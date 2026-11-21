Ένα κύκλωμα φέρεται να απέκρυψε φορολογητέα ύλη άνω των 28 εκατ. ευρώ και να εξασφάλισε παράνομες επιστροφές ΦΠΑ ύψους 4,8 εκατ. ευρώ. Η έρευνα αποκαλύπτει ένα δίκτυο οκτώ εταιρειών, με εικονικά τιμολόγια και «αχυρανθρώπους», μέσω του οποίου φέρεται να αποκρύφθηκε η φορολογητέα ύλη και να αποσπάστηκαν παράνομα χρήματα από επιστροφές ΦΠΑ. Στο φως έρχεται η κατάθεση λογίστριας που φέρεται να βρέθηκε στο επίκεντρο του κυκλώματος.

Η κατάθεση της λογίστριας και οι πιέσεις

Η λογίστρια αναφέρει στην κατάθεσή της ότι δέχθηκε πιέσεις προκειμένου να υποβάλει δηλώσεις εταιρειών οι οποίες συνδέονται με την υπόθεση. Όπως κατέθεσε, τον Μάρτιο του 2026 ο σύντροφός της τής ζήτησε να υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για συγκεκριμένες εταιρείες, λέγοντάς της ότι για κάθε δήλωση θα λάμβαναν περίπου 5.000 ευρώ.

Η ίδια υποστηρίζει ότι αρνήθηκε αμέσως, εκτιμώντας πως επρόκειτο για απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου. Τότε εκείνος της είπε να μην ανησυχεί και ότι τα χρήματα θα εκταμιεύονταν διότι εμπλέκονταν και τραπεζικοί, χωρίς να αναφέρει παραπάνω λεπτομέρειες.

Η χρήση των κωδικών TAXISnet

Αφού αρχικά αποδέχτηκε την άρνησή της, ο σύντροφός της επανήλθε μετά από κάποιες ημέρες, πιέζοντάς την να υποβληθούν συγκεκριμένη μέρα και ώρα οι δηλώσεις. Η λογίστρια αρνήθηκε και πάλι, και τότε της ζήτησε τους κωδικούς TAXISnet του συνεταίρου της. Εκείνη αρνήθηκε να δώσει τους κωδικούς.

Τότε ο σύντροφός της θύμωσε πάρα πολύ μαζί της, της φώναζε και τσακώθηκαν. Φοβούμενη για τη σωματική της ακεραιότητα, καθώς ήταν εκτός εαυτού, έφυγε από το σπίτι. Όταν επέστρεψε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, τον βρήκε εκεί και εκείνος της είπε ότι οι δηλώσεις υποβλήθηκαν, πως τα κανόνισε μόνος του και δεν την είχε ανάγκη.

Όταν τον ρώτησε πώς υποβλήθηκαν οι δηλώσεις και από ποιον, της απάντησε ότι έψαξε στο γραφείο της και βρήκε τους κωδικούς του συνεταίρου της στο σημειωματάριό της. Η λογίστρια διαπίστωσε επίσης ότι στον προσωπικό της λογαριασμό στο Viber είχαν σταλθεί μηνύματα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr