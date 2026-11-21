Ένας 71χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του το βράδυ του Σαββάτου, στην περιφερειακή Υμηττού, μετά από ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα. Το όχημα που οδηγούσε προσέκρουσε σε διαχωριστικό τοιχίο στην περιοχή των διοδίων, κάτω από άγνωστες συνθήκες. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαλευκάνουν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.

Το χρονικό του δυστυχήματος στην περιφερειακή Υμηττού

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 21 Νοεμβρίου 2026, στην περιφερειακή Υμηττού. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ένα επιβατικό όχημα, στο οποίο επέβαινε ο 71χρονος άνδρας, προσέκρουσε με σφοδρότητα σε ένα διαχωριστικό που βρίσκεται στα διόδια της περιοχής. Οι συνθήκες που οδήγησαν στην πρόσκρουση παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και αποτελούν το κύριο αντικείμενο της διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που είχε ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του οδηγού μέσα στο όχημα. Άμεσα ενημερώθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, οι οποίες κινητοποιήθηκαν για να προσφέρουν βοήθεια και να επιχειρήσουν τον απεγκλωβισμό του άνδρα από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου.

Άμεση κινητοποίηση Πυροσβεστικής και ΕΚΑΒ

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε την ενημέρωση για το περιστατικό στις 20:45 το βράδυ του Σαββάτου. Η ανταπόκριση ήταν άμεση, καθώς η κατάσταση απαιτούσε ταχύτητα και εξειδικευμένο προσωπικό. Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν δέκα πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν με τρία οχήματα.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής προέρχονταν από τον 4ο και τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών. Παράλληλα, στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παραλάβει τον τραυματισμένο οδηγό αμέσως μετά τον απεγκλωβισμό του και να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες.

Ο απεγκλωβισμός του 71χρονου οδηγού

Οι πυροσβέστες ξεκίνησαν αμέσως τις προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό του 71χρονου άνδρα από το επιβατικό όχημα. Για την επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν ειδικά διασωστικά εργαλεία, καθώς και διασωστική σειρά, προκειμένου να κοπούν τα παραμορφωμένα μέρη του αυτοκινήτου και να απελευθερωθεί ο εγκλωβισμένος οδηγός με ασφάλεια. Η διαδικασία ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική, δεδομένης της κατάστασης του οχήματος μετά τη σφοδρή πρόσκρουση.

Μετά από επίμονες προσπάθειες, οι πυροσβέστες κατάφεραν να ανασύρουν τον άτυχο άνδρα από το όχημα. Δυστυχώς, ο 71χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Παραδόθηκε αμέσως στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε για τη διακομιδή του. Ωστόσο, λίγο αργότερα, επιβεβαιώθηκε ότι ο άνδρας είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.

Η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία στην περιφερειακή Υμηττού παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Οι ερευνητές συλλέγουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και μαρτυρίες προκειμένου να καταλήξουν στα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο θανατηφόρο δυστύχημα.

Ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται σοβαρά είναι το αν ο 71χρονος οδηγός υπέστη κάποιο παθολογικό επεισόδιο ενώ βρισκόταν εν κινήσει. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει την απώλεια ελέγχου του οχήματος και την επακόλουθη πρόσκρουση στο διαχωριστικό. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την πλήρη αποσαφήνιση όλων των παραμέτρων της τραγικής αυτής υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Newsit