράλληλα ανέπτυξε την πεποίθηση ότι κάποιοι απειλούσαν τη ζωή τη δική του, αλλά και των οικείων του προσώπων. Αυτή η έντονη ψυχολογική πίεση και οι παραισθήσεις τον οδήγησαν σε ένα σημείο κρίσης.

Η κατάσταση κορυφώθηκε με τη μεταφορά του σε νοσοκομείο, λόγω μιας σοβαρής κρίσης άγχους. Η σύζυγός του, Πάρις Φιούρι, η οποία εμφανίζεται επίσης στο ντοκιμαντέρ, εξιστορεί τις αντιξοότητες που βίωσε βλέποντας την υγεία του να χειροτερεύει, θυμόμενη τον τρόμο και την απόγνωση που κυριαρχούσαν τότε στην οικογένεια.

Η μαρτυρία της Πάρις Φιούρι

Η Πάρις Φιούρι, η οποία ήταν έγκυος εκείνη την περίοδο, έσπευσε κοντά στον σύζυγό της και τον βρήκε σε κατάσταση έντονου τρόμου. «Ο Τάισον με κοίταξε ενώ βρισκόταν στο κρεβάτι, συνδεδεμένος με μηχανήματα που παρακολουθούσαν την καρδιά του. Ήταν πραγματικά φοβισμένος», αναφέρει η ίδια, περιγράφοντας την εικόνα που αντίκρισε και την αγωνία της στιγμής.

Σύμφωνα με την περιγραφή της Πάρις, ο σύζυγός της ήταν πεπεισμένος ότι υπήρχε ένα οργανωμένο σχέδιο για τη δολοφονία του. «Πάρις, βγάλε με από εδώ. Προσπαθούν να με σκοτώσουν. Οι Ιλουμινάτι, είναι όλοι μέσα σε αυτό. Δεν μπορούν να με κάνουν να σωπάσω, οπότε θα με ξεφορτωθούν», της έλεγε ο Τάισον Φιούρι, εκφράζοντας τους έντονους φόβους και τις παρανοϊκές του σκέψεις.

Προσωπικές τραγωδίες και απώλειες

Πέρα από τα ψυχικά προβλήματα και τις διαγνώσεις, ο Βρετανός πυγμάχος αναφέρεται και σε τραυματικά γεγονότα που σημάδεψαν την ιδιωτική του διαδρομή. Το 2014, η οικογένειά του ήρθε αντιμέτωπη με την οδυνηρή απώλεια του αγέννητου παιδιού τους, ένα γεγονός που τους επηρέασε βαθιά και πρόσθεσε βάρος στις ήδη υπάρχουσες δυσκολίες.

Στη συνέχεια, ακολούθησε ο θάνατος του θείου του, ενός προσώπου που είχε καθοριστικό ρόλο τόσο στην οικογενειακή όσο και στην αθλητική του ζωή. Ο Τάισον Φιούρι παραδέχεται πως επιχείρησε να κρύψει τη θλίψη του, προβάλλοντας μια εικόνα δύναμης προς τους δικούς του ανθρώπους, δίχως όμως να επεξεργαστεί πραγματικά τον πόνο που είχε συσσωρευτεί μέσα του, κάτι που πιθανώς συνέβαλε στην επιδείνωση της κατάστασής του.

Με πληροφορίες από: Newsit