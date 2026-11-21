Ο πρώην αρχηγός της ιταλικής αστυνομίας, Τζιάνι Ντε Τζενάρο, έβαλε σήμερα τέλος στη ζωή του, στο σπίτι του στην Τοσκάνη. Ο 78χρονος Ντε Τζενάρο, μια κομβική προσωπικότητα με μακρά πορεία στις έρευνες κατά της μαφίας, είχε λάβει δικαστική κλήση σε απολογία πριν από μία εβδομάδα. Η κλήση αφορούσε την κατηγορία της σκόπιμης παρεμπόδισης εισαγγελικών ερευνών.

Οι πρόσφατες δικαστικές εξελίξεις

Η δικαστική κλήση σε απολογία, την οποία έλαβε ο Τζιάνι Ντε Τζενάρο μία εβδομάδα πριν από τον θάνατό του, σχετιζόταν με τη δολοφονία του γνωστού δικαστικού Πάολο Μπορσελίνο. Η δολοφονία αυτή, που διαπράχθηκε από την Κόζα Νόστρα πριν από 34 χρόνια, βρισκόταν στο επίκεντρο των εισαγγελικών ερευνών. Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας, μαζί με ορισμένους συνεργάτες του, φέρεται να επιχείρησαν να εμποδίσουν τον πληροφοριοδότη Σαλβατόρε Κοντόρνο να καταθέσει σε δικαστές.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο Ντε Τζενάρο είχε δραστηριοποιηθεί με στόχο ο μετανοημένος μαφιόζος Σαλβατόρε Κοντόρνο να μην αποκαλύψει στη Δικαιοσύνη λεπτομέρειες που γνώριζε σχετικά με τη δολοφονία Μπορσελίνο. Επίσης, φέρεται να προσπάθησε να αποτρέψει την αποκάλυψη του πού θα μπορούσε να βρίσκεται η προσωπική ατζέντα του δολοφονηθέντος δικαστικού. Παράλληλα με την κλήση, πριν από μία εβδομάδα, η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στο σπίτι του Ντε Τζενάρο, με αποτέλεσμα ο ίδιος να απομονωθεί από γνωστούς και συγγενείς.

Υποψίες για παρακράτηση εγγράφων

Πέρα από τις κατηγορίες για παρεμπόδιση των ερευνών για τη δολοφονία Μπορσελίνο, οι ερευνητές εξέφρασαν επίσης υποψίες για παρακράτηση εγγράφων. Τα συγκεκριμένα έγγραφα φέρεται να σχετίζονταν με τη σύλληψη του Τζιάνι Ντε Τζενάρο στη Σικελία το 1989. Εκείνη την περίοδο, ο Ντε Τζενάρο κατείχε τη θέση του επικεφαλής της Κεντρικής Μονάδας Καταπολέμησης του Εγκλήματος της Αστυνομίας, μια θέση κλειδί στον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

Η αντίδραση της πολιτικής ηγεσίας

Ο θάνατος του Τζιάνι Ντε Τζενάρο προκάλεσε άμεση αντίδραση στην πολιτική σκηνή της Ιταλίας. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε βαθιά σοκαρισμένη από το γεγονός. Εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του πρώην αρχηγού της ιταλικής αστυνομίας, αναγνωρίζοντας την επί χρόνια παρουσία του στα δημόσια πράγματα της χώρας.

Η μακρά πορεία του στην ιταλική αστυνομία

Ο Τζιάνι Ντε Τζενάρο, γεννημένος στο Ρέτζιο της Καλαβρίας το 1948, υπήρξε μια σημαντική προσωπικότητα στην ιστορία της ιταλικής αστυνομίας. Η καριέρα του σημαδεύτηκε από τη συνεργασία του με τον δικαστικό Φαλκόνε, έναν από τους πρωτεργάτες του αγώνα κατά της μαφίας. Το 1984, ο Ντε Τζενάρο επέβλεψε την έκδοση από τη Βραζιλία του Τομάσο Μπουσκέτα, ο οποίος αναδείχθηκε σε έναν από τους πιο εξέχοντες συνεργάτες της Δικαιοσύνης στην προσπάθεια καταπολέμησης της Μαφίας.

Η σταδιοδρομία του περιλάμβανε κρίσιμες θέσεις. Το 1993, ανέλαβε τη διεύθυνση της Διεύθυνσης Ερευνών κατά της Μαφίας (DIA), έναν οργανισμό ζωτικής σημασίας για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος. Στη συνέχεια, το 2000, διορίστηκε Αρχηγός της Αστυνομίας, θέση την οποία διατήρησε για επτά χρόνια, μέχρι το 2007.

Σημαντικά γεγονότα και προηγούμενες αθωώσεις

Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως αρχηγού της αστυνομίας, ο Τζιάνι Ντε Τζενάρο βρέθηκε στο επίκεντρο σημαντικών γεγονότων. Το 2001, πραγματοποιήθηκε στη Γένοβα η σύνοδος κορυφής της G8, η οποία σημαδεύτηκε από βίαια επεισόδια, ιδίως στο σχολείο Ντίαζ. Ο Ντε Τζενάρο κατηγορήθηκε ότι παρότρυνε έναν αστυνομικό επίτροπο να δώσει ψευδή κατάθεση στην υπόθεση που αφορούσε τα γεγονότα στο σχολείο Ντίαζ.

Ωστόσο, μετά από δικαστική διαδικασία, ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας αθωώθηκε οριστικά από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο τον Νοέμβριο του 2011. Η αθώωσή του βασίστηκε στο γεγονός ότι οι κατηγορίες που του αποδόθηκαν δεν αποδείχθηκαν, κλείνοντας έτσι ένα κεφάλαιο στην πολυτάραχη καριέρα του.

Με πληροφορίες από: Topontiki