Η Ναταλία Γερμανού για τις δηλώσεις Γκλέτσου: «Όταν ένας άνθρωπος είναι γεννημένος να δώσει αγάπη σε ένα μωρό, θα δώσει»

Η Ναταλία Γερμανού τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του Απόστολου Γκλέτσου. Οι δηλώσεις αυτές αφορούσαν το ακανθώδες ζήτημα του αν δύο άνθρωποι του ίδιου φύλου μπορούν να αναλάβουν τον γονεϊκό ρόλο και να μεγαλώσουν ένα παιδί. Η παρουσιάστρια εξέφρασε τη δική της άποψη, υπογραμμίζοντας ότι η ουσία της γονεϊκής αγάπης και φροντίδας δεν καθορίζεται από το φύλο ή την ταυτότητα, αλλά από την έμφυτη ικανότητα του ατόμου να προσφέρει στο παιδί.

Οι επίμαχες δηλώσεις του Απόστολου Γκλέτσου

Οι δηλώσεις του Απόστολου Γκλέτσου, οι οποίες αποτέλεσαν το επίκεντρο της συζήτησης, προκάλεσαν ποικίλες αντιδράσεις στο κοινό και στα μέσα ενημέρωσης. Ο κ. Γκλέτσος είχε εκφράσει συγκεκριμένες απόψεις σχετικά με την ικανότητα δύο ανθρώπων του ίδιου φύλου να γίνουν γονείς, θέτοντας περιορισμούς που αφορούσαν την ηλικία του παιδιού. Η τοποθέτησή του πυροδότησε έναν ευρύτερο διάλογο για τα σύγχρονα μοντέλα οικογένειας και τη γονεϊκότητα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Απόστολος Γκλέτσος κατηγοριοποίησε την κατάσταση, δηλώνοντας ότι όσο το παιδί είναι «βρεφάκι», δεν θα μπορούσαν να το μεγαλώσουν δύο άντρες. Πρόσθεσε μάλιστα χαρακτηριστικά: «Αν γίνει τριών, ας το πάρουν οι μπαμπάδες». Αυτή η διατύπωση, η οποία έκανε διαχωρισμό στην ικανότητα των γονέων ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, αποτέλεσε το έναυσμα για τις έντονες συζητήσεις που ακολούθησαν.

Η αρχική τοποθέτηση της Ναταλίας Γερμανού και η αναφορά στο παρελθόν

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Απόστολου Γκλέτσου, η Ναταλία Γερμανού ανέφερε αρχικά ότι δεν αμφισβητεί το γεγονός πως η συγκεκριμένη άποψη είναι πιθανότατα προσωπική του. Η παρουσιάστρια, ωστόσο, υπενθύμισε ένα προγενέστερο γεγονός από την τηλεοπτική πορεία του κ. Γκλέτσου, το οποίο είχε σχέση με την προσωπική του ζωή και τις επιλογές του.

«Το γεγονός ότι κάποια στιγμή σε μία εκπομπή του Πέτρου Κωστόπουλου, ο Απόστολος είχε παραδεχτεί ξεκάθαρα και λεβέντικα ότι είχε υπάρξει σε κάποιες σχέσεις με άντρες… Αυτό δεν τον υποχρεώνει αυτόματα να θεωρεί ότι δύο άντρες είναι κατά τη γνώμη του ικανοί να μεγαλώσουν ένα μωρό», δήλωσε χαρακτηριστικά η Ναταλία Γερμανού, ξεκαθαρίζοντας ότι οι προσωπικές εμπειρίες δεν καθορίζουν απαραίτητα τις γενικές απόψεις για τη γονεϊκότητα.

Η παρέμβαση του Θοδωρή Βγενή και η διεύρυνση της συζήτησης για τη φροντίδα

Κατά τη διάρκεια του σχολιασμού της Ναταλίας Γερμανού, υπήρξε μια σημαντική παρέμβαση από τον συνεργάτη της, Θοδωρή Βγενή. Ο κ. Βγενής μοιράστηκε τη δική του προσωπική εμπειρία, προσθέτοντας μια νέα διάσταση στη συζήτηση περί γονεϊκότητας και της φροντίδας των μικρών παιδιών. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι και ο ίδιος φρόντιζε το παιδί του όταν ήταν σε βρεφική ηλικία, υπογραμμίζοντας την ικανότητα των ανδρών να αναλάβουν πλήρως τη φροντίδα ενός μωρού.

Αυτή η παρέμβαση έδωσε την ευκαιρία στη Ναταλία Γερμανού να διευρύνει περαιτέρω την τοποθέτησή της, εστιάζοντας στην καθολική φύση της γονεϊκής αγάπης και φροντίδας, πέρα από τα στενά στερεότυπα. Η συζήτηση μετατοπίστηκε από το φύλο των γονέων στην ουσία της ικανότητας να προσφέρεις στο παιδί.

Το μήνυμα της Ναταλίας Γερμανού: Η αγάπη υπερβαίνει φύλα και ταυτότητες

Ολοκληρώνοντας τον συλλογισμό της, η Ναταλία Γερμανού υπογράμμισε με έμφαση τη σημασία της έμφυτης ικανότητας ενός ανθρώπου να προσφέρει αγάπη και φροντίδα. «Όταν ένας άνθρωπος είναι γεννημένος να δώσει αγάπη σε ένα μωρό είτε είναι άντρας είτε γυναίκα είτε τρανς, θα δώσει την αγάπη και θα ξέρει να αλλάξει πάνα και να του δώσει το οτιδήποτε», τόνισε η παρουσιάστρια, αναδεικνύοντας την αγάπη ως το κυρίαρχο κριτήριο για την καλή γονεϊκότητα.

Η ίδια πρόσθεσε με έντονο τρόπο ότι η βιολογική σχέση δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση εγγύηση για την ικανότητα κάποιου να είναι καλός γονέας. «Αν δεν είναι γεννημένος, δεν πάει να είναι ο πιο κανονικός βιολογικά του κόσμου μπαμπάς και μαμά; Δεν θα γίνει. Λίγα έχουμε δει Αποστόλη από κανονικές οικογένειες; Άσε με τώρα!», κατέληξε η Ναταλία Γερμανού, θέλοντας να τονίσει ότι η ουσιαστική αγάπη και φροντίδα υπερβαίνουν τους παραδοσιακούς ορισμούς της οικογένειας και τα βιολογικά χαρακτηριστικά των γονέων.

Με πληροφορίες από: Topontiki