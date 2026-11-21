Ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Μιχάλης Μπλέτσας, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 για το ζήτημα των κυβερνοεπιθέσεων, οι οποίες έχουν γίνει συχνό φαινόμενο το τελευταίο διάστημα. Ο κ. Μπλέτσας προειδοποίησε ότι η Ελλάδα είναι πιθανό να αντιμετωπίσει σύντομα ανάλογα περιστατικά με αυτά που παρατηρούνται στο εξωτερικό, δίνοντας παράλληλα συμβουλές για την προστασία των πολιτών.

Η απειλή των κυβερνοεπιθέσεων και το παράδειγμα του εξωτερικού

Όπως ανέφερε ο διοικητής, η χώρα μας αντιμετωπίζει καθημερινά πάρα πολλές κυβερνοεπιθέσεις. Τόνισε ότι οποιαδήποτε διακοπή υπηρεσίας θα γίνει αισθητή στους πολίτες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για εγρήγορση.

Ο κ. Μπλέτσας έκανε αναφορά στις πρόσφατες εξελίξεις στο εξωτερικό, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημαίνοντας ότι είναι πολύ πιθανό να δούμε σύντομα κάτι ανάλογο και στην Ελλάδα.

Η σημασία των αναβαθμίσεων και οι διακοπές λειτουργίας

Ως παράδειγμα, ο διοικητής έφερε το μπλακ-άουτ της Microsoft, εξηγώντας ότι προκλήθηκε επειδή κάποια αναβάθμιση δεν πήγε καλά. Υπογράμμισε την ανάγκη να εφαρμόζονται οι αναβαθμίσεις για τις ευπάθειες όσο το γρηγορότερο δυνατό, καθώς «δεν έχουμε χρόνο».

Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει χρόνος για δοκιμές των αναβαθμίσεων και ότι κάποιες διακοπές θα είναι εκούσιες, ενώ άλλες ακούσιες. Η διακοπή λειτουργίας της Microsoft χαρακτηρίστηκε ως μεγάλης διάρκειας για έναν τέτοιο πάροχο, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις οι διακοπές είναι πιο σύντομες.

Κυβερνοεπιθέσεις και εθνική ασφάλεια

Ο κ. Μπλέτσας σχολίασε επίσης ότι μπορούν να προκύψουν και θέματα εθνικής ασφάλειας από τέτοιες επιθέσεις. Ανέφερε ότι ανάλογες επιθέσεις έχουν παρατηρηθεί και στην Ελλάδα στο παρελθόν.

Με αφορμή την επίθεση στην Κομισιόν, όπου χρησιμοποιήθηκε η τεχνητή νοημοσύνη, ο διοικητής τόνισε την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση. Επισήμανε ότι όταν ανακαλύπτονται ευπάθειες, πρέπει να «μπαλώνονται» άμεσα.

Συμβουλές για την προστασία των πολιτών

Ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας έδωσε συγκεκριμένες συμβουλές «επιβίωσης» για τους πολίτες σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης. Συνέστησε, πέρα από τα ψηφιακά αντίγραφα ασφαλείας στο κινητό, να υπάρχουν και χάρτινα αντίγραφα.

Ως παράδειγμα χάρτινου αντιγράφου, ανέφερε μια χάρτινη έκθεση από την τράπεζα για τον λογαριασμό μας. Επίσης, πρότεινε τη δημιουργία ψηφιακών αντιγράφων σε usb ή στικάκι, τονίζοντας ότι είναι επικίνδυνο να μην έχει κανείς αντίγραφο ασφαλείας.

Διάρκεια και αντιμετώπιση των επιθέσεων

Σε ερώτηση σχετικά με τη διάρκεια μιας κυβερνοεπίθεσης, ο κ. Μπλέτσας απάντησε ότι αυτή εξαρτάται από την υποδομή και τον τρόπο της επίθεσης. Ανέφερε ότι η αντίδραση μέχρι στιγμής είναι γρήγορη, ωστόσο οι επιθέσεις πυκνώνουν.

Ολοκληρώνοντας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι στο μέλλον «θα μάθουμε να φτιάχνουμε πιο ασφαλή συστήματα».

Με πληροφορίες από: thetoc.gr