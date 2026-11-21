Σοκ έχει προκαλέσει η γυναικοκτονία της 61χρονης Μαρίνας, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο τα ξημερώματα της Πέμπτης μέσα στο σπίτι της στο Θησείο. Ο 63χρονος σύζυγός της, με τον οποίο ήταν παντρεμένη επί 25 χρόνια, ομολόγησε την πράξη του, ειδοποιώντας ο ίδιος τις αρχές. Η αδελφή της άτυχης γυναίκας ζητά τη μεγαλύτερη τιμωρία για τον δράστη, ενώ αρνείται κατηγορηματικά ότι η Μαρίνα αντιμετώπιζε ψυχιατρικά προβλήματα.

Η τραγική αποκάλυψη και η ομολογία του δράστη

Τα ξημερώματα της Πέμπτης, ο 63χρονος άνδρας επικοινώνησε ο ίδιος με την Άμεση Δράση, ενημερώνοντας τους αστυνομικούς ότι είχε χτυπήσει τη σύζυγό του, την 61χρονη Μαρίνα, με την οποία ήταν παντρεμένος επί 25 χρόνια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να είπε χαρακτηριστικά στους αστυνομικούς: «Ελάτε, χτύπησα τη γυναίκα μου».

Αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσαν άμεσα στο διαμέρισμα της οδού Αίθρας, στην περιοχή του Θησείου. Εκεί, οι αστυνομικοί εντόπισαν την 61χρονη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της στο πάτωμα, ενώ ο σύζυγός της παρέμενε νηφάλιος στον χώρο, καθισμένος ψύχραιμος στον καναπέ.

Σοκαριστικά ευρήματα από την ιατροδικαστική εξέταση

Οι λεπτομέρειες που αποκαλύπτονται για το παρελθόν του ζευγαριού και την πράξη του δράστη προκαλούν σοκ. Σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα, ο 63χρονος στραγγάλισε την 61χρονη Μαρίνα και την χτύπησε με μανία, με αποτέλεσμα να της σπάσει πλευρά. Στο σώμα της εντοπίστηκαν πολλαπλές μελανιές.

Το πιο ανατριχιαστικό στοιχείο ωστόσο είναι πως οι κακώσεις που έφερε η γυναίκα ήταν χρόνιες. Στο σώμα της εντοπίστηκαν σημάδια πιο παλιά από εκείνα που έγιναν την μοιραία Πέμπτη, γεγονός που υποδεικνύει προγενέστερα περιστατικά βίας. Την ώρα που βρέθηκε νεκρή, η 61χρονη φορούσε μόνο το εσώρουχό της και μία μπλούζα.

Το ξέσπασμα της αδελφής της Μαρίνας και το αίτημα για δικαίωση

Η αδελφή της δολοφονημένης Μαρίνας μίλησε στις «Εξελίξεις Τώρα» και στο Mega, εκφράζοντας την οδύνη της και την απαίτησή της για δικαίωση. «Δεν το περιμένει κανείς γιατί μπορεί να είναι δίπλα σου, αλλά έρχεται και στο σπίτι σου», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την απρόβλεπτη φύση της τραγωδίας.

Η ίδια ζήτησε τη μεγαλύτερη τιμωρία για τον 63χρονο δράστη. «Η μεγαλύτερη τιμωρία που μπορεί να υπάρξει. Αυτό θα ήταν. Αλλά και πάλι, την αδερφή μου, δεν την φέρνει πίσω κανένας», ανέφερε με πόνο. Ταυτόχρονα, απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε αναφορά σε ψυχιατρικά προβλήματα της αδελφής της, τονίζοντας: «Η αδελφή μου δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Δεν ήταν τρελή η αδελφή μου. Αν είναι δυνατόν! Δεν ξέρω πώς σκέφτεται και δεν με ενδιαφέρει πώς σκέφτεται αυτός».

Η πορεία της υπόθεσης και το τελευταίο αντίο στην Ηλεία

Ο 63χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον των αρχών την ερχόμενη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2026. Η δικαστική διαδικασία αναμένεται να ακολουθήσει την πορεία της, με την οικογένεια του θύματος να ζητά την παραδειγματική τιμωρία του.

Εν τω μεταξύ, η οικογένεια της Μαρίνας ετοιμάζεται να την αποχαιρετίσει για τελευταία φορά στην ιδιαίτερη πατρίδα της. Η κηδεία της 61χρονης θα τελεστεί την Κυριακή, στις 12:00 το μεσημέρι, στον ναό Αγίου Δημητρίου, στο χωριό Κατσαρού στον Πύργο Ηλείας. Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί θα συγκεντρωθούν εκεί για να πουν το τελευταίο «αντίο» στην άτυχη Μαρίνα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos