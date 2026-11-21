Μεγάλη ταλαιπωρία βίωσε η αποστολή της ΑΕΚ κατά τη μετακίνησή της προς τη Θεσσαλονίκη, ενόψει της προγραμματισμένης αναμέτρησης με τον Ηρακλή. Λόγω διαδοχικών καθυστερήσεων στην πτήση, η ομάδα έφτασε στον προορισμό της τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, καταλύοντας στο ξενοδοχείο της λίγο πριν τις 2:00 τα ξημερώματα.

Τα προβλήματα αυτά επηρέασαν τον αρχικό προγραμματισμό της Ένωσης, καθώς οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο έφτασαν εξουθενωμένοι στη συμπρωτεύουσα. Ο χρόνος που είχαν στη διάθεσή τους για ξεκούραση και προετοιμασία ενόψει του αγώνα περιορίστηκε σημαντικά, δημιουργώντας μια δύσκολη κατάσταση για την ομάδα.

Ο αρχικός προγραμματισμός και οι καθυστερήσεις

Η πτήση των «κιτρινόμαυρων» είχε αρχικά προγραμματιστεί να αναχωρήσει από την Αθήνα, και συγκεκριμένα από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», στις 20:00 το βράδυ της Παρασκευής. Ωστόσο, οι διαδοχικές αναβολές στην ώρα αναχώρησης οδήγησαν σε σημαντική καθυστέρηση, ανατρέποντας πλήρως το χρονοδιάγραμμα της ομάδας.

Οι συνεχείς αναβολές είχαν ως αποτέλεσμα η αποστολή της ΑΕΚ να παραμείνει στο αεροδρόμιο για σχεδόν τέσσερις επιπλέον ώρες από την αρχικά προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης. Αυτή η αναμονή προκάλεσε την πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τους παίκτες και το επιτελείο, πριν καν ξεκινήσει το ταξίδι τους για τη Θεσσαλονίκη.

Η απογείωση και η άφιξη στη συμπρωτεύουσα

Τελικά, μετά από πολύωρη αναμονή και τις απανωτές καθυστερήσεις, το αεροπλάνο που μετέφερε την αποστολή της ΑΕΚ απογειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής. Η πτήση πραγματοποιήθηκε με αρκετή καθυστέρηση σε σχέση με την αρχική ώρα που είχε οριστεί, αλλά τουλάχιστον ξεκίνησε το ταξίδι προς τον προορισμό της.

Η προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης έγινε γύρω στη 01:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Από εκεί, η αποστολή κινήθηκε προς το ξενοδοχείο όπου θα κατέλυε, φτάνοντας λίγο πριν τις 2:00 τα ξημερώματα. Η άφιξη αυτή, σε τόσο προχωρημένη ώρα, σηματοδότησε το τέλος μιας εξαιρετικά κουραστικής διαδρομής.

Η εξάντληση της αποστολής

Η πολύωρη αναμονή στο αεροδρόμιο της Αθήνας και η καθυστερημένη άφιξη στη Θεσσαλονίκη είχαν ως άμεσο αποτέλεσμα οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ να φτάσουν στη συμπρωτεύουσα σε κατάσταση εξάντλησης. Η σωματική και πνευματική κόπωση ήταν εμφανής μετά από ένα τόσο επίπονο ταξίδι.

Αυτή η εξάντληση περιόρισε σημαντικά τον διαθέσιμο χρόνο για ξεκούραση, ο οποίος είναι κρίσιμος για την αποκατάσταση των αθλητών πριν από έναν αγώνα. Παράλληλα, επηρέασε και τον χρόνο προετοιμασίας της ομάδας για την αναμέτρηση, καθώς ο αρχικός σχεδιασμός για την ξεκούραση και την τακτική ανάλυση ανατράπηκε πλήρως.

Ενόψει της αναμέτρησης με τον Ηρακλή

Η ταλαιπωρία της αποστολής της ΑΕΚ συνέβη ενόψει της αναμέτρησης με τον Ηρακλή, έναν αγώνα που αποτελεί μέρος του προγράμματος της ομάδας. Η μετάβαση στη Θεσσαλονίκη είχε ως μοναδικό σκοπό τη συμμετοχή σε αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση, με την ομάδα να επιδιώκει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έφτασε η ομάδα στη Θεσσαλονίκη, με την κούραση και τον περιορισμένο χρόνο προετοιμασίας, δημιουργούν ένα επιπλέον εμπόδιο στην προσπάθειά της. Η Ένωση καλείται να διαχειριστεί τις επιπτώσεις αυτής της ταλαιπωρίας και να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα ενόψει του παιχνιδιού με τον Ηρακλή.

Με πληροφορίες από: Athletiko