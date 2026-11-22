Αμόκ 26χρονου οδηγού στις Αχαρνές: Αφού έπεσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα πάνω σε σταθμευμένα ΙΧ, χτύπησε με λοστό τους ιδιοκτήτες

Ένα σοβαρό επεισόδιο με πρωταγωνιστή έναν 26χρονο οδηγό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις Αχαρνές, προκαλώντας αναστάτωση και τραυματισμούς. Ο νεαρός άνδρας, οδηγώντας το όχημά του με μεγάλη ταχύτητα, έπεσε διαδοχικά πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Όταν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων επιχείρησαν να ζητήσουν εξηγήσεις, ο 26χρονος τους επιτέθηκε με λοστό, τραυματίζοντάς τους στο κεφάλι.

Το περιστατικό στη λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως

Το περιστατικό έλαβε χώρα χθες το απόγευμα, σε μία πολυσύχναστη περιοχή των Αχαρνών, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και τους περαστικούς. Η δράση του 26χρονου εκτυλίχθηκε συγκεκριμένα στη λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως, στον αριθμό 336.

Σε αυτή την κεντρική οδική αρτηρία, ο οδηγός του ΙΧ φέρεται να κινείτο με ιλιγγιώδη ταχύτητα, γεγονός που οδήγησε σε μία σειρά ανεξέλεγκτων συμβάντων. Η παρουσία του νεαρού άνδρα στο τιμόνι του οχήματος του αποτέλεσε την αφετηρία για τα όσα ακολούθησαν στην περιοχή.

Η σφοδρή πρόσκρουση σε σταθμευμένα οχήματα

Το ΙΧ, με τον 26χρονο οδηγό, έπεσε διαδοχικά πάνω σε πολλά σταθμευμένα οχήματα που βρίσκονταν στην πλευρά του δρόμου. Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης ήταν τέτοια που προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, ενώ το όχημα του δράστη ακινητοποιήθηκε μετά τη σειρά των συγκρούσεων.

Η κίνηση του οχήματος με μεγάλη ταχύτητα, όπως περιγράφεται, ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του συμβάντος. Η ακινητοποίηση του ΙΧ μετά τις συγκρούσεις σηματοδότησε την αρχή της επόμενης φάσης του επεισοδίου, καθώς οι ιδιοκτήτες των ζημιωθέντων αυτοκινήτων αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί.

Η επίθεση με λοστό και οι τραυματισμοί

Μετά την πρόσκρουση, οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων κατέβηκαν αμέσως στο δρόμο, προκειμένου να διαπιστώσουν το μέγεθος των ζημιών και να ζητήσουν εξηγήσεις από τον 26χρονο οδηγό. Ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ τους, με την κατάσταση να κλιμακώνεται γρήγορα.

Σε αυτό το σημείο, ο 26χρονος οδηγός έβγαλε από το πορτ μπαγκάζ του οχήματός του έναν λοστό. Χρησιμοποιώντας το αντικείμενο αυτό, άρχισε να χτυπάει τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων, με αποτέλεσμα να τους τραυματίσει σοβαρά στο κεφάλι.

Η διακομιδή στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς»

Οι τραυματίες, μετά την επίθεση με τον λοστό, χρειάστηκαν άμεση ιατρική φροντίδα λόγω των χτυπημάτων που δέχτηκαν στο κεφάλι. Για τον λόγο αυτό, διακομίστηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Εκεί, οι τραυματίες υποβλήθηκαν στις πρώτες βοήθειες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τραύματά τους και να διασφαλιστεί η κατάσταση της υγείας τους. Η μεταφορά τους στο νοσοκομείο ήταν απαραίτητη για την παροχή της ενδεδειγμένης ιατρικής περίθαλψης.

Η σύλληψη του δράστη και οι κατηγορίες

Ο δράστης του επεισοδίου, ο 26χρονος οδηγός, συνελήφθη άμεσα από τις αρχές που έσπευσαν στο σημείο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει σοβαρές κατηγορίες που αφορούν τη συμπεριφορά του.

Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 26χρονος είναι για επικίνδυνη οδήγηση, λόγω της ιλιγγιώδους ταχύτητας με την οποία κινείτο, αλλά και για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, εξαιτίας των τραυματισμών που προκάλεσε στους ιδιοκτήτες των οχημάτων. Επιπλέον, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες περί όπλων, λόγω της χρήσης του λοστού στην επίθεση. Σήμερα, ο συλληφθείς οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

Με πληροφορίες από: Topontiki