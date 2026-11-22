Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Ηπείρου μετά την αποκάλυψη ότι ένας 14χρονος μαθητής φέρεται να είχε καταστρώσει σχέδιο επίθεσης στο σχολείο του. Ο ανήλικος αναζητούσε οπλισμό μέσω διαδικτύου, με σκοπό να εκδικηθεί συμμαθητές του που, όπως υποστήριζε, τον υπέβαλλαν σε συστηματικό εκφοβισμό. Η κινητοποίηση των ελληνικών Αρχών ξεκίνησε έπειτα από ενημέρωση ξένης υπηρεσίας, η οποία εντόπισε απειλητικές αναφορές σε διαδικτυακό λογαριασμό του μαθητή.

Η αποκάλυψη του σχεδίου και η κινητοποίηση των αρχών

Η υπόθεση, πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα, ξεκίνησε νωρίτερα φέτος, όταν οι ελληνικές αρχές έλαβαν σήμα από ξένη υπηρεσία. Η ενημέρωση αφορούσε έναν χρήστη της εφαρμογής Telegram που είχε εκφράσει την πρόθεση να πραγματοποιήσει ένοπλη μαζική επίθεση. Ο ίδιος τηλεφωνικός αριθμός είχε χρησιμοποιηθεί και για τη δημιουργία προφίλ στο Snapchat.

Ακολουθώντας τα ψηφιακά ίχνη, οι αστυνομικοί έφτασαν σε μια οικογένεια της ελληνικής περιφέρειας, όπου διέμενε ο 14χρονος μαθητής. Στην έρευνα ενεπλάκη και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, προκειμένου να αξιολογηθούν οι πληροφορίες και να διαπιστωθεί η σοβαρότητα των απειλών.

Αναζήτηση οπλισμού και εξαπάτηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο μαθητής φέρεται να αναζητούσε όπλα και πολεμικό εξοπλισμό μέσω διαδικτύου, ενώ είχε απευθυνθεί και σε χρήστες της πλατφόρμας Telegram για να βρει οπλισμό. Στο δωμάτιό του εντοπίστηκε, μεταξύ άλλων, ένα πολεμικό μαχαίρι μήκους 35 εκατοστών, το οποίο είχε αγοράσει διαδικτυακά, δικαιολογώντας την αγορά του για ψάρεμα.

Προέκυψε επίσης ότι ο ανήλικος είχε επιχειρήσει να εξασφαλίσει όπλο μέσω διαδικτυακών επαφών. Σε μία από αυτές τις περιπτώσεις, φέρεται να είχε δώσει χρήματα σε έναν άνδρα που υποσχέθηκε ότι θα του προμηθεύσει οπλισμό, αλλά τελικά τον εξαπάτησε. Ο 14χρονος είχε ισχυριστεί στον πατέρα του ότι χρειαζόταν το όπλο για σκοποβολή στην ύπαιθρο.

Το κίνητρο της εκδίκησης και ο εκφοβισμός

Ο 14χρονος ομολόγησε στις αρχές ότι δεχόταν επί μακρόν παρενόχληση από μια παρέα συνομηλίκων του, εξηγώντας ότι είχε καταλήξει στο συμπέρασμα πως έπρεπε να «τιμωρηθούν». Υποστήριζε ότι δεχόταν επανειλημμένα λεκτική και σωματική βία από συμμαθητές του, γεγονός που, σύμφωνα με την έρευνα, είχε πυροδοτήσει την επιθυμία του να τους εκδικηθεί.

Σύμφωνα με τον ανήλικο, μια ομάδα 10 έως 15 ανηλίκων τον στοχοποιούσαν, τον έβριζαν, τον χτυπούσαν και του πετούσαν αντικείμενα για να τον εξευτελίσουν, με οπαδικά κίνητρα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανήλικος είχε αναζητήσει στοιχεία για προηγούμενες επιθέσεις σε σχολεία και είχε συγκεντρώσει πληροφορίες για μαθητές που θεωρούσε υπεύθυνους για τον εκφοβισμό.

Παράλληλα, φέρεται να επεξεργαζόταν διαφορετικά σενάρια επίθεσης, ενώ εξεταζόμενο στοιχείο της υπόθεσης είναι και η πρόθεσή του να καταγράψει όσα θα συνέβαιναν και να δημοσιοποιήσει το υλικό στο διαδίκτυο. Είχε σχεδιάσει να αποκτήσει ένα πιστόλι, ένα ημιαυτόματο όπλο και στολή μάχης.

Αλλαγές στη συμπεριφορά του ανηλίκου και οι ενέργειες του πατέρα

Ο πατέρας του 14χρονου φέρεται να είχε παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα σημαντικές αλλαγές στη συμπεριφορά του παιδιού. Ο ανήλικος εμφανιζόταν πιο απομονωμένος, είχε έντονα νεύρα και αντιμετώπιζε προβλήματα με τον ύπνο του. Το τελευταίο εξάμηνο η κατάσταση επιδεινώθηκε αισθητά, καθώς κοιμόταν την ημέρα και ξενυχτούσε.

Κάποια στιγμή, μάλιστα, φέρεται να αποκάλυψε στον πατέρα του ότι είχε επιχειρήσει να βρει όπλο, πληρώνοντας κάποιον που υποσχέθηκε να τον βοηθήσει, χωρίς όμως να εκπληρώσει την υπόσχεσή του. Πριν ακόμη φτάσουν στα ίχνη του οι αρχές μέσω του Telegram, ο πατέρας είχε οδηγήσει τον γιο του στο τοπικό αστυνομικό τμήμα ζητώντας βοήθεια.

Δικογραφία και περαιτέρω ενέργειες

Για το σύνολο της υπόθεσης σχηματίστηκε δικογραφία από την ΕΛ.ΑΣ. και διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Ανηλίκων. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας καθώς και ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης στον 14χρονο.

Από την έρευνα των Αρχών δεν προέκυψε ιδεολογικό ή τρομοκρατικό κίνητρο. Η υπόθεση φαίνεται να συνδέεται με την εκδικητική διάθεση του ανηλίκου, η οποία αποδίδεται στον παρατεταμένο εκφοβισμό που υποστήριζε ότι δεχόταν.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Topontiki