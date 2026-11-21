«Είσαι η Αγία Παρασκευή» είπε ο 44χρονος που επέδειξε τα γεννητικά του όργανα σε ειδικό σχολείο στον Άγιο Δημήτριο

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Αγίου Δημητρίου μετά το πρωτοφανές περιστατικό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, στις 20 Νοεμβρίου 2026, σε ειδικό Δημοτικό σχολείο. Ένας 44χρονος, μέλος του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, φέρεται να εισέβαλε σε αίθουσα κατά τη διάρκεια του μαθήματος, κλείδωσε την πόρτα, κατέβασε το παντελόνι του και επέδειξε τα γεννητικά του όργανα, ενώ φίλησε και τη δασκάλα. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια των ανήλικων μαθητών.

Η στιγμή του περιστατικού στην αίθουσα διδασκαλίας

Το πρωτοφανές συμβάν έλαβε χώρα στο Πρώτο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου. Ο 44χρονος βοηθός εκπαιδευτικού, σύμφωνα με την αστυνομία, εισήλθε σε αίθουσα όπου βρισκόταν η 26χρονη δασκάλα και οι μαθητές. Αφού κλείδωσε την πόρτα της αίθουσας, φέρεται να είπε στην εκπαιδευτικό: «Είσαι η Αγία Παρασκευή».

Στη συνέχεια, κατέβασε το παντελόνι του, επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα, και πλησίασε τη δασκάλα, την οποία φίλησε. Όλα αυτά συνέβησαν μπροστά στα μάτια των ανήλικων παιδιών. Δάσκαλοι του σχολείου, αντιλαμβανόμενοι την κατάσταση, ξεκλείδωσαν την πόρτα και απεγκλώβισαν τους μαθητές και τη δασκάλα.

Η κινητοποίηση των αρχών και η εισαγωγή σε ψυχιατρική κλινική

Μετά την καταγγελία, ειδοποιήθηκε άμεσα η αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του 44χρονου βοηθού. Ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας, ο οποίος διέταξε την ψυχιατρική του εξέταση. Ο άντρας οδηγήθηκε στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Δαφνί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 44χρονος εισήχθη στο Δαφνί με μη καθορισμένη ψύχωση. Κατηγορείται για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη κατακράτηση της δασκάλας και των μαθητών. Η εισαγγελική εντολή για την εισαγωγή του σε ψυχιατρική κλινική εκδόθηκε το πρωί του Σαββάτου.

Οι αντιδράσεις και οι μαρτυρίες για τον 44χρονο

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία, με μητέρα μαθητή του ειδικού σχολείου να δηλώνει σοκαρισμένη: «Είναι ο ειδικός βοηθός που πηγαίνει τα παιδιά μας στην τουαλέτα, τι θα έχει συμβεί αν έχει πειράξει σεξουαλικά τα παιδιά μας;».

Συνάδελφος του 44χρονου, μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα», περιέγραψε τον άντρα ως έναν ήρεμο και κλειστό άνθρωπο. «Έξι μήνες που τον γνώριζα. Ήταν ήρεμος άνθρωπος και κλειστός. Δεν είχε δώσει τέτοιο δικαίωμα. Μιλούσαμε συνήθως για θέματα τεχνολογίας στο σχολείο και για μαθήματα. Γενικά ήταν και πρόσεχε τα παιδάκια και του άρεσε η δουλειά του και καλή σχέση είχε και τώρα με τους εκπαιδευτικούς», ανέφερε. Άνθρωποι από το σχολικό περιβάλλον ανέφεραν ότι ο άντρας δεν είχε δώσει δικαίωμα ή δείγμα τέτοιας συμπεριφοράς, ενώ φέρεται πως βρισκόταν σε παραλήρημα την στιγμή του περιστατικού.

Ανάλογη ήταν η έκπληξη και στο οικογενειακό του περιβάλλον. Συγγενής του δήλωσε: «Έπεσα από τα σύννεφα τώρα με αυτό που μου είπατε. Έπαθα πλάκα. Λέω ένα παιδί της οικογένειας, παντρεμένος, χαμηλών τόνων. Είναι ένα παιδί της Εκκλησίας και η σύζυγός του και τα λοιπά. Είναι ένα αντρόγυνο αγαπημένο. Μήπως έπαθε τίποτα; Δεν ξέρω. Ζούμε σε μια εποχή που έγινε κάτι. Δεν ξέρω. Ξαφνικά μπορεί να δημιουργηθούν πολλά πράγματα σε έναν άνθρωπο. Τι να σας πω και εγώ; Δεν έχει δώσει τέτοια δείγματα».

Η παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας

Μετά την καταγγελία, υπήρξε άμεση κινητοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας. Από την προσεχή Δευτέρα, προβλέπεται παρέμβαση του αρμόδιου Συμβούλου Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης, καθώς και ειδικών ψυχολόγων.

Στόχος της παρέμβασης είναι η ουσιαστική στήριξη των μαθητών, των εκπαιδευτικών και συνολικά της σχολικής κοινότητας, προκειμένου να διαχειριστούν το σοβαρό αυτό περιστατικό.

Ο διάλογος με τους αστυνομικούς

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 44χρονος συνεργαζόταν με την εκπαιδευτικό για αρκετούς μήνες. Κατά τη στιγμή της σύλληψής του και ενώ βρισκόταν σε κατάσταση σύγχυσης, φέρεται να είχε έναν διάλογο με τους αστυνομικούς.

Συγκεκριμένα, όταν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν ποιος είναι, ο 44χρονος φέρεται να απάντησε: «Ποιος είσαι εσύ, ο Άγιος Εφραίμ; Αυτή είναι η Αγία Παρασκευή». Τα λόγια αυτά προστίθενται στα στοιχεία που δείχνουν την κατάσταση σύγχυσης στην οποία βρισκόταν ο άντρας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, Topontiki