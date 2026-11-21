Ο ΠΑΟΚ προχωρά σε μια σημαντική κίνηση έμπρακτης στήριξης, καθώς ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει μέρος των εσόδων από την επικείμενη κυριακάτικη αναμέτρηση με την Κηφισιά στη μικρή Αντριάνα. Η επτάχρονη Αντριάνα δίνει τη δική της μάχη για την υγεία της και πρόκειται να υποβληθεί σε μια κρίσιμη χειρουργική επέμβαση σε εξειδικευμένο κέντρο του εξωτερικού. Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ, με αυτή την ενέργεια, καλεί τους φιλάθλους και το ευρύτερο κοινό να σταθούν δίπλα σε αυτή την αξιέπαινη προσπάθεια αλληλεγγύης.

Η πρωτοβουλία στήριξης του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ, ως ασπρόμαυρη ΠΑΕ, γνωστοποίησε την απόφασή του να παράσχει έμπρακτη στήριξη στην επτάχρονη Αντριάνα. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης που θα φιλοξενηθεί στο γήπεδο της Τούμπας, όπου η ομάδα θα υποδεχθεί την Κηφισιά. Συγκεκριμένα, ένα μέρος των εσόδων που θα προκύψουν από την πώληση των εισιτηρίων για αυτό το παιχνίδι θα διατεθεί απευθείας για την ενίσχυση της μικρής Αντριάνας.

Η κίνηση αυτή του Δικεφάλου αποτελεί μια σημαντική έκφραση κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης. Στόχος είναι να συμβάλει ουσιαστικά στην κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από την κατάσταση της υγείας της μικρής Αντριάνας, η οποία αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα. Η ΠΑΕ καλεί τον κόσμο να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, δείχνοντας για άλλη μια φορά τη δύναμη της ενότητας.

Η μάχη της επτάχρονης Αντριάνας

Η επτάχρονη Αντριάνα διαγνώστηκε με σάρκωμα δεξιού άνω άκρου, μια σοβαρή ιατρική πάθηση που απαιτεί άμεση και εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την ασθένειά της, η μικρή Αντριάνα πρόκειται να υποβληθεί σε μια κρίσιμη χειρουργική επέμβαση. Η επέμβαση αυτή, λόγω της εξειδίκευσης που απαιτεί, θα πραγματοποιηθεί σε ένα ειδικό ιατρικό κέντρο το οποίο βρίσκεται στο εξωτερικό.

Η ανάγκη για ιατρική περίθαλψη εκτός συνόρων υπογραμμίζει τη φύση της κατάστασης και την αναγκαιότητα για πρόσβαση σε εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνικές. Η οικογένεια της Αντριάνας βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις που συνεπάγεται μια τέτοια διάγνωση και η απαιτούμενη θεραπεία. Η στήριξη του ΠΑΟΚ έρχεται να προσφέρει μια σημαντική οικονομική και ηθική βοήθεια σε αυτή την προσπάθεια.

Το μήνυμα ενότητας του Δικεφάλου

Στην ανακοίνωσή του, ο ΠΑΟΚ απηύθυνε ένα σαφές μήνυμα αλληλεγγύης προς την κοινή γνώμη. Ο Δικέφαλος κάλεσε τους φιλάθλους και όλους τους πολίτες να στηρίξουν ενεργά την προσπάθεια για την Αντριάνα, τονίζοντας τη σημασία της συλλογικής δράσης. «Όλοι μαζί στεκόμαστε δίπλα στην Αντριάνα και την οικογένειά της! Γιατί όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο λίγο καλύτερο», αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα, υπογραμμίζοντας την κοινωνική ευθύνη του συλλόγου.

Αυτή η δήλωση δεν είναι απλώς μια έκκληση για οικονομική ενίσχυση, αλλά και μια υπενθύμιση της δύναμης που έχει η ενότητα και η ανθρωπιά σε δύσκολες στιγμές. Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ επιδιώκει να κινητοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, ώστε να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα κεφάλαια για την επέμβαση της Αντριάνας και να της δοθεί η καλύτερη δυνατή ευκαιρία για αποκατάσταση της υγείας της.

Η κρίσιμη αναμέτρηση στην Τούμπα

Η αναμέτρηση στην οποία θα διατεθεί μέρος των εσόδων είναι αυτή μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Κηφισιάς, στο πλαίσιο της Stoiximan Super League. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί την Κυριακή, 22 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 19:30. Το γήπεδο της Τούμπας θα φιλοξενήσει αυτή την αναμέτρηση, η οποία αποκτά πλέον και έναν ισχυρό φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Η παρουσία των φιλάθλων στο γήπεδο εκείνη την ημέρα θα έχει διπλή σημασία: αφενός την υποστήριξη της ομάδας τους, και αφετέρου τη συμβολή σε έναν ανώτερο σκοπό. Κάθε εισιτήριο που θα κοπεί για το παιχνίδι με την Κηφισιά θα αποτελέσει μια έμπρακτη συνεισφορά στην προσπάθεια για την Αντριάνα. Με αυτό τον τρόπο, οι φίλαθλοι μπορούν να ενισχύσουν οικονομικά την οικογένειά της για τις αναγκαίες ιατρικές δαπάνες που απαιτούνται για την επέμβαση στο εξωτερικό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta