Ο Πάολο Μπούλγκαρι, ο Ιταλός σχεδιαστής κοσμημάτων που συνέδεσε το όνομά του με την εξέλιξη του παγκοσμίου φήμης οίκου Bvlgari, απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών. Ο εγγονός του ιδρυτή της εταιρείας διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην πορεία της οικογενειακής επιχείρησης, μετατρέποντάς την σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους οίκους κοσμημάτων διεθνώς. Η ζωή του ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία της Bvlgari, από την ίδρυσή της στη Ρώμη έως την ηγεσία της σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η πορεία του Πάολο Μπούλγκαρι στην οικογενειακή επιχείρηση

Ο Πάολο Μπούλγκαρι γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1937 και ήταν ο εγγονός του Σωτήριου Βούλγαρη, του ιδρυτή της εταιρείας Bulgari, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της στη Ρώμη το 1884. Εντάχθηκε ενεργά στην οικογενειακή επιχείρηση το 1960, όπου συνεργάστηκε στενά με τον πατέρα του. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Μπούλγκαρι ανέπτυξε μια εξειδικευμένη γνώση στους πολύτιμους λίθους, για τους οποίους θεωρούνταν ένας από τους κορυφαίους ειδικούς παγκοσμίως.

Η συμβολή του δεν περιορίστηκε μόνο στην τεχνική γνώση, αλλά επεκτάθηκε και στην καλλιέργεια της αισθητικής και της ευαισθησίας που αποτελούν τη βάση του χαρακτηριστικού ύφους της Bvlgari. Από το 1984, ο Πάολο Μπούλγκαρι ανέλαβε την προεδρία του ομίλου, οδηγώντας τον σε μια νέα εποχή ανάπτυξης και διεθνούς αναγνώρισης. Η Bvlgari, ένας από τους πιο γνωστούς οίκους κοσμημάτων στον κόσμο, αποτελεί μέρος του ομίλου LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton από το 2011.

Ο οίκος Bvlgari και οι διάσημοι πελάτες

Ο πολυτελής ιταλικός οίκος Bvlgari έχει συνδεθεί στο πέρασμα των χρόνων με πλήθος διασημοτήτων, οι οποίες έχουν επιλέξει τα κοσμήματά του για τις εμφανίσεις τους. Ανάμεσα στις προσωπικότητες που έχουν φορέσει δημιουργίες του οίκου συγκαταλέγονται ονόματα όπως η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, η Σοφία Λόρεν, η Ίνγκριντ Μπέργκμαν, η Άν Χάθαγουεϊ, η Ζεντάγια και η Ριάνα.

Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, ένα εικονίδιο του Χόλιγουντ, διατηρούσε μια ιδιαίτερα στενή σχέση με τον οίκο Bvlgari. Φόρεσε πολλά από τα κοσμήματά του, με ορισμένα από αυτά να έχουν εκτεθεί σε διάφορες περιόδους. Επιπλέον, η Τέιλορ επέλεξε να φορέσει κοσμήματα του οίκου και σε ορισμένες από τις ταινίες της, όπως στις παραγωγές «Κλεοπάτρα» και «The V.I.P.s».

Αποκαλύψεις για τους υψηλόβαθμους πελάτες

Σε μια παλαιότερη συνέντευξή του στον Αλέν Έλκαν, ο Πάολο Μπούλγκαρι είχε μοιραστεί λεπτομέρειες σχετικά με ορισμένους από τους υψηλόβαθμους και διάσημους πελάτες του οίκου. Ανέφερε ότι δύο βασιλείς της Σαουδικής Αραβίας συγκαταλέγονταν στους πελάτες τους κατά τις δεκαετίες του ’70 και του ’80, αναδεικνύοντας την παγκόσμια απήχηση της Bvlgari.

Μια άλλη σημαντική πελάτισσα ήταν η Μπάρμπαρα Χάτον, την οποία ο Μπούλγκαρι χαρακτήρισε ως μία από τις μεγαλύτερες πελάτισσες του πατέρα του. Η γνωριμία τους χρονολογείται από τη δεκαετία του 1960, με τον Πάολο Μπούλγκαρι να την περιγράφει ως μια «εξαιρετική γυναίκα». Επίσης, ο Χένρι Φορντ ο Δεύτερος αναφέρθηκε ως σημαντικός πελάτης τη δεκαετία του ’70, ενισχύοντας το προφίλ του οίκου ως επιλογή για προσωπικότητες υψηλού κύρους.

Η ιστορία αγάπης του Ρίτσαρντ Μπάρτον και της Ελίζαμπεθ Τέιλορ

Ο Πάολο Μπούλγκαρι είχε αναφερθεί και στην περίφημη σχέση μεταξύ του Ρίτσαρντ Μπάρτον και της Ελίζαμπεθ Τέιλορ, η οποία συνδέθηκε άμεσα με τον οίκο. Όταν ο Ρίτσαρντ Μπάρτον γύριζε την ταινία «Κλεοπάτρα» στη Ρώμη μαζί με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ, της αγόρασε ένα «απίστευτο κολιέ με σμαράγδια» από την Bvlgari. Αυτό το δώρο αποτελούσε μέρος της θυελλώδους σχέσης τους.

Ο Μπούλγκαρι είχε θυμηθεί ότι το ζευγάρι «μάλωναν συνεχώς σαν τρελοί». Για να συμφιλιωθούν και να τα ξαναβρούν μετά από τις διαφωνίες τους, ο Μπάρτον της χάριζε «πανέμορφα κοσμήματα». Αυτή η λεπτομέρεια αναδεικνύει όχι μόνο την πολυτέλεια των κοσμημάτων της Bvlgari, αλλά και τον τρόπο που αυτά εντάχθηκαν στις προσωπικές ιστορίες και τις σχέσεις των διασημοτήτων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis