Ο Αντρέα Τρινκιέρι για τη νίκη του ΠΑΟΚ: «Είχαμε τον έλεγχο από την αρχή, η ατμόσφαιρα ήταν μαγική»

Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, υποδεχόμενος τον Άρη στο «Παλατάκι». Η ομάδα της Θεσσαλονίκης επικράτησε με 99-77 για την 8η αγωνιστική της Greek Basketball League, ένα αποτέλεσμα που την διατηρεί στην κορυφή και αήττητη στο πρωτάθλημα. Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκιέρι, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την εμφάνιση της ομάδας του και την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο γήπεδο.

Η μεγάλη νίκη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να αποσπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στον Άρη, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο «Παλατάκι». Η νίκη με σκορ 99-77 ήταν καθοριστική, καθώς όχι μόνο έδωσε τους δύο βαθμούς στον ΠΑΟΚ, αλλά τον διατήρησε και στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος της Greek Basketball League.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι παραμένει αήττητη μετά την ολοκλήρωση της 8ης αγωνιστικής, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της πορεία μέχρι στιγμής στη διοργάνωση. Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης προσέφερε έντονες στιγμές, με τον ΠΑΟΚ να δείχνει από νωρίς τις διαθέσεις του για τη νίκη.

Οι δηλώσεις του Αντρέα Τρινκιέρι

Ο Αντρέα Τρινκιέρι, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την επίδοση της ομάδας του. Χαρακτήρισε τη νίκη ως «πολύ μεγάλη», υπογραμμίζοντας τη σημασία της για την πορεία του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα.

Ο προπονητής τόνισε ότι η ομάδα του είχε τον έλεγχο από την αρχή της αναμέτρησης, παίζοντας με την «κατάλληλη ενέργεια». Όπως δήλωσε, «είχαμε τον έλεγχο από την αρχή, παίξαμε με την κατάλληλη ενέργεια», προσθέτοντας ότι «περιμέναμε αυτό το παιχνίδι».

Η μαγική ατμόσφαιρα στο «Παλατάκι»

Ένα από τα σημεία στα οποία στάθηκε ιδιαίτερα ο Αντρέα Τρινκιέρι ήταν η ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Ο Ιταλός τεχνικός περιέγραψε την ατμόσφαιρα ως «μαγική», εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι οι οπαδοί απόλαυσαν τη νίκη και την προσπάθεια της ομάδας.

«Η ατμόσφαιρα ήταν μαγική. Είμαι σίγουρος ότι οι οπαδοί μας το ευχαριστήθηκαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο του κόσμου στην επίτευξη του θετικού αποτελέσματος και στην ψυχολογία των παικτών.

Το κλειδί της επιτυχίας σύμφωνα με τον προπονητή

Ερωτηθείς για το κλειδί της νίκης, ο Τρινκιέρι απάντησε ότι δεν υπήρχε μόνο ένας παράγοντας, αλλά η συνολική προσέγγιση της ομάδας. «Δεν ήταν μόνο ένα, ήταν η προσέγγιση μας», δήλωσε, αναδεικνύοντας τη συλλογική προσπάθεια και την προετοιμασία των παικτών.

Σύμφωνα με τον προπονητή, όλοι οι παίκτες ήταν έτοιμοι και συγκεντρωμένοι, στοιχεία που κρίνει απαραίτητα για την επιτυχία σε τέτοιου είδους παιχνίδια. «Όλοι ήταν έτοιμοι, ήμασταν συγκεντρωμένοι. Έτσι παίζεις αυτά τα παιχνίδια και έτσι τα νικάς», εξήγησε, τονίζοντας ότι «όλοι έδωσαν κάτι και βοήθησαν την ομάδα».

Προετοιμασία για το μέλλον

Κοιτώντας μπροστά, ο Αντρέα Τρινκιέρι αναφέρθηκε και στην επερχόμενη διακοπή του πρωταθλήματος. Τόνισε την ανάγκη η ομάδα να εκμεταλλευτεί αυτή την περίοδο για να ανακτήσει δυνάμεις και να προετοιμαστεί για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

«Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη διακοπή και να γεμίσουμε δυνάμεις», είπε ο Τρινκιέρι, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σωστής διαχείρισης της διακοπής για να διατηρηθεί ο ΠΑΟΚ στην κορυφή και αήττητος στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta