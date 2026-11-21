Το απόγευμα του Σαββάτου, στις 21 Νοεμβρίου του 2026, η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στον Κηφισό αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα. Η αιτία των δυσκολιών αυτών εντοπίστηκε σε μια καθίζηση που συνέβη στο οδόστρωμα, επηρεάζοντας την ομαλή διέλευση των οχημάτων σε ένα από τα κεντρικότερα οδικά δίκτυα της πρωτεύουσας. Η συγκεκριμένη καθίζηση προκάλεσε δυσχέρειες στην έξοδο της Λεωφόρου Κηφισού που οδηγεί προς Κόρινθο, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Λαμία, με την Τροχαία να συστήνει υπομονή στους διερχόμενους οδηγούς.

Η καθίζηση που προκάλεσε προβλήματα στον Κηφισό

Η καθίζηση που εκδηλώθηκε στον Κηφισό το απόγευμα του Σαββάτου, 21 Νοεμβρίου 2026, στάθηκε η κύρια αιτία για τη δημιουργία προβλημάτων στην κίνηση των οχημάτων. Το φαινόμενο αυτό, δηλαδή η υποχώρηση του οδοστρώματος, είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την αναστάτωση της κυκλοφοριακής ροής σε ένα νευραλγικό σημείο του οδικού δικτύου. Η φύση της βλάβης αυτής στο οδόστρωμα δημιούργησε ένα απρόβλεπτο εμπόδιο για τους οδηγούς.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δημιούργησε συνθήκες δυσκολίας για τους οδηγούς, οι οποίοι κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της απρόβλεπτης αυτής κατάστασης. Η εμφάνιση της καθίζησης απαιτούσε άμεση προσοχή από τις αρμόδιες αρχές και από τους διερχόμενους οδηγούς, καθώς επηρέασε την ασφάλεια και την ταχύτητα των μετακινήσεων. Οι δυσκολίες αυτές ήταν αισθητές σε ένα από τα πλέον πολυσύχναστα σημεία του οδικού άξονα.

Το ακριβές σημείο του προβλήματος και η κατεύθυνση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από την Τροχαία, το πρόβλημα εντοπίστηκε με ακρίβεια στην έξοδο της Λεωφόρου Κηφισού. Η έξοδος αυτή αφορά την κατεύθυνση προς Κόρινθο, ένα σημείο ιδιαίτερα επιβαρυμένο από την κίνηση των οχημάτων, ειδικά κατά τις απογευματινές ώρες. Η καθίζηση επηρέασε άμεσα αυτό το τμήμα του δρόμου, καθιστώντας τη διέλευση δύσκολη και χρονοβόρα για τους οδηγούς που κατευθύνονταν προς αυτή την περιοχή.

Πιο συγκεκριμένα, η καθίζηση επηρέασε το ρεύμα κυκλοφορίας που έχει ως προορισμό τη Λαμία. Αυτή η λεπτομέρεια είναι σημαντική για τους οδηγούς που σχεδίαζαν να χρησιμοποιήσουν αυτό το τμήμα του δρόμου, καθώς έπρεπε να λάβουν υπόψη τους τις δυσκολίες που προέκυψαν λόγω της κατάστασης του οδοστρώματος. Η συγκεκριμένη κατεύθυνση, προς Λαμία, αποτελεί βασικό άξονα για πολλούς ταξιδιώτες και μεταφορές, καθιστώντας το πρόβλημα ακόμα πιο αισθητό.

Επιπτώσεις στην κυκλοφορία, παρά την ημέρα του Σαββάτου

Παρόλο που η ημέρα που εκδηλώθηκε το πρόβλημα ήταν Σάββατο απόγευμα, μια περίοδος που συχνά η κυκλοφορία είναι μειωμένη σε σχέση με τις καθημερινές, η καθίζηση προκάλεσε σημαντικές δυσκολίες. Η φύση του προβλήματος, σε συνδυασμό με την κεντρική του θέση στον Κηφισό, είχε ως αποτέλεσμα να επηρεαστεί ένας σημαντικός αριθμός οδηγών που επέλεξαν να μετακινηθούν εκείνη την ώρα. Η επιβράδυνση της ροής των αυτοκινήτων ήταν εμφανής.

Οι οδηγοί που βρέθηκαν στο συγκεκριμένο τμήμα του Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία και στην έξοδο για Κόρινθο, αντιμετώπισαν καθυστερήσεις και αυξημένη κίνηση. Η κατάσταση αυτή υπογράμμισε την ανάγκη για προσοχή και υπομονή από όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου που κινούνταν στην περιοχή εκείνη την ώρα. Οι συνθήκες αυτές οδήγησαν σε αναπόφευκτες καθυστερήσεις για όσους διέσχιζαν το σημείο.

Η σύσταση της Τροχαίας προς τους οδηγούς

Μετά την εμφάνιση της καθίζησης και τα προβλήματα που αυτή δημιούργησε στην κυκλοφορία, η Τροχαία εξέδωσε σύσταση προς τους οδηγούς. Η βασική οδηγία ήταν να είναι «οπλισμένοι» με υπομονή όσοι επρόκειτο να διέλθουν από το συγκεκριμένο σημείο του Κηφισού. Η σύσταση αυτή δόθηκε με σκοπό την καλύτερη διαχείριση της κατάστασης και την αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων στο ήδη επιβαρυμένο οδικό δίκτυο.

Η υπομονή των οδηγών κρίθηκε απαραίτητη για την ασφαλή διέλευση από το επηρεαζόμενο τμήμα του δρόμου, δεδομένων των δυσχερειών που είχαν προκύψει λόγω της καθίζησης του οδοστρώματος. Η Τροχαία, ως αρμόδια αρχή, παρείχε την ενημέρωση και τις οδηγίες για την αντιμετώπιση της κατάστασης, καλώντας τους οδηγούς να ακολουθήσουν τις συστάσεις για την ομαλότερη ροή της κυκλοφορίας και την ασφάλειά τους.

Με πληροφορίες από: Newsit