Μια νέα προσωρινή έκθεση προτείνει την ανάκτηση ποσού άνω του 1,1 εκατομμυρίου ευρώ και την ανάκληση της ένταξης έργου ύδρευσης στη Ζάκυνθο στο ΕΣΠΑ. Η πρόταση αυτή έρχεται μετά από δύο προηγούμενες προτάσεις ανάκτησης για έργα ύδρευσης στο νησί. Η έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης εντόπισε συνολικά 23 ευρήματα, τα οποία κρίνονται σοβαρά και αφορούν διάφορες πτυχές του έργου.

Τα 23 ευρήματα της προσωρινής έκθεσης

Η προσωρινή έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης, που βρίσκεται σε γνώση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ιόνια Νησιά», καταγράφει 23 ευρήματα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μη νόμιμες δαπάνες, σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου, ελλείψεις στην παρακολούθησή του, καθώς και προβλήματα που αφορούν τη λειτουργικότητά του. Τα ευρήματα αυτά αφορούν ένα έργο αντικατάστασης κεντρικού αγωγού ύδρευσης στη Ζάκυνθο.

Εξαιτίας του πλήθους και της σοβαρότητας των διαπιστωθέντων ευρημάτων, προτάθηκε η δημοσιονομική διόρθωση και η ανάκτηση του συνόλου των συγχρηματοδοτούμενων δαπανών. Το ποσό αυτό υπερβαίνει το 1,1 εκατομμύριο ευρώ. Παράλληλα, προτάθηκε και η ανάκληση της απόφασης ένταξης του εν λόγω έργου στο ΕΣΠΑ.

Το επίμαχο έργο και οι ελεγχόμενες δαπάνες

Το υποέργο που τέθηκε υπό έλεγχο, όπως σημειώνεται στην προσωρινή έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης, αφορά την αντικατάσταση κεντρικού αγωγού υδροδότησης στην πόλη της Ζακύνθου. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τον αγωγό που συνδέει τη δεξαμενή Μπόχαλης με την Οδό Φιλικών. Η ημερομηνία που φέρει η προσωρινή έκθεση είναι η 7η Οκτωβρίου 2026.

Το σύνολο των δαπανών που ελέγχθηκαν και σχετίζονται με το φυσικό αντικείμενο που επαληθεύτηκε, ανέρχεται στο ποσό των 1.137.918,42 ευρώ. Ο έλεγχος αυτός αποτελεί μέρος της συνολικής διαδικασίας αξιολόγησης της ορθής διαχείρισης των πόρων και της υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους.

Ελλείψεις στην τεκμηρίωση και την παρακολούθηση

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αρμόδιοι υπάλληλοι διαπίστωσαν σημαντικές ελλείψεις στην τεκμηρίωση του έργου. Συγκεκριμένα, δεν ήταν διαθέσιμη η επικαιροποιημένη προγραμματική σύμβαση, η οποία θα έπρεπε να περιλαμβάνει τα στοιχεία της πράξης όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν για την προγραμματική περίοδο 2021-2027. Η απουσία αυτού του βασικού εγγράφου δημιουργεί ζητήματα διαφάνειας και ορθής παρακολούθησης.

Αντίστοιχα, δεν ήταν διαθέσιμες ούτε οι αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Ζακύνθου, οι οποίες αφορούν τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. Επιπλέον, δεν υποβλήθηκαν ούτε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της ίδιας επιτροπής για όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν στο έργο, γεγονός που καθιστά δύσκολη την αξιολόγηση της πορείας του.

Απουσία συμπληρωματικών στοιχείων και ποινικών ρητρών

Στην προσωρινή έκθεση αναφέρεται επίσης ότι δεν ήταν διαθέσιμα, ούτε υποβλήθηκαν ως συμπληρωματικά στοιχεία, παρά το σχετικό αίτημα που είχε σταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα στις 21 Σεπτεμβρίου 2026. Τα στοιχεία αυτά περιλάμβαναν αποδεικτικά τήρησης ηλεκτρονικού ημερολογίου, αποδεικτικά ελέγχου από τις επιβλέπουσες υπηρεσίες, καθώς και την έγκριση από την προϊσταμένη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η μη παροχή αυτών των εγγράφων επισημαίνει περαιτέρω κενά στην τήρηση των διαδικασιών.

Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν είχε επιβάλει τις ειδικές ποινικές ρήτρες στον ανάδοχο του έργου, όπως προβλέπεται. Η μη επιβολή των ρητρών αυτών αποτελεί ένα ακόμα εύρημα που προστίθεται στις παρατυπίες που εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο του έργου ύδρευσης.

Προηγούμενες προτάσεις ανάκτησης για έργα ύδρευσης

Η τρέχουσα πρόταση ανάκτησης δεν είναι η πρώτη για έργα ύδρευσης στη Ζάκυνθο. Το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαν προηγηθεί ακόμα δύο προτάσεις ανάκτησης για αντίστοιχα έργα στο νησί. Στην πρώτη περίπτωση, είχε προταθεί η ανάκτηση ποσού 900.000 ευρώ, το οποίο αφορούσε την αντικατάσταση και επέκταση ενός αγωγού. Η περίπτωση αυτή είχε επίσης προκύψει από ελέγχους που ανέδειξαν προβλήματα στην υλοποίηση του έργου.

Στη δεύτερη περίπτωση, η πρόταση ανάκτησης ανερχόταν σε σχεδόν 400.000 ευρώ και αφορούσε ένα έργο που σχετίζεται με υδρόμετρα. Για το συγκεκριμένο έργο, είχε προταθεί η ανάκτηση του συνόλου των δαπανών, δηλαδή ποσού άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, εφόσον το έργο δεν ολοκληρωθεί και δεν καταστεί λειτουργικό έως τα τέλη της φετινής χρονιάς.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis