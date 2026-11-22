Οι κάτοικοι των νησιών Γκαλαπάγκος προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορούν από τις πλημμύρες που έπληξαν το αρχιπέλαγος του Ισημερινού. Το Σάββατο, τουλάχιστον 100 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στο νησί Σάντα Κρους, το οποίο είναι το πιο πυκνοκατοικημένο. Οι καταστροφικές βροχοπτώσεις συνδέονται με το καιρικό φαινόμενο Ελ Νίνιο, με το νερό να έχει φτάσει ακόμα και στον δεύτερο όροφο ορισμένων σπιτιών.

Εκκενώσεις και επιχειρήσεις διάσωσης

Οι κάτοικοι των Γκαλαπάγκος δίνουν μάχη με τα ορμητικά νερά, χρησιμοποιώντας βάρκες, κολυμπώντας ή βαδίζοντας μέσα στο νερό που φτάνει μέχρι τη μέση, προκειμένου να διασώσουν τα λιγοστά τους υπάρχοντα. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς το Σάββατο χρειάστηκε η απομάκρυνση 100 ατόμων από τις κατοικίες τους στο νησί Σάντα Κρους, το οποίο φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πληθυσμό του αρχιπελάγους.

Η τοπική υπηρεσία αρωγής, μέσω ανάρτησης σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, επιβεβαίωσε τις εκκενώσεις και δημοσίευσε εικόνες που δείχνουν τη διανομή τροφίμων και την παροχή ιατρικής φροντίδας στους πληγέντες. Οι προσπάθειες διάσωσης και υποστήριξης συνεχίζονται αδιάκοπα, καθώς οι βροχοπτώσεις παραμένουν έντονες.

Οι επιπτώσεις του Ελ Νίνιο

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις που πλήττουν τα νησιά Γκαλαπάγκος συνδέονται άμεσα με το καιρικό φαινόμενο Ελ Νίνιο. Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό για την πρόκληση ανόδου των θερμοκρασιών σε συγκεκριμένες περιοχές του Ειρηνικού Ωκεανού.

Παράλληλα, το Ελ Νίνιο επιφέρει ακραίες αλλαγές στο καθεστώς των ανέμων και των πιέσεων, καθώς και έντονες βροχοπτώσεις σε διάφορα μέρη του κόσμου. Οι σφοδρές βροχοπτώσεις και οι επακόλουθες πλημμύρες αποτελούν ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο κατά τη διάρκεια της περιόδου του Ελ Νίνιο.

Μαρτυρίες κατοίκων

Οι κάτοικοι των πληγεισών περιοχών περιγράφουν με πόνο την καταστροφή που υπέστησαν. Η Πάουλα Καλντερόν, οικιακή βοηθός στο νησί Σάντα Κρους, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι της το Σάββατο το ξημέρωμα μαζί με τον σύζυγό της. Η απομάκρυνση κρίθηκε επείγουσα, έπειτα από ανακοινώσεις των πυροσβεστών μέσω μεγαφώνων.

Η ίδια δήλωσε κλαίγοντας, ενώ η βροχή συνεχιζόταν, πως βρίσκεται σε «πραγματικά πολύ σκληρή κατάσταση» και πως «έχασε σχεδόν τα πάντα καθώς το σπίτι μου πλημμύρισε τελείως». Αντίστοιχα, η 23χρονη Μαρία Κόμπος, υπάλληλος καθαριστηρίου, εξέφρασε την απόγνωσή της λέγοντας: «Μόλις είχαμε ξεκινήσει από το μηδέν και πρέπει πάλι να ξεκινήσουμε από την αρχή. Είναι πολύ δύσκολο να χάνεις για άλλη μια φορά τα λίγα που είχες αρχίσει να ανακτάς».

Προηγούμενα περιστατικά και ο συνολικός απολογισμός

Οι πρόσφατες πλημμύρες δεν είναι το μοναδικό περιστατικό που έχει πλήξει το αρχιπέλαγος. Τον Οκτώβριο, παρόμοιες πλημμύρες είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου, ενώ χιλιάδες κάτοικοι επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Το νησιωτικό αυτό συγκρότημα βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1.000 χιλιομέτρων από τις ακτές του Ισημερινού και έχει συνολικά περίπου 28.500 κατοίκους, οι οποίοι είναι μοιρασμένοι σε τέσσερα από τα πολυάριθμα νησιά του.

Συνολικά, από τις 29 Αυγούστου, ημέρα κατά την οποία ο Ισημερινός κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του Ελ Νίνιο, οι πληγέντες από τις καταρρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες στα Γκαλαπάγκος ανέρχονται σε 7.425 άτομα, σύμφωνα με τις επίσημες αρχές.

Κυβερνητική παρέμβαση και πληγείσες περιοχές

Η κυβέρνηση του Ισημερινού ενεργοποίησε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου την παροχή βοήθειας στις οικογένειες που επλήγησαν από τις πλημμύρες στο Πουέρτο Αγιόρα, στο νησί Σάντα Κρους των Γκαλαπάγκος. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Το κέντρο έκτακτης ανάγκης ECU 911 ανέφερε εκτεταμένους πλημμυρισμούς στις περιοχές Λα Κασκάδα, Ματαθάρνος, Ελ Εδέν, Αρραγιάνες, καθώς και σε ζώνες κοντά στον Κόλπο Πελικάν. Η συνοικία Λα Κασκάδα, που βρίσκεται στο άνω μέρος του Πουέρτο Αγιόρα, πλημμύρισε εκ νέου μετά από περίπου δέκα ώρες συνεχών βροχοπτώσεων, επιδεινώνοντας την ήδη δύσκολη κατάσταση.

Με πληροφορίες από: Topontiki