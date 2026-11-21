Ένα δαιδαλώδες κύκλωμα φοροδιαφυγής, το οποίο φέρεται να απέκρυψε φορολογητέα ύλη άνω των 28 εκατομμυρίων ευρώ και να αποκόμισε παράνομα 4,8 εκατομμύρια ευρώ από επιστροφές ΦΠΑ, εξαρθρώθηκε από την Οικονομική Αστυνομία και την ΑΑΔΕ. Στο φως έρχονται νέες αποκαλύψεις από την κατάθεση λογίστριας, η οποία φέρεται να βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης, περιγράφοντας τις πιέσεις που δέχθηκε και την παράνομη χρήση κωδικών TAXISnet.

Η δράση του κυκλώματος των εικονικών τιμολογίων

Το κύκλωμα, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, είχε στήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο που περιλάμβανε οκτώ εταιρείες-«βιτρίνες», χρησιμοποιώντας «αχυρανθρώπους» και δεκάδες εικονικά τιμολόγια. Μέσω αυτής της δομής, φέρεται να αποκρύφθηκε φορολογητέα ύλη που ξεπερνά τα 28 εκατομμύρια ευρώ, προκαλώντας σημαντική ζημιά στα κρατικά ταμεία.

Η δράση της οργάνωσης βασιζόταν σε τρεις βασικούς πυλώνες: τη μη απόδοση ΦΠΑ, την έκδοση και λήψη εικονικών τιμολογίων, καθώς και την υποβολή ανακριβών ή ψευδών φορολογικών δηλώσεων. Στόχος ήταν η παράνομη είσπραξη επιστροφών φόρου, από τις οποίες αποσπάστηκαν παράνομα 4,8 εκατομμύρια ευρώ.

Οι πιέσεις στη λογίστρια και η άρνησή της

Στην κατάθεσή της, η λογίστρια που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, υποστηρίζει ότι δέχθηκε ασφυκτικές πιέσεις από τον σύντροφό της. Τον Μάρτιο του 2026, ο σύντροφός της τής ζήτησε να υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για συγκεκριμένες εταιρείες που συνδέονταν με την υπόθεση, προσφέροντάς της αμοιβή περίπου 5.000 ευρώ για κάθε δήλωση.

Η ίδια, όπως ανέφερε στις Αρχές, αρνήθηκε κατηγορηματικά να συμπράξει, καθώς εκτίμησε πως επρόκειτο για απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου. «Εγώ αμέσως αρνήθηκα και του είπα ότι δεν με ενδιαφέρει να λάβω χρήματα, θεωρώντας ότι αν το δεχόμουν θα συμμετείχα σε μια απάτη κατά του Ελληνικού Δημοσίου», φέρεται να είπε χαρακτηριστικά στην κατάθεσή της.

Το περιστατικό της 20ης Μαρτίου 2026

Η λογίστρια περιέγραψε ένα συγκεκριμένο περιστατικό που έλαβε χώρα στις 20 Μαρτίου του 2026. Ο σύντροφός της επανήλθε με την ίδια απαίτηση, ζητώντας της να υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για νομικά πρόσωπα με τα οποία σχετιζόταν. Όταν τον ρώτησε τον λόγο, εκείνος της απάντησε ότι θα λάμβαναν πολλά χρήματα, περίπου 5.000 ευρώ ανά δήλωση.

Παρά την αρχική της άρνηση, ο σύντροφός της φέρεται να την πίεσε ξανά μετά από κάποιες ημέρες, επιμένοντας να υποβληθούν οι δηλώσεις συγκεκριμένη μέρα και ώρα. Τότε, όπως κατέθεσε, της ζήτησε τους κωδικούς TAXISnet του συνεταίρου της, αίτημα στο οποίο αρνήθηκε και πάλι να ανταποκριθεί.

Η παράνομη χρήση κωδικών και η αποκάλυψη

Η άρνηση της λογίστριας να δώσει τους κωδικούς προκάλεσε την οργή του συντρόφου της. Όπως περιέγραψε, εκείνος θύμωσε πάρα πολύ, της φώναζε και τσακώθηκαν, με αποτέλεσμα η ίδια να φοβηθεί για τη σωματική της ακεραιότητα και να φύγει από το σπίτι. Όταν επέστρεψε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, τον βρήκε εκεί.

«Μόλις με είδε μου είπε, να ξέρεις οι δηλώσεις υποβλήθηκαν, τα κανόνισα μόνος μου, δεν σε έχω ανάγκη», ανέφερε η λογίστρια. Όταν τον ρώτησε πώς και από ποιόν υποβλήθηκαν οι δηλώσεις, εκείνος της απάντησε ότι έψαξε στο γραφείο της και βρήκε τους κωδικούς του συνεταίρου της στο σημειωματάριό της. Επιπλέον, διαπίστωσε ότι στον προσωπικό της λογαριασμό στο Viber είχαν σταλθεί και σχετικά μηνύματα.

Οι ρόλοι στην οργάνωση του κυκλώματος

Η έρευνα για την υπόθεση αναδεικνύει τους καθοριστικούς ρόλους που διαδραμάτιζαν διάφορα πρόσωπα στην οργάνωση του κυκλώματος. Συγκεκριμένοι λογιστές φέρονται να αναλάμβαναν την υποβολή των επίμαχων δηλώσεων, συνεισφέροντας στην υλοποίηση της απάτης.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις Αρχές, δύο διευθυντές τραπεζικών καταστημάτων φέρονται να διευκόλυναν την εκταμίευση των χρημάτων που προέρχονταν από τις παράνομες επιστροφές φόρου, συμπληρώνοντας το δίκτυο της φοροδιαφυγής.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos