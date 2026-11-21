Σημαντικές ενδείξεις προηγούμενης κακοποίησης της 61χρονης Μαρίνας Παπασωτηρίου φέρνουν στο φως τα ιατροδικαστικά ευρήματα, σχετικά με τη γυναικοκτονία που διαπράχθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/11) στην περιοχή του Θησείου. Ο 63χρονος σύζυγός της, ο οποίος κατηγορείται για το έγκλημα, έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα (23/11). Η αδελφή του θύματος ζητά την παραδειγματική τιμωρία του δράστη, εκφράζοντας τον πόνο και την οργή της.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η 61χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από στραγγαλισμό. Στο σώμα της Μαρίνας Παπασωτηρίου διαπιστώθηκαν πολλαπλές κακώσεις, καθώς και κατάγματα στα πλευρά.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ορισμένα από τα τραύματα που βρέθηκαν στο σώμα της είχαν προκληθεί σε προγενέστερο χρόνο, ενισχύοντας τις ενδείξεις για παρελθούσα κακοποίηση.

Το ξέσπασμα της αδελφής του θύματος

Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» του τηλεοπτικού σταθμού MEGA, το Σάββατο (21/11), η αδελφή της Μαρίνας Παπασωτηρίου ρωτήθηκε για το τι θα αποτελούσε για την ίδια δικαίωση. Η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη: «Η μεγαλύτερη τιμωρία που μπορεί να υπάρξει, αυτό θα ήτανε», προσθέτοντας ωστόσο ότι «και πάλι, την αδελφή μου, δεν τη φέρνει πίσω κανένας».

Στο ερώτημα εάν είχε περάσει ποτέ από το μυαλό της ότι θα μπορούσε να συμβεί ένα τέτοιο τραγικό γεγονός, δήλωσε: «Δεν το περιμένει κανείς γιατί μπορεί να είναι δίπλα σου, αλλά έρχεται και στο σπίτι σου». Η ίδια αντέκρουσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του 63χρονου συζύγου περί ψυχιατρικών προβλημάτων της Μαρίνας, τονίζοντας: «Η αδελφή μου δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Δεν ήταν τρελή η αδελφή μου. Αν είναι δυνατόν!».

Η απολογία του συζύγου και η κηδεία

Ο 63χρονος σύζυγος πρόκειται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή τη Δευτέρα (23/11), στις 11 το πρωί, προκειμένου να απολογηθεί. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας.

Στο μεταξύ, συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν την 61χρονη Μαρίνα Παπασωτηρίου την Κυριακή (22/11), στις 12 το μεσημέρι. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, στο χωριό Κατσαρού του Δήμου Πύργου, τόπο καταγωγής της άτυχης γυναίκας.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr