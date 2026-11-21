Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ηλικίας 33 και 51 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται ως μέλη εγκληματικής ομάδας. Οι δύο άνδρες φέρονται να διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές σωλήνων χαλκού από οικίες σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ από τη συνεργασία των αστυνομικών αρχών εξιχνιάστηκαν συνολικά 15 περιπτώσεις κλοπών σε Καματερό, Πετρούπολη και Ίλιο.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Η δράση της εγκληματικής ομάδας έφτασε στο τέλος της τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούσαν στην περιοχή του Καματερού, έκριναν ύποπτη την κίνηση του 33χρονου. Τον κάλεσαν σε έλεγχο, κατά τον οποίο στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 18 κομμένοι σωλήνες χαλκού, ένας σουγιάς, καθώς και ένα πολυεργαλείο. Μετά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού.

Λίγο αργότερα, κατόπιν επισταμένων αναζητήσεων των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην ευρύτερη περιοχή του Καματερού, εντοπίστηκε και το 51χρονο μέλος της εγκληματικής ομάδας. Στην κατοχή του 51χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε το όχημα, το οποίο η συμμορία χρησιμοποιούσε ως μέσο για την τέλεση των διακεκριμένων κλοπών. Και οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.

Σε βάρος των δύο ημεδαπών σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού. Οι κατηγορίες αφορούν εγκληματική ομάδα που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα. Επιπλέον, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κοινώς επικίνδυνη βλάβη και για παρακώλυση της λειτουργίας κοινωφελών εγκαταστάσεων, λόγω της φύσης των κλοπών τους.

Ο τρόπος δράσης και το εύρος των κλοπών

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι φέρονται να ξεκίνησαν τις κλοπές σωλήνων χαλκού από τον Ιανουάριο του 2026. Στόχος τους ήταν η μεταπώληση των κλεμμένων αντικειμένων σε κλεπταποδόχους, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη. Οι κλοπές αφορούσαν αποκλειστικά σωλήνες χαλκού από οικίες, προκαλώντας ζημιές στις ιδιοκτησίες.

Το συνολικό μήκος των αφαιρεθέντων σωλήνων χαλκού, από όλες τις περιπτώσεις που έχουν εξιχνιαστεί, υπερβαίνει τα 50 μέτρα. Αυτό καταδεικνύει την συστηματική και εκτεταμένη δράση της ομάδας στις περιοχές της Δυτικής Αττικής. Η ποσότητα του κλεμμένου χαλκού υποδηλώνει την επαγγελματική τους προσέγγιση στις κλοπές.

Ενδεικτικό της θρασύτητας και της αδιαφορίας τους για τις συνέπειες της δράσης τους αποτελεί το γεγονός ότι σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, οι δράστες διέπραξαν δεύτερη κλοπή από τις ίδιες οικίες. Αυτές οι επαναλαμβανόμενες κλοπές πραγματοποιήθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα, υπογραμμίζοντας την επιμονή τους στην αφαίρεση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ποσότητας χαλκοσωλήνων.

Εξιχνιάστηκαν 15 περιπτώσεις κλοπών

Η εξιχνίαση του συνόλου των υποθέσεων που αποδίδονται στην εγκληματική ομάδα ήταν αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας μεταξύ των αστυνομικών αρχών. Συγκεκριμένα, αστυνομικοί των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού, Πετρούπολης και Ιλίου συνεργάστηκαν για τη συλλογή στοιχείων και την ταυτοποίηση των δραστών.

Μέσω αυτής της συνεργασίας, κατέστη δυνατή η εξιχνίαση συνολικά 15 περιπτώσεων κλοπών από οικίες. Οι κλοπές αυτές είχαν λάβει χώρα σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Αττικής, περιλαμβάνοντας συγκεκριμένα το Καματερό, την Πετρούπολη και το Ίλιο. Η δράση της ομάδας εκτεινόταν σε ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στους κατοίκους των περιοχών αυτών.

Οι δύο συλληφθέντες, ο 33χρονος και ο 51χρονος, μετά την ολοκλήρωση της δικογραφίας σε βάρος τους, οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής. Εκεί θα κριθεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση για τις κατηγορίες που τους βαρύνουν, οι οποίες περιλαμβάνουν διακεκριμένες κλοπές και άλλες σοβαρές πράξεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki