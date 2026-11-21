Οι Φιλαδέλφεια 76ers συνέχισαν την ακάθεκτη πορεία τους στο NBA, κατακτώντας μια αγχωτική νίκη επί των Μιλγουόκι Μπακς με σκορ 132-129. Παρά το γεγονός ότι η βραδιά δεν ήταν εύκολη, οι Σίξερς κατάφεραν να φτάσουν στην πέμπτη συνεχόμενη επιτυχία τους, διατηρώντας το ρεκόρ τους στο 14-3. Η αναμέτρηση κρίθηκε στις τελευταίες στιγμές, με τους Μπακς να παραλίγο να προκαλέσουν μία μεγάλη έκπληξη, κυρίως χάρη στην εκπληκτική εμφάνιση του Τάιλερ Χίρο.

Οι Σίξερς συνεχίζουν την ακάθεκτη πορεία τους

Η ομάδα της Φιλαδέλφεια 76ers αποδεικνύει σταθερά την κυριαρχία της στο φετινό πρωτάθλημα του NBA, σημειώνοντας ένα εντυπωσιακό ρεκόρ 14-3. Η νίκη επί των Μιλγουόκι Μπακς, αν και αγχωτική, επιβεβαίωσε την καλή τους φόρμα και την ικανότητά τους να διαχειρίζονται δύσκολες καταστάσεις εντός του παρκέ.

Αυτή η επικράτηση σηματοδότησε την πέμπτη συνεχόμενη νίκη για τους Σίξερς, δείχνοντας πως η ομάδα βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Παρά το γεγονός ότι οι Μπακς τους καρδιοχτύπησαν μέχρι το φινάλε, οι Φιλαδέλφεια 76ers βρήκαν τον τρόπο να διατηρήσουν το προβάδισμά τους και να προσθέσουν ακόμη μία νίκη στο ενεργητικό τους.

Η κυριαρχία του ΛεΜπρόν Τζέιμς και του Τζοέλ Εμπίντ

Στην κρίσιμη αναμέτρηση, οι Σίξερς βρήκαν τους βασικούς τους πρωταγωνιστές στον ΛεΜπρόν Τζέιμς και τον Τζοέλ Εμπίντ. Ο ΛεΜπρόν, αειθαλής και κυριαρχικός, έδειξε για ακόμη μια φορά ότι δεν έχει καμία διάθεση να σταματήσει να πρωταγωνιστεί, ειδικά στην τελευταία περίοδο του αγώνα.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς σημείωσε 13 πόντους στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, φτάνοντας συνολικά τους 21 πόντους, και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη. Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Τζοέλ Εμπίντ, ο οποίος είχε κυριαρχικές διαθέσεις, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 26 πόντους και 17 ριμπάουντ, μια πραγματικά ασύλληπτη επίδοση. Σημαντική συνεισφορά είχαν επίσης ο Σίμονς με 18 πόντους και ο Μάξεϊ με 17 πόντους, αν και ο τελευταίος περιορίστηκε σε σχέση με άλλες εμφανίσεις του.

Η εκπληκτική εμφάνιση του Τάιλερ Χίρο

Από την πλευρά των Μιλγουόκι Μπακς, ο Τάιλερ Χίρο ήταν ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής της ομάδας του. Η εμφάνισή του ήταν εντυπωσιακή, καθώς σημείωσε 50 ολόκληρους πόντους, καθιστώντας τον πλήρως αδύνατον να μαρκαριστεί από τους παίκτες των Σίξερς.

Οι αμυντικοί των Φιλαδέλφεια 76ers δεν έδειχναν να βρίσκουν τον τρόπο να περιορίσουν τον Χίρο καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Η επιθετική του δεινότητα και η ικανότητά του να σκοράρει από κάθε σημείο του γηπέδου κράτησαν τους Μπακς σε τροχιά νίκης μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα.

Το ακυρωθέν buzzer-beater που παραλίγο να στείλει το ματς στην παράταση

Η αγωνία κορυφώθηκε στο φινάλε του παιχνιδιού, όταν ο Τάιλερ Χίρο παραλίγο να αναδειχθεί σε απόλυτο ήρωα για τους Μπακς. Με το σκορ στο 132-129 υπέρ των Σίξερς, ο Χίρο επιχείρησε ένα σουτ για τρεις πόντους, το οποίο θα ισοφάριζε το παιχνίδι σε 132-132 και θα το έστελνε στην παράταση.

Ωστόσο, το σουτ του Χίρο, αν και εύστοχο, κρίθηκε ελάχιστα εκπρόθεσμο για δέκατα του δευτερολέπτου, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί. Έτσι, οι Φιλαδέλφεια 76ers κατάφεραν να κρατήσουν τη νίκη, παρά την τρομερή πίεση που δέχτηκαν από τους Μπακς και την ηρωική προσπάθεια του Τάιλερ Χίρο.

Με πληροφορίες από: Athletiko