Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη λεωφόρο Κνωσού, στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε έναν 70χρονο άνδρα και την εξάχρονη εγγονή του. Το περιστατικό συνέβη την ώρα που παππούς και εγγονή προσπαθούσαν να διασχίσουν τον δρόμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές για την παροχή βοήθειας στους δύο πεζούς.

Οι συνθήκες του ατυχήματος

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Κνωσού, μια κεντρική οδική αρτηρία του Ηρακλείου, το μεσημέρι του Σαββάτου. Ο 70χρονος άνδρας και η 6χρονη εγγονή του επιχείρησαν να περάσουν στην απέναντι πλευρά του δρόμου, όταν χτυπήθηκαν από διερχόμενο όχημα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να μην αντιλήφθηκε εγκαίρως την παρουσία των δύο πεζών στο οδόστρωμα. Αυτό είχε ως συνέπεια να μην καταφέρει να ακινητοποιήσει το όχημά του εγκαίρως, παρασύροντας τον παππού και την εγγονή του.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Αμέσως μετά το συμβάν, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). Οι διασώστες που έφτασαν άμεσα παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον 70χρονο άνδρα και την εξάχρονη εγγονή του, προκειμένου να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας τους.

Έπειτα από την παροχή των πρώτων βοηθειών, οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με το ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). Η άμεση μεταφορά τους κρίθηκε αναγκαία για περαιτέρω ιατρική εκτίμηση και περίθαλψη.

Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών

Στο ΠΑΓΝΗ, το κοριτσάκι εισήχθη στο Χειρουργικό Τμήμα στα Επείγοντα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Εκεί υποβάλλεται σε μια σειρά εξετάσεων, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την πλήρη διάγνωση τυχόν τραυματισμών και την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής φροντίδας.

Παράλληλα, στο νοσοκομείο παραμένει και ο παππούς του κοριτσιού, ο οποίος αναφέρει ενοχλήσεις στο χέρι του. Οι γιατροί παρακολουθούν την κατάστασή του και διενεργούν τις απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστώσουν την έκταση των ενοχλήσεων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το νοσοκομείο, τόσο ο 70χρονος όσο και η 6χρονη εγγονή του βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Οι τραυματισμοί που υπέστησαν χαρακτηρίζονται ως ελαφροί και η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει καμία ανησυχία στους θεράποντες ιατρούς.

Η στάση του οδηγού και η έρευνα

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος ενεπλάκη στο τροχαίο, παρέμεινε στο σημείο του ατυχήματος. Η παρουσία του ήταν συνεχής, καθώς συνόδευσε τον 70χρονο άνδρα και την εγγονή του στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου, δείχνοντας ενδιαφέρον για την κατάσταση της υγείας τους.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα αποτελούν πλέον αντικείμενο έρευνας. Την προανάκριση και τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών και παραμέτρων του συμβάντος έχει αναλάβει η Τροχαία Ηρακλείου. Οι αρμόδιες αρχές θα εξετάσουν όλα τα στοιχεία για να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit, Topontiki