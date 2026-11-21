Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, βρέθηκε το Σάββατο (21/11) μακριά από τις συνηθισμένες πολιτικές αντιπαραθέσεις και τις δημόσιες συζητήσεις. Η συγκεκριμένη ημέρα αποτέλεσε μία από τις πιο ξεχωριστές και όμορφες στιγμές της προσωπικής του ζωής, καθώς πάντρεψε την κόρη του, Σταυρούλα, με τον αγαπημένο της, Χρήστο. Το χαρμόσυνο γεγονός έλαβε χώρα στις Βρύσες Αποκορώνου, μια περιοχή που βρίσκεται στα Χανιά της Κρήτης.

Η τελετή του γάμου στις Βρύσες Αποκορώνου

Η γαμήλια τελετή, η οποία ένωσε την Σταυρούλα με τον Χρήστο, πραγματοποιήθηκε σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον στις Βρύσες Αποκορώνου. Αυτή η περιοχή των Χανίων φιλοξένησε το ευτυχές ζευγάρι και τους καλεσμένους του, σε μία ατμόσφαιρα χαράς και οικογενειακής θαλπωρής. Ο Παύλος Πολάκης βίωσε την ιδιαίτερη αυτή στιγμή ως πατέρας, βλέποντας την κόρη του να ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της.

Η επιλογή των Βρυσών Αποκορώνου για την τέλεση του γάμου προσέδωσε έναν τοπικό χαρακτήρα στην εκδήλωση, αναδεικνύοντας την καταγωγή και τους δεσμούς της οικογένειας με την Κρήτη. Το Σάββατο (21/11) ήταν μια ημέρα αφιερωμένη στην αγάπη και την ένωση, μακριά από τις πολιτικές υποχρεώσεις και την ένταση της καθημερινότητας.

Ο παραδοσιακός πρόγαμος στο Φραγκοκάστελλο

Πριν από την κύρια τελετή του γάμου, είχε προηγηθεί ένας παραδοσιακός πρόγαμος. Αυτή η προγαμιαία εκδήλωση έλαβε χώρα σε ένα ιστορικό και γραφικό σημείο, το Φραγκοκάστελλο. Ο πρόγαμος, σύμφωνα με τα τοπικά έθιμα, προετοίμασε το έδαφος για τον γάμο, φέρνοντας κοντά τις οικογένειες και τους φίλους του ζευγαριού.

Ο παραδοσιακός χαρακτήρας του προγάμου στο Φραγκοκάστελλο υπογράμμισε την προσήλωση στις ρίζες και τις παραδόσεις της περιοχής. Ήταν μια ευκαιρία για όλους να γιορτάσουν την επικείμενη ένωση της Σταυρούλας και του Χρήστου, σε ένα περιβάλλον γεμάτο κέφι και ελληνική φιλοξενία, όπως συνηθίζεται σε τέτοιες χαρμόσυνες περιστάσεις.

Η ανάρτηση του βουλευτή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Μετά την ολοκλήρωση των τελετών, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, επέλεξε να μοιραστεί τη χαρά του με το ευρύ κοινό. Προέβη σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τον γάμο της κόρης του. Οι εικόνες αυτές αποτύπωναν στιγμές από την ευτυχισμένη ημέρα, επιτρέποντας στους διαδικτυακούς του φίλους και ακολούθους να λάβουν μέρος στη χαρά του.

Στην ανάρτησή του στο Facebook, ο Παύλος Πολάκης εξέφρασε τη συγκίνησή του με μια λιτή αλλά περιεκτική φράση. Χαρακτηριστικά, έγραψε: «Τους παντρέψαμε!». Αυτή η δήλωση αντικατοπτρίζει την ολοκλήρωση του γεγονότος και την προσωπική του συμμετοχή σε αυτό, ως πατέρας της νύφης.

Οι ευχές και η συμβουλή ζωής στους νεόνυμφους

Πέρα από την ανακοίνωση του γάμου, ο Παύλος Πολάκης θέλησε να απευθύνει και τις θερμότερες ευχές του στους νεόνυμφους. Στην ίδια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχήθηκε στον Χρήστο και τη Σταυρούλα να είναι «αγαπημένοι και ευτυχισμένοι». Αυτές οι ευχές αποτελούν την πεμπτουσία των γαμήλιων ευχών, εκφράζοντας την επιθυμία για μια ζωή γεμάτη αρμονία και χαρά για το ζευγάρι.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο βουλευτής δεν παρέλειψε να δώσει και μία σημαντική συμβουλή ζωής στους νεόνυμφους. Τους παρότρυνε να διαβούν τη ζωή τους «με πάθος, τιμή και αξιοπρέπεια». Η συμβουλή αυτή, που προέρχεται από τον ίδιο τον πατέρα της νύφης, υπογραμμίζει τις αξίες που θεωρεί σημαντικές για μια ολοκληρωμένη και ουσιαστική πορεία στον κοινό τους βίο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis