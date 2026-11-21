Με αλλαγές στις μετακινήσεις και κινητοποιήσεις σε πολλούς κλάδους θα πραγματοποιηθεί η πανελλαδική απεργία την προσεχή Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν η ΑΔΕΔΥ, εργατικά κέντρα, εκπαιδευτικοί, υγειονομικοί και ναυτεργάτες, διεκδικώντας ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Οι διεκδικήσεις των εργαζομένων

Στο επίκεντρο των αιτημάτων βρίσκονται οι ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, καθώς και η υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Οι εργαζόμενοι ζητούν επίσης την καθιέρωση επτάωρης εργασίας, πενθημέρου και 35ωρης εβδομαδιαίας απασχόλησης.

Παράλληλα, στις διεκδικήσεις περιλαμβάνεται η λήψη μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας, ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα τους συμμετέχοντες στην απεργία.

Κινητοποιήσεις στα μέσα μεταφοράς

Το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ) έχει αποφασίσει δύο στάσεις εργασίας για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι γραμμές 2 και 3 του μετρό αναμένεται να λειτουργήσουν από τις 09:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα.

Εντός των επόμενων ημερών αναμένονται οι οριστικές ανακοινώσεις σχετικά με τα δρομολόγια στον Ηλεκτρικό (ΗΣΑΠ), στο τραμ, στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ, καθώς και αυτά τα μέσα αναμένεται να επηρεαστούν από την απεργία.

Λειτουργία σχολείων

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην πανελλαδική απεργία δεν συνεπάγεται οριζόντιο κλείσιμο όλων των σχολείων της χώρας. Η διεξαγωγή των μαθημάτων θα εξαρτηθεί από το ποσοστό συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην κινητοποίηση ανά σχολική μονάδα.

Οι γονείς θα πρέπει να ενημερωθούν από τις διευθύνσεις των σχολείων για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα ή τη μη λειτουργία συγκεκριμένων σχολικών μονάδων. Μεταξύ των αιτημάτων των εκπαιδευτικών περιλαμβάνονται οι μόνιμοι διορισμοί, η κάλυψη των κενών στα σχολεία, οι μισθολογικές αυξήσεις και η ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης.

Ακτοπλοϊκά δρομολόγια

Στην απεργία της 25ης Νοεμβρίου συμμετέχουν και τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και ΠΕΝΕΝ. Συγκεκριμένα, η ΠΕΜΕΝ και ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ έχουν προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων.

Η απεργία των ναυτεργατών θα ξεκινήσει από τις 00:01 της Τετάρτης και θα διαρκέσει έως τις 24:00 της ίδιας ημέρας, επηρεάζοντας σημαντικά τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια σε όλη τη χώρα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr