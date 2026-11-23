Ενώπιον της Δικαιοσύνης βρίσκονται από το πρωί της Δευτέρας οι πρώτοι από τους δεκαπέντε συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα εικονικών τιμολογίων. Η εγκληματική οργάνωση, σύμφωνα με τη δικογραφία, εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημιά ύψους 28 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου αναμένεται να ξεκινήσουν οι απολογίες τους, μια διαδικασία που προβλέπεται να ολοκληρωθεί την Τρίτη.

Οι απολογίες στην Ευελπίδων

Οι δεκαπέντε συλληφθέντες προσήχθησαν λίγο μετά τις 9:00 το πρωί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθούν στον Ανακριτή για τις κατηγορίες που τους βαρύνουν. Η διαδικασία των απολογιών αναμένεται να διαρκέσει και την Τρίτη, λόγω του πλήθους των εμπλεκομένων και της πολυπλοκότητας της υπόθεσης.

Σε βάρος των συλληφθέντων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για μια σειρά σοβαρών αδικημάτων. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, τη φοροδιαφυγή, την απάτη σε βάρος του Δημοσίου, την πλαστογραφία, καθώς και τη νομιμοποίηση εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες. Αυτές οι κατηγορίες σκιαγραφούν το εύρος της φερόμενης παράνομης δράσης του κυκλώματος.

Ο τρόπος δράσης και οι εταιρείες-«βιτρίνες»

Η δικογραφία περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε οκτώ εταιρείες-«βιτρίνες», οι οποίες δεν είχαν πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα. Μέσω αυτών των εταιρειών, εκδίδονταν εικονικά τιμολόγια και υποβάλλονταν ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις, με αποτέλεσμα την εξασφάλιση παράνομου οφέλους.

Το παράνομο όφελος που φέρεται να αποκόμισε η οργάνωση ανέρχεται στα 4,8 εκατομμύρια ευρώ. Η συνολική ζημιά που προκλήθηκε στο Δημόσιο, εξαιτίας της δράσης του κυκλώματος με τα εικονικά τιμολόγια, υπολογίζεται στα 28 εκατομμύρια ευρώ, αναδεικνύοντας το μέγεθος της οικονομικής απάτης.

Αναλήψεις εκατομμυρίων σε 41 λεπτά

Ένα ιδιαίτερα αποκαλυπτικό στοιχείο για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της δράσης του κυκλώματος αφορά συγκεκριμένες αναλήψεις. Σύμφωνα με τις αρχές, τέσσερα πρόσωπα κατάφεραν να πραγματοποιήσουν αναλήψεις συνολικού ποσού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε μόλις 41 λεπτά. Αυτό το περιστατικό υπογραμμίζει την οργανωμένη φύση της εγκληματικής δραστηριότητας.

Στις αναλήψεις αυτές φέρεται να υπήρξε η συνδρομή δύο διευθυντών τραπεζικών καταστημάτων. Οι συγκεκριμένοι διευθυντές φέρονται να παρέκαμψαν τις προβλεπόμενες δικλίδες ασφαλείας, διευκολύνοντας έτσι την άμεση εκταμίευση των χρημάτων και την παράνομη δραστηριότητα του κυκλώματος.

Οι τρεις βασικοί πυλώνες της παράνομης δράσης

Η δικογραφία περιγράφει τρεις βασικούς τρόπους που αποτελούσαν τη βάση της παράνομης δραστηριότητας της οργάνωσης. Ο πρώτος αφορούσε τη μη απόδοση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ένα κομβικό στοιχείο της φοροδιαφυγής. Ο δεύτερος τρόπος ήταν η έκδοση και χρήση εικονικών φορολογικών παραστατικών, τα οποία χρησιμοποιούνταν για να δημιουργούν πλασματικές συναλλαγές.

Ο τρίτος πυλώνας της παράνομης δράσης ήταν η υποβολή ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων. Στόχος αυτής της πρακτικής ήταν η εξασφάλιση επιστροφών φόρου, τις οποίες οι εμπλεκόμενοι δεν δικαιούνταν νόμιμα. Αυτοί οι τρεις τρόποι συνέθεταν ένα πολύπλοκο σύστημα φορολογικής απάτης.

Ο ρόλος των λογιστών και των «αχυράνθρωπων»

Στο δίκτυο της εγκληματικής οργάνωσης, σημαντική θέση φέρεται να κατείχαν επαγγελματίες του λογιστικού κλάδου. Οι συγκεκριμένοι λογιστές αναλάμβαναν την υποβολή των επίμαχων φορολογικών δηλώσεων, παίζοντας έτσι έναν καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του σχεδίου φοροδιαφυγής και απάτης.

Στη βάση της πυραμίδας της οργάνωσης βρίσκονταν οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι». Αυτά τα πρόσωπα εμφανίζονταν στα επίσημα έγγραφα ως νόμιμοι εκπρόσωποι και διαχειριστές των εταιρειών-«βιτρίνων», οι οποίες, όπως προαναφέρθηκε, δεν είχαν πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο ρόλος τους ήταν να εμφανίζονται στις τράπεζες ως δικαιούχοι των εταιρικών λογαριασμών, να πραγματοποιούν τις αναλήψεις των χρημάτων και στη συνέχεια να παραδίδουν τα μετρητά στα ηγετικά μέλη της οργάνωσης, ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο της νομιμοποίησης των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis