Μια υπόθεση εμπορίας ανθρώπων εξιχνιάστηκε στο κέντρο της Αθήνας, οδηγώντας στη σύλληψη μιας 55χρονης γυναίκας. Η κατηγορούμενη φέρεται να εκμεταλλευόταν επί περίπου έναν χρόνο μια 45χρονη, η οποία αντιμετωπίζει αναπηρία και ψυχοδιανοητική ευαλωτότητα, αναγκάζοντάς την να εργάζεται σε οίκους ανοχής.

Η σύλληψη της 55χρονης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 20 Νοεμβρίου, από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η δράση της φέρεται να είχε ως στόχο την αποκόμιση παράνομων κερδών μέσω της γενετήσιας εκμετάλλευσης του θύματος.

Οι έλεγχοι της ΕΛΑΣ και ο εντοπισμός του θύματος

Η άκρη του νήματος για την υπόθεση αποκαλύφθηκε την περασμένη Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου, όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας διενήργησαν στοχευμένους ελέγχους. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε δέκα οίκους ανοχής που βρίσκονται στο κέντρο της πρωτεύουσας, στο πλαίσιο επιχειρήσεων για τον εντοπισμό θυμάτων trafficking.

Κατά τη διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων, οι αστυνομικοί εντόπισαν την 45χρονη γυναίκα μέσα σε έναν οίκο ανοχής. Ο συγκεκριμένος χώρος λειτουργούσε παράνομα, καθώς είχε παραβιάσει τη σφράγιση που του είχε επιβάλει ο Δήμος Αθηναίων. Από την περαιτέρω έρευνα που ακολούθησε, προέκυψαν σαφείς ενδείξεις ότι η γυναίκα ήταν θύμα εμπορίας ανθρώπων, με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευση.

Το προφίλ του θύματος και η προσέγγιση της κατηγορούμενης

Το θύμα, μια 45χρονη ημεδαπή, χαρακτηρίζεται ως άτομο με αναπηρία και ιδιαίτερη ψυχοδιανοητική ευαλωτότητα. Η έντονη ψυχοδιανοητική της ευαλωτότητα πιστοποιήθηκε και από πραγματογνώμονα ψυχολόγο, επιβεβαιώνοντας την ιδιαίτερα ευάλωτη θέση στην οποία βρισκόταν.

Όπως διαπιστώθηκε από την προανάκριση, η 55χρονη κατηγορούμενη είχε προσεγγίσει την 45χρονη πριν από περίπου έναν χρόνο. Από την πρώτη στιγμή, η κατηγορούμενη γνώριζε τόσο την αναπηρία της γυναίκας όσο και την ευάλωτη κατάστασή της, εκμεταλλευόμενη πλήρως την αδυναμία της.

Ο τρόπος εκμετάλλευσης και οι πιέσεις

Εκμεταλλευόμενη την ευάλωτη θέση του θύματος, η 55χρονη φέρεται να της άσκησε συστηματικές πιέσεις και συναισθηματική επιρροή, πείθοντάς την να εργαστεί ως εκδιδόμενη σε οίκους ανοχής. Στο πλαίσιο της εγκληματικής της δράσης, η κατηγορούμενη φέρεται να μετέφερε η ίδια την 45χρονη σε διάφορους οίκους ανοχής για ερωτικά ραντεβού.

Από τα χρήματα που εισέπραττε το θύμα, η 55χρονη φέρεται να κρατούσε το μεγαλύτερο μερίδιο, αποκομίζοντας έτσι παράνομα κέρδη. Η εκμετάλλευση αυτή διήρκεσε επί περίπου έναν χρόνο, κατά τον οποίο η 45χρονη βρισκόταν υπό τον έλεγχο της κατηγορούμενης.

Η συνεχής χειραγώγηση και η απόκρυψη

Ακόμη και σε περιόδους που η 45χρονη αντιδρούσε στην κατάσταση και προσπαθούσε να σταματήσει την εργασία της, η κατηγορούμενη κατάφερνε να την πείσει να συνεχίσει. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούσε νέες πιέσεις, υποσχέσεις για μεγάλα χρηματικά ποσά και μεθόδους συναισθηματικής χειραγώγησης, διατηρώντας τον έλεγχο επί του θύματος.

Παράλληλα, όπως προέκυψε από την έρευνα, η 55χρονη φρόντιζε να δίνει σαφείς οδηγίες στην 45χρονη. Οι οδηγίες αυτές είχαν ως στόχο να κρύψει από την οικογένειά της και τον ευρύτερο κοινωνικό της περίγυρο τι πραγματικά συνέβαινε, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν αντιδράσεις ή παρεμβάσεις και να διατηρηθεί η μυστικότητα της εκμετάλλευσης.

Με πληροφορίες από: Enikos