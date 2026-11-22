Ο ΠΑΟΚ σημείωσε μια εντυπωσιακή νίκη επί του Άρη, επικρατώντας με διαφορά 22 πόντων σε ένα ντέρμπι που διεξήχθη. Η εξέλιξη του αγώνα εξέπληξε πολλούς, δεδομένων των συνθηκών που επικρατούσαν πριν το τζάμπολ. Η ομάδα του ΠΑΟΚ έκανε την καλύτερη της εμφάνιση μέχρι στιγμής, ενώ ο Άρης παρουσίασε τη χειρότερη του εικόνα.

Η εικόνα του αγώνα και η διαφορά των 22 πόντων

Η τελική διαφορά των 22 πόντων αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα του αγώνα, όπου ο ΠΑΟΚ έδειξε ένα υψηλό επίπεδο απόδοσης. Αυτή η διαφορά μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική στη γενική «σούμα» της βαθμολογίας στο τέλος της κανονικής περιόδου.

Μετά το πρώτο τρίτο της regular season, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να βάλει τον Άρη στο -2, τον Ολυμπιακό στο -3 και τον Παναθηναϊκό επίσης στο -3. Ωστόσο, η τιμωρία των «πράσινων» με -2 βαθμούς δεν έχει ακόμη τελεσιδικήσει.

Η συνεισφορά του ροτέισον του Τρινκιέρι

Ο προπονητής Τρινκιέρι επέλεξε ένα ροτέισον εννέα παικτών για το παιχνίδι, και κανείς από αυτούς δεν υστέρησε στην απόδοσή του. Κάθε παίκτης εκτέλεσε τη δουλειά του στο παρκέ με αφοσίωση και ενέργεια.

Ακόμη και παίκτες που αντιμετώπιζαν προβλήματα, όπως ο Φόστερ με διάστρεμμα, ο Μουρ που δεν είχε προπονηθεί μετά τη Μανρέσα λόγω ίωσης, και ο Αλεξάντερ που επίσης ταλαιπωρούνταν από ίωση, άφησαν πίσω τις δυσκολίες τους. Ο καθένας συνέβαλε όσο βρισκόταν στο παρκέ, ενώ ο Χάτζινς, παρότι δεν σκόραρε, έμεινε στο παρκέ για περισσότερα από δέκα λεπτά.

Η «masterclass» εμφάνιση του Καλάθη

Η εμφάνιση του Καλάθη στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν προκάλεσε έκπληξη, δεδομένης της τεράστιας καριέρας του και των δεκάδων μεγάλων αγώνων που έχει δώσει. Ο παίκτης κατέγραψε 12 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ, με μόλις 1 λάθος.

Το ζητούμενο ήταν αν θα αντέξει σε μια άμυνα που πιέζει πολύ και οδηγεί τον αντίπαλο σε λάθη. Ο Καλάθης άντεξε για 32 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα, πραγματοποιώντας μια από εκείνες τις βραδιές στην καριέρα του όπου έβλεπε 2-3 φάσεις από εκεί που βρισκόταν η μπάλα, είτε την είχε ο ίδιος είτε κάποιος συμπαίκτης του. Η απόδοσή του χαρακτηρίστηκε ως πραγματικό masterclass για έναν αυθεντικό πλέι-μέικερ στην εποχή των combo-scoring guards.

Ο ρόλος του Γκρέι στην επίθεση και την άμυνα

Ο Γκρέι έδωσε σημαντικά πράγματα στην επίθεση, σημειώνοντας 10 πόντους, μετά από ένα κακό επιθετικά πρώτο ημίχρονο. Στην άμυνα, η απόφαση του Τρινκιέρι να τον τοποθετήσει πάνω στον Ντιμιτρίεβιτς έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του αγώνα.

Όσον αφορά την ικανότητά του να βάζει τρίποντα, αν ο αντίπαλος βρίσκεται σε απόσταση 2-3 μέτρων, ο Γκρέι τα «ζυγίζει» καλύτερα και μπορεί να τα ευστοχήσει. Κάτι ανάλογο ισχύει και για τον Καλάθη, ο οποίος έχει διάφορα παιχνίδια όπου ήταν «καυτός» από το τρίποντο.

Τα ποσοστά ευστοχίας του ΠΑΟΚ στα τρίποντα

Έγινε συζήτηση για τα ασύλληπτα ποσοστά του ΠΑΟΚ στα τρίποντα, με αφορμή τα 18/36 εύστοχα σουτ. Το ίδιο το μπάσκετ δίνει συχνά την εξήγηση για τέτοιες επιδόσεις, καθώς δεν είναι όλα συγκυρίες και θέμα τύχης ή ατυχίας.

Από τα 18 εύστοχα τρίποντα, τα 10 προήλθαν από ασίστ, ενώ 5 ήρθαν μετά από επιθετικό ριμπάουντ. Η «pack the paint» άμυνα τιμωρείται με το τρίποντο, ένα γεγονός που δεν απαιτεί κάποιον ειδικό για να το «διαβάσει» κανείς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta