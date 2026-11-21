Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης τριών από τις σημαντικότερες θέσεις του εκτελεστικού της συμβουλίου, σε μία περίοδο που αντιμετωπίζει τον υψηλό πληθωρισμό και την πιθανότητα αναταράξεων στις αγορές. Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν την αντικατάσταση της προέδρου, του επικεφαλής οικονομολόγου και του μέλους που είναι αρμόδιο για τις πράξεις στην αγορά. Παρά τις σημαντικές αυτές αλλαγές προσώπων, παρατηρητές της ΕΚΤ εκτιμούν ότι η νομισματική πολιτική είναι απίθανο να αλλάξει στο άμεσο μέλλον.

Οι νέοι διορισμοί στις κορυφαίες θέσεις

Η Γαλλία πρότεινε την Παρασκευή την οικονομολόγο Λοράνς Μπουν για μία θέση στο εκτελεστικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αναδιάρθρωσης που αφορά τρεις από τις πιο κρίσιμες θέσεις του ισχυρότερου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος της Ευρώπης, οι οποίες αλλάζουν χέρια μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, η ανακοίνωση της Παρασκευής ανοίγει τον δρόμο για τον Ισπανό Πάμπλο Ερνάντεζ ντε Κος, ο οποίος αναμένεται να διαδεχθεί την πρόεδρο Κριστίν Λαγκάρντ τον Φεβρουάριο. Επιπλέον, ο Γερμανός Μάρκους Μπρούνερμαϊερ, του οποίου η υποψηφιότητα προτάθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, είναι πιθανό να αναλάβει τη θέση του επόμενου επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ, μετά την αποχώρηση του Ιρλανδού Φίλιπ Λέιν στις 31 Μαΐου.

Το χαρτοφυλάκιο των αγορών και ο ρόλος της Λοράνς Μπουν

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Λοράνς Μπουν αναμένεται να αναλάβει το χαρτοφυλάκιο των αγορών εντός του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΚΤ. Η θέση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα μπορούσε να φέρει την οικονομολόγο, η οποία είναι στέλεχος της Santander και πρώην επικεφαλής οικονομολόγος του ΟΟΣΑ, στο επίκεντρο οποιασδήποτε χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Ο ρόλος της θα είναι κρίσιμος, ειδικά εάν μία τέτοια κρίση επεκταθεί πέρα από τη Γαλλία, γεγονός που θα μπορούσε να αναγκάσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να παρέμβει. Η ΕΚΤ αυτή τη στιγμή δίνει μάχη με τον υψηλό πληθωρισμό και την πιθανότητα αναζωπύρωσης των αναταράξεων στις αγορές, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από την πολιτική αναταραχή στη Γαλλία.

Η πρόκληση της εκπροσώπησης των γυναικών

Όλοι οι προτεινόμενοι διορισμοί τελούν υπό έγκριση, η οποία ενδέχεται να συναντήσει εμπόδια λόγω του ζητήματος της εκπροσώπησης των γυναικών. Η αναδιάρθρωση αυτή αφήνει το 27μελές Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ με μόλις μία γυναίκα, γεγονός που έχει προκαλέσει προβληματισμό.

Η χαμηλή εκπροσώπηση οφείεται στο ότι και οι 21 εθνικές κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης διοικούνται από άνδρες, ενώ και στο εκτελεστικό συμβούλιο κυριαρχούν οι άνδρες. Στο παρελθόν, μόνο μία γυναίκα, η Χρυστάλλα Γεωργιάδη από την Κύπρο, έχει διατελέσει διοικήτρια εθνικής κεντρικής τράπεζας χώρας της Ευρωζώνης. Συνολικά, μόλις πέντε γυναίκες έχουν υπηρετήσει στο εκτελεστικό συμβούλιο της ΕΚΤ.

Η πορεία έγκρισης και η νομισματική πολιτική

Παρότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει τη δυνατότητα να ασκήσει βέτο στους διορισμούς, έχει στο παρελθόν καθυστερήσει την έγκριση υποψηφιοτήτων, διαμαρτυρόμενο για την έλλειψη γυναικών υποψηφίων. Ωστόσο, οι επιλογές αυτές είναι πιθανό να εγκριθούν, καθώς οι τέσσερις μεγαλύτερες χώρες της νομισματικής ένωσης – η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία – διατηρούν de facto μόνιμες θέσεις στο εκτελεστικό συμβούλιο της ΕΚΤ.

Οι χώρες αυτές διαπραγματεύονταν επί μήνες προκειμένου να καταλήξουν σε ένα αποδεκτό πακέτο υποψηφιοτήτων. Παρά τις αλλαγές στα πρόσωπα, οι παρατηρητές της ΕΚΤ εκτιμούν ότι το νέο εκτελεστικό συμβούλιο είναι απίθανο να αλλάξει τη νομισματική πολιτική στο άμεσο μέλλον. Ο πληθωρισμός βρίσκεται πλέον στο 4%, δηλαδή στο διπλάσιο του στόχου της τράπεζας, και η συνέχιση της αυστηροποίησης της πολιτικής θεωρείται δεδομένη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis