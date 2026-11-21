Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται τα ελληνικά σούπερ μάρκετ, έπειτα από διαδοχικές κυβερνοεπιθέσεις που έχουν σημειωθεί σε επιχειρήσεις τροφίμων σε όλη την Ευρώπη. Οι επιθέσεις αυτές περιλαμβάνουν την απόκτηση πρόσβασης από χάκερ στα συστήματα ψύξης, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα απομακρυσμένης μεταβολής της θερμοκρασίας σε ψυγεία και καταψύκτες.

Οι συνέπειες των επιθέσεων αυτών είναι σοβαρές, καθώς έχουν οδηγήσει στην καταστροφή μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων σε εκατοντάδες καταστήματα στην Ευρώπη. Οι οικονομικές απώλειες που έχουν προκληθεί υπολογίζονται σε εκατομμύρια ευρώ.

Ευρωπαϊκά περιστατικά και οικονομικές απώλειες

Οι κυβερνοεπιθέσεις που έχουν πλήξει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις τροφίμων έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές. Οι χάκερ, αποκτώντας πρόσβαση στα συστήματα ψύξης, είναι σε θέση να αλλάζουν εξ αποστάσεως τις θερμοκρασίες των ψυγείων και των καταψυκτών. Αυτή η παρέμβαση έχει ως αποτέλεσμα την αλλοίωση και την καταστροφή μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων.

Εκατοντάδες καταστήματα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες έχουν αντιμετωπίσει τέτοια περιστατικά, με τις συνολικές οικονομικές απώλειες να ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ, δημιουργώντας ένα κλίμα ανησυχίας στον κλάδο των τροφίμων.

Κύματα επιθέσεων και γεωγραφική εξάπλωση

Τρία διαδοχικά κύματα περιστατικών έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Τον Αύγουστο, σημειώθηκαν δυσλειτουργίες σε καταψύκτες αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, οι οποίες διερευνώνται ως πιθανές κυβερνοεπιθέσεις. Αργότερα, τη νύχτα της 11ης προς τη 12η Οκτωβρίου, εκατοντάδες σούπερ μάρκετ και μονάδες επεξεργασίας τροφίμων στη Γαλλία επλήγησαν.

Στις αρχές Νοεμβρίου, αναφέρθηκαν νέα περιστατικά σε επτά ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και σε εγκαταστάσεις τραπεζών αίματος στη Γαλλία. Ειδικότερα, μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας της 1ης προς τη 2α Νοεμβρίου, επηρεάστηκαν περισσότερα από 100 καταστήματα στο Βέλγιο, στο Λουξεμβούργο, στη Σουηδία, στην Ιρλανδία και στην Εσθονία.

Η κατάσταση στην Ελλάδα και οι ενέργειες των αρχών

Στην Ελλάδα, η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ), σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας (ΕΑΚ) και εξειδικευμένους επιστήμονες, έχει ενημερώσει τις επιχειρήσεις του κλάδου για τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Ήδη από τις 14 Οκτωβρίου, η ΕΑΚ είχε εντοπίσει στη χώρα μας περισσότερα από 300 συστήματα εκτεθειμένα στο διαδίκτυο.

Τα συστήματα αυτά αφορούν κυρίως ελεγκτές εμπορικής ψύξης των εταιρειών Danfoss, Copeland/Dixell και Carel. Η εταιρεία Danfoss επιβεβαίωσε ότι οι επιθέσεις αφορούσαν προϊόντα της, με τις περισσότερες συσκευές που επλήγησαν να είναι παλαιότερα μοντέλα, για τα οποία έχει σταματήσει η τεχνική υποστήριξη και η έκδοση ενημερώσεων ασφαλείας. Ωστόσο, ο εντοπισμός εκτεθειμένων συστημάτων στην Ελλάδα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτά έχουν παραβιαστεί.

Καταγγελίες και συστάσεις

Παρά την παραπάνω διευκρίνιση, στις αρχές Νοεμβρίου υπήρξαν καταγγελίες για προβλήματα σε επαγγελματικά ψυγεία, μεταξύ άλλων σε κρεοπωλείο στην Κηφισιά. Οι τεχνικοί που εξέτασαν τα περιστατικά απέδωσαν τα προβλήματα σε κυβερνοεπιθέσεις.

Η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας έχει διαβιβάσει στα μέλη της τις συστάσεις της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των συστημάτων ψύξης και την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στη χώρα μας.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr