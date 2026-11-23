Ένα νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το περασμένο Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2026, φέρνει σημαντικές αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Το νομοσχέδιο εισάγει αυστηρότερους κανόνες, εξορθολογισμό των προστίμων και ηλικιακούς κόφτες, με βασικό γνώμονα την ασφαλέστερη μετακίνηση στους δρόμους και την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Στόχος είναι η χώρα να βελτιώσει τη θέση της όσον αφορά τα τροχαία δυστυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Νέοι κανόνες στις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης

Μία από τις βασικές αλλαγές που προβλέπει το σχέδιο νόμου αφορά τις πρακτικές εξετάσεις για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης. Εφεξής, η πρακτική δοκιμασία θα καταγράφεται υποχρεωτικά. Η καταγραφή θα γίνεται μέσω tablet του εξεταστή και φορητής κάμερας 360 μοιρών, η οποία θα είναι εστιασμένη στα πετάλια και τη θέση του εκπαιδευτή. Το οπτικοακουστικό υλικό που θα καταγράφεται κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα διατηρείται για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας της δοκιμασίας.

Παράλληλα, εισάγεται μια ηλεκτρονική διαδικασία για την ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση των εμπλεκομένων. Αυτή θα πραγματοποιείται μέσω QR code και θα αφορά τον εξεταστή, το όχημα που χρησιμοποιείται για την εξέταση, καθώς και το Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης του υποψηφίου οδηγού. Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης αυτοματοποιημένο έλεγχο με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος θα επιβεβαιώνει την ορθή τοποθέτηση και λειτουργία των καμερών. Επιπλέον, αυστηροποιούνται οι κυρώσεις σε περιπτώσεις πλαστογραφίας ή παραπλάνησης ως προς την ταυτότητα του υποψηφίου οδηγού, είτε μέσω δειγματοληπτικού ελέγχου είτε μέσω των καμερών εισόδου στη θεωρητική εξέταση. Συστήνεται, τέλος, ένα ηλεκτρονικό μητρώο για τα εκπαιδευτικά οχήματα των σχολών οδήγησης.

Ειδικές προβλέψεις για νέους οδηγούς και οχήματα υψηλής ιπποδύναμης

Το σχέδιο νόμου θεσπίζει ειδικούς κανόνες που αφορούν τους νέους οδηγούς. Συγκεκριμένα, οι νέοι οδηγοί θα υποχρεούνται να τοποθετούν ένα ειδικό σήμα αναγνώρισης στο αυτοκίνητο που οδηγούν για ένα χρόνο.

Μία ακόμη σημαντική πρόβλεψη του νέου ΚΟΚ είναι η εισαγωγή ηλικιακού κόφτη για τα supercars. Η διάταξη αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, περιορίζοντας την πρόσβαση σε οχήματα υψηλής ιπποδύναμης σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, με στόχο τη μείωση των επικίνδυνων συμπεριφορών και των ατυχημάτων.

Εξορθολογισμός προστίμων και αυστηρές κυρώσεις

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης αλλαγές στο κυρωτικό πλαίσιο για διάφορες παραβάσεις. Συγκεκριμένα, θα υπάρξει αύξηση του προστίμου για απλές παραβάσεις στάθμευσης, χωρίς ωστόσο να προβλέπεται προσωρινή αφαίρεση της άδειας οδήγησης για αυτές τις περιπτώσεις. Επιπλέον, αναμορφώνεται το κυρωτικό πλαίσιο για την οδήγηση οχήματος χωρίς την απαιτούμενη άδεια οδήγησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Ιδιαίτερα αυστηρές κυρώσεις προβλέπονται για όσους κυκλοφορούν όχημα του οποίου οι πινακίδες δεν είναι ευκρινώς ορατές ή αναγνωρίσιμες από κάμερες και άλλα τεχνικά μέσα ελέγχου. Αυτή η διάταξη στοχεύει στην αντιμετώπιση της παραποίησης ή της κάλυψης των πινακίδων, η οποία δυσχεραίνει τους ελέγχους και την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών.

Οι στόχοι του υπουργείου και τα αποτελέσματα προηγούμενων μέτρων

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επιδιώκει με τους νέους κανόνες να συνδυάσει την αυστηρότητα με την αναλογικότητα, τη διαφάνεια και την εκπαίδευση. Ο βασικός στόχος είναι η χώρα μας να «ξεκολλήσει» από τις πρώτες θέσεις σε τροχαία δυστυχήματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενισχύοντας την οδική ασφάλεια για όλους τους χρήστες των δρόμων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, τα προηγούμενα μέτρα που είχαν ληφθεί, όπως η εντατικοποίηση των ελέγχων και τα αυστηρά πρόστιμα για τη χρήση κράνους, έχουν ήδη αποδώσει καρπούς. Αυτό δημιουργεί αισιοδοξία για την αποτελεσματικότητα των νέων ρυθμίσεων που προωθούνται με το παρόν σχέδιο νόμου.

Με πληροφορίες από: Newsit