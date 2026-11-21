Νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό του επέστρεψε στην Αθήνα ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, διακόπτοντας την περιοδεία του στη Θεσσαλονίκη. Η αιτία αυτής της αιφνίδιας αλλαγής στο πρόγραμμά του ήταν μια έκτακτη συνάντηση που προέκυψε με ξένο αξιωματούχο στην πρωτεύουσα. Ο κ. Σαμαράς ακύρωσε την προγραμματισμένη παρουσία του σε πάρτι νεολαίας και αναχώρησε με τη βραδινή πτήση για την Αθήνα.

Επιστροφή στην Αθήνα και λόγος διακοπής

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς επέστρεψε στην Αθήνα, διακόπτοντας την προγραμματισμένη του περιοδεία στη Θεσσαλονίκη. Η επιστροφή του στην πρωτεύουσα πραγματοποιήθηκε νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά ανακοινωθεί, σηματοδοτώντας μια απρόβλεπτη τροποποίηση στο πρόγραμμά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από το περιβάλλον του κ. Σαμαρά, η συγκεκριμένη αλλαγή στο πρόγραμμα οφείλεται σε μια έκτακτη συνάντηση. Η συνάντηση αυτή, η οποία προέκυψε αιφνιδίως, αφορά έναν ξένο αξιωματούχο και πρόκειται να λάβει χώρα στην Αθήνα.

Οι επαφές του στη Θεσσαλονίκη

Πριν την αναχώρησή του, ο πρώην πρωθυπουργός είχε μια σειρά επαφών και συναντήσεων στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, έφτασε στο ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς» το μεσημέρι και παρέμεινε εκεί έως περίπου τις 20:00 το βράδυ.

Οι συναντήσεις του κ. Σαμαρά ξεκίνησαν γύρω στις 18:00 με 18:30 το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια περίπου μιάμισης ώρας, ο πρώην πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συναντήσει και να χαιρετήσει πολλούς πολιτικούς του φίλους, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά του.

Πολιτικές προσωπικότητες που έδωσαν το «παρών»

Μεταξύ των πολιτικών φίλων που βρέθηκαν στο ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς» για να συναντήσουν τον Αντώνη Σαμαρά ήταν η Βούλα Πατουλίδου, ο Γιώργος Ορφανός και ο Σάββας Αναστασιάδης. Η παρουσία τους υπογράμμισε το ενδιαφέρον για τις επαφές του πρώην πρωθυπουργού στη συμπρωτεύουσα.

Επιπλέον, το «παρών» στις συναντήσεις έδωσαν και οι Κώστας Κιλτίδης, Σάββας Καλεντερίδης και Κώστας Ζαχαράκης. Από τον χώρο της πολιτικής, παρόντες ήταν και οι πρώην βουλευτές Άρης Μουσιώνης και Γιώργος Αρβανιτίδης, καθώς και ο Απόστολος Αβδελάς, ενισχύοντας τον κύκλο των επαφών του κ. Σαμαρά.

Αυτοδιοικητικοί στην υποδοχή του πρώην πρωθυπουργού

Πέρα από τις πολιτικές προσωπικότητες, ο Αντώνης Σαμαράς είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και με πλήθος αυτοδιοικητικών στελεχών κατά την παραμονή του στη Θεσσαλονίκη. Οι συναντήσεις αυτές εντάχθηκαν στο πλαίσιο των επαφών του με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των αυτοδιοικητικών που συναντήθηκαν με τον πρώην πρωθυπουργό ήταν οι Μάκης Κυριζίδης, Σωκράτης Δημητριάδης, Δημήτρης Κίρλας, Πέτρος Αταμιάν, Πάρης Τσογκαρλίδης, Βίκυ Κανέλου, Θεόδωρος Αθανασάρος, Δημήτρης Βάνης, Χριστίνα Κελεσίδου, Πολυξένη Δρίτσα, Τάνια Κυριακίδου και Δημήτρης Καπλάνης.

Ακύρωση εκδήλωσης και αναχώρηση

Λόγω της έκτακτης συνάντησης στην Αθήνα, ο Αντώνης Σαμαράς αναγκάστηκε να ακυρώσει μια προγραμματισμένη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, δεν παρέστη σε πάρτι νεολαίας, όπως είχε αρχικά προβλεφθεί στο πρόγραμμά του.

Η αναχώρησή του από τη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε με τη βραδινή πτήση, με προορισμό την πρωτεύουσα. Η απόφαση αυτή σηματοδότησε το τέλος της περιοδείας του στη συμπρωτεύουσα, νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, λόγω των νέων εξελίξεων στην Αθήνα.

Με πληροφορίες από: Topontiki