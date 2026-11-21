Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση του 51χρονου οδηγού της πολυτελούς Porsche στους Θρακομακεδόνες, καθώς πρώην σύντροφός του κατήγγειλε ότι την παρακολουθεί και απειλεί τη ζωή της. Η γυναίκα υποστηρίζει ότι έχει κακοποιηθεί από τον συγκεκριμένο άνδρα και ότι τον έχει επανειλημμένως καταγγείλει για βίαια επεισόδια. Η νέα καταγγελία για παρακολούθηση έγινε χθες στο τμήμα.

Ιστορικό βίαιων επεισοδίων και προηγούμενες καταγγελίες

Ο 51χρονος είχε μπει στο στόχαστρο των αρχών έπειτα από βίντεο που δημοσίευσε, στο οποίο φαίνεται να πατάει γκάζι μέχρι η Porsche που οδηγούσε να πιάσει τα 130 χιλιόμετρα την ώρα. Στα πλάνα, ο οδηγός έτρεχε σε δρόμο των Θρακομακεδόνων, έχοντας πίσω τα δύο ανήλικα παιδιά του. Ο ίδιος έχει καταγγελθεί τουλάχιστον οκτώ φορές για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με όσα έχουν ορίσει τα δικαστήρια, ο 51χρονος δικαιούται να παίρνει κάποιες μέρες τα δύο ανήλικα παιδιά, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στην πρώην σύντροφό του. Το προφίλ του άνδρα, όπως σκιαγραφείται από τις αρχές, περιλαμβάνει δικογραφίες για ενδοοικογενειακή βία, εκδικητική πορνογραφία και επικίνδυνη οδήγηση, ακόμα και με τα ανήλικα παιδιά του στα πίσω καθίσματα.

Η νέα καταγγελία για παρακολούθηση και οι απειλές

Η πρώην σύντροφος του 51χρονου αποκάλυψε ότι την παρακολουθεί και πως φοβάται για τη ζωή της. «Εγώ είμαι τρομοκρατημένη. Άμα θέλουν να με σκοτώσουν δεν μπορώ εγώ να τρέμω και να το παίζω συνέχεια «αντράκι» και δεν τρέχει τίποτα», ανέφερε η ίδια στο MEGA. Η γυναίκα ζει έναν εφιάλτη το τελευταίο διάστημα, όπως δήλωσε στις αρχές.

Σε βίντεο που έφερε στο φως το MEGA καταγράφεται ένας άνδρας να παρακολουθεί το σπίτι της πρώην συντρόφου του. Η ίδια κατήγγειλε στην αστυνομία ότι είναι σίγουρη πως τον έβαλε ο 50χρονος. Έπειτα από όσα αποκαλύφθηκαν για την έκθεση των παιδιών σε κίνδυνο μέσα στο αυτοκίνητο, ο 51χρονος φέρεται να έριξε ευθύνες για τη δημοσιοποίηση του περιστατικού στην πρώην σύντροφό του, στέλνοντάς της απειλητικά μηνύματα.

Το περιστατικό της παρακολούθησης την Παρασκευή

Την Παρασκευή, στις 19:44, κάμερα κατέγραψε μοτοσικλετιστή να περνά έξω από το σπίτι της γυναίκας. Λίγο μετά, ο ίδιος άνδρας πέρασε πεζός και εποπτευε τον χώρο, όπως καταγγέλλεται. Στις 21:00, πέρασε από το σημείο για τρίτη φορά και έπειτα ακολούθησε τη γυναίκα μέχρι το σπίτι μιας φίλης της. Η γυναίκα πήγαινε μαζί με τα παιδιά της σε ένα φιλικό σπίτι, όπως ανέφερε συγγενικό της πρόσωπο.

Η γυναίκα παρακολουθούσε τον άνδρα από τους καθρέφτες του αυτοκινήτου της μέχρι που έφτασε στο σπίτι των φίλων της. Άφησε το αυτοκίνητό της στο χωράφι και είδε ότι αυτός έκανε γύρω γύρω με τα πόδια πλέον. Αφού είχε διασχίσει μια απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων ακολουθώντας την, η κοπέλα προσπάθησε να τον διώξει.

Η αντιπαράθεση και η καταγγελία στην αστυνομία

Όπως συνέχισε το συγγενικό πρόσωπο, η γυναίκα είδε το μηχανάκι του και γύρισε και του μίλησε, καθώς αντιλήφθηκε ότι την παρακολουθούσε. Του είπε: «Ψάχνετε κάτι; Σε έχω δει ότι με ακολουθείς από το σπίτι, έχεις έρθει μέχρι εδώ πέρα». Ο άνδρας απάντησε «όχι, όχι». Η γυναίκα κάλεσε την αστυνομία και έκανε καταγγελία κατά αγνώστου.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos