Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Παρασκευής, 20 Νοεμβρίου 2026, στο Δημοτικό Πάρκο Κοζάνης, όταν τρία ανήλικα παιδιά εντοπίστηκαν σε λιπόθυμη κατάσταση. Το περιστατικό συνέβη μετά από κατανάλωση αλκοόλ από τους ανηλίκους. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και το ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας και τη μεταφορά τους σε νοσοκομείο.

Οι τρεις ανήλικοι, δύο κορίτσια και ένα αγόρι, μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης. Η κατάσταση της υγείας τους, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο.

Το περιστατικό στο δημοτικό πάρκο

Το βράδυ της Παρασκευής, 20 Νοεμβρίου 2026, το Δημοτικό Πάρκο Κοζάνης έγινε το επίκεντρο ενός περιστατικού που προκάλεσε ανησυχία στους παρευρισκόμενους και τις αρχές. Τρία ανήλικα παιδιά βρέθηκαν σε κατάσταση λιποθυμίας, γεγονός που οφειλόταν, όπως διαπιστώθηκε, σε κατανάλωση αλκοόλ.

Η εικόνα των τριών παιδιών σε αυτή την κατάσταση στο δημόσιο χώρο του πάρκου οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Η παρέμβαση κρίθηκε επιτακτική για την ασφάλεια και την υγεία των ανηλίκων, οι οποίοι έχρηζαν άμεσης ιατρικής φροντίδας.

Η ταυτότητα των ανηλίκων

Οι ανήλικοι που ενεπλάκησαν στο περιστατικό είναι συνολικά τρία παιδιά. Πρόκειται για δύο κορίτσια, ηλικίας 14 ετών το καθένα, και ένα αγόρι, το οποίο είναι 17 ετών. Η ηλικία τους υπογραμμίζει τον ανήλικο χαρακτήρα του συμβάντος και την ανάγκη για προσοχή σε τέτοιου είδους περιστατικά.

Η ομάδα των ανηλίκων αποτελούνταν, λοιπόν, από δύο κορίτσια και ένα αγόρι, με τις ηλικίες τους να κυμαίνονται μεταξύ 14 και 17 ετών. Η κατανάλωση αλκοόλ από άτομα αυτής της ηλικίας οδήγησε στην κατάσταση λιποθυμίας που παρατηρήθηκε στο Δημοτικό Πάρκο Κοζάνης.

Άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ

Μετά τον εντοπισμό των ανηλίκων σε λιπόθυμη κατάσταση, κλήθηκε αμέσως το ΕΚΑΒ. Ένα ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο, στο Δημοτικό Πάρκο Κοζάνης, προκειμένου να παραλάβει τα τρία παιδιά και να τους παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Η ταχύτητα ανταπόκρισης ήταν καθοριστική για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ ενήργησε άμεσα, παρέχοντας τις αναγκαίες πρώτες βοήθειες στους ανηλίκους επί τόπου, πριν τη μεταφορά τους. Στη συνέχεια, οι τρεις ανήλικοι επιβιβάστηκαν στο ασθενοφόρο και μεταφέρθηκαν στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης για περαιτέρω ιατρική εξέταση και φροντίδα. Η διαδικασία μεταφοράς έγινε με προσοχή, δεδομένης της κατάστασής τους.

Η κατάσταση της υγείας τους στο νοσοκομείο

Οι τρεις ανήλικοι, αφού μεταφέρθηκαν στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, υποβλήθηκαν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το kozanimedia.gr, η υγεία τους δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο, γεγονός που αποτελεί ανακούφιση για όλους τους εμπλεκόμενους.

Η άμεση ιατρική παρέμβαση και η μεταφορά τους στο νοσοκομείο συνέβαλαν στην σταθεροποίηση της κατάστασής τους. Οι ανήλικοι παραμένουν υπό παρακολούθηση, αλλά οι αρχικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σταθερή κατάσταση, χωρίς να υπάρχουν σοβαρές επιπλοκές από την κατανάλωση αλκοόλ.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit