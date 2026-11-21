Σε μια εποχή που χαρακτηριζόταν από την άνθιση του ρέιβ και τον ηθικό πανικό των σατανιστών, ένα αθηναϊκό κλαμπ με την ονομασία Avant Garde, το οποίο βρισκόταν σε κεντρικό σημείο της Αθήνας, έκλεισε ξαφνικά. Το γεγονός αυτό συνέβη πριν από ακριβώς τριάντα χρόνια, αφήνοντας πίσω του μια φήμη αναστάτωσης και προβληματισμού για τους κατοίκους της περιοχής.

Η μουσική σκηνή και η ατμόσφαιρα της εποχής

Το Avant Garde φημιζόταν για τη μουσική του, η οποία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εποχής, θεωρούνταν «ότι πιο ψαγμένο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην βρετανική ποπ σκηνή». Στα ηχεία του κλαμπ ακούγονταν ονόματα όπως οι Oasis, οι Pulp, οι Sleeper, οι Menswear και οι Elastica, προσφέροντας έναν ιδιαίτερο ήχο στους θαμώνες του.

Η ατμόσφαιρα του κλαμπ ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την εποχή της άνθισης του ρέιβ, ένα μουσικό ρεύμα που τότε βρισκόταν στο απόγειό του. Παράλληλα, η περίοδος εκείνη χαρακτηριζόταν και από έναν γενικότερο «ηθικό πανικό» που επικρατούσε στην κοινωνία, εν μέρει λόγω φαινομένων όπως ο «πανικός των σατανιστών».

Οι θαμώνες και η εικόνα τους

Οι θαμώνες του Avant Garde αποτελούνταν κυρίως από 16χρονα παιδιά, τα οποία συχνά ξεχώριζαν για την εμφάνισή τους, φορώντας σκουλαρίκια και έχοντας πράσινα μαλλιά. Στην είσοδο του κλαμπ σύχναζαν πρόσωπα που περιγράφονταν ως «βγαλμένα από την ταινία Trainspotting», με τον ρεπόρτερ να σημειώνει πως επρόκειτο για «πρόσωπα που δεν ήταν σίγουρα ότι ήθελαν να επιλέξουν ζωή».

Η συμπεριφορά τους, ιδίως κατά τις πρωινές ώρες, προκαλούσε συχνά προβλήματα. Οι θαμώνες έφευγαν «μεθυσμένοι το πρωί από το παραλήρημα της rave μουσικής που έπαιζε το μπαρ», γεγονός που οδηγούσε σε περαιτέρω αναστάτωση.

Πράξεις αναστάτωσης και δηλώσεις κατοίκων

Πέρα από την κατάσταση μέθης, οι θαμώνες προέβαιναν και σε πράξεις βανδαλισμού. Έσπαγαν καθρέφτες και αυτοκίνητα, αναστατώνοντας την περιοχή γύρω από το κλαμπ. Αυτή η συμπεριφορά δημιουργούσε ένα κλίμα ανησυχίας και δυσαρέσκειας στους κατοίκους.

Ένας γείτονας, μιλώντας στην εφημερίδα της εποχής, δήλωνε χαρακτηριστικά: «Όσες φορές έβλεπα από τη μισάνοιχτη πόρτα του μπαρ, ήταν όλοι όρθιοι και μαστουρωμένοι». Η δήλωση αυτή υπογράμμιζε την κατάσταση που επικρατούσε εντός του κλαμπ και την επίδρασή της στο περιβάλλον.

Ο φόβος και η απροθυμία καταγγελίας

Το Avant Garde, μαζί με άλλα τρία-τέσσερα παρόμοια μπαρ της περιοχής, είχε αποκτήσει τη φήμη του «φόβου και του τρόμου» για τους κατοίκους. Η συνεχής αναστάτωση και οι πράξεις βανδαλισμού είχαν δημιουργήσει ένα αίσθημα ανασφάλειας.

Παρόλο που οι γείτονες επιθυμούσαν να καταγγείλουν το προσωπικό του κλαμπ για την κατάσταση που επικρατούσε, δεν είχαν το θάρρος να το πράξουν. Η απροθυμία αυτή αντικατοπτρίζει το μέγεθος του προβλήματος και την ένταση της ανησυχίας που βίωναν οι κάτοικοι της περιοχής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta