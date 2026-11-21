Ένας 71χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του το βράδυ του Σαββάτου, έπειτα από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Αττική Οδό. Το όχημα που οδηγούσε προσέκρουσε στις μπάρες των διοδίων Κατεχάκη, λίγο πριν τις 21:00. Το συμβάν είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο.

Τα γεγονότα του δυστυχήματος

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου, συγκεκριμένα λίγο πριν από τις 9 το βράδυ, στα διόδια Κατεχάκη της Αττικής Οδού. Ο 71χρονος οδηγός, κινούμενος με το όχημά του στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, εξετράπη της πορείας του. Στη συνέχεια, προσέκρουσε στο διαχωριστικό κράσπεδο του σταθμού διοδίων, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Η πρόσκρουση στις μπάρες των διοδίων ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού. Το τροχαίο ατύχημα προκάλεσε άμεσα προβλήματα στην ομαλή ροή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή, καθώς η κίνηση στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο δυσχέραινε σημαντικά.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού και η διακομιδή

Αμέσως μετά το δυστύχημα, κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές για την παροχή βοήθειας και τον απεγκλωβισμό του οδηγού. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με δέκα πυροσβέστες και τρία οχήματα να επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό του οδηγού από το όχημα.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 71χρονο άνδρα, ο οποίος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο όχημα. Στη συνέχεια, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την περαιτέρω ιατρική περίθαλψη.

Η μάχη για τη ζωή και η επιβεβαίωση του θανάτου

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο, η κατάσταση της υγείας του 71χρονου ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη. Οι γιατροί του Νοσοκομείου Γεννηματάς κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον κρατήσουν στη ζωή και να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά τραύματα που είχε υποστεί από την πρόσκρουση.

Δυστυχώς, οι προσπάθειες των ιατρών δεν απέδωσαν καρπούς. Λίγη ώρα αργότερα, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του 71χρονου οδηγού, βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους του και επιβεβαιώνοντας την τραγική κατάληξη του τροχαίου δυστυχήματος.

Προβλήματα στην κυκλοφορία

Εξαιτίας του τροχαίου δυστυχήματος, προκλήθηκε σημαντική δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό, ιδιαίτερα στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Η παρουσία των σωστικών συνεργείων και η διερεύνηση του συμβάντος είχαν ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση της ροής των οχημάτων για αρκετή ώρα μετά το συμβάν.

Η δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων ήταν αισθητή για τους οδηγούς που κινούνταν στην περιοχή, καθώς οι αρχές προσπαθούσαν να αποκαταστήσουν την ομαλή λειτουργία του οδικού δικτύου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο σημείο του δυστυχήματος.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis