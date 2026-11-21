Η Ιταλίδα δρομέας Γκάια Σαμπατίνι εξιστόρησε τις τραυματικές εμπειρίες που βίωσε κατά τη διάρκεια των προπονήσεών της σε δημόσιους χώρους, γεγονός που την οδήγησε σε ριζική αλλαγή του τρόπου που αθλείται. Η 27χρονη πρωταθλήτρια, η οποία το 2021 αναδείχθηκε Πρωταθλήτρια Ευρώπης κάτω των 23ων ετών στα 1.500 μέτρα, παραχώρησε συνέντευξη στην «Il Giornale». Εκεί αποκάλυψε τα τρομακτικά περιστατικά που βίωσε τόσο στην Ρώμη, όσο και στο Μπέρμιγχαμ, τα οποία την ανάγκασαν να λάβει αυξημένα μέτρα προστασίας.

Οι επαναλαμβανόμενες παρενοχλήσεις

Η Γκάια Σαμπατίνι περιέγραψε πως βρέθηκε επανειλημμένα στην κατάσταση να την ακολουθούν άγνωστοι άνδρες, οι οποίοι κινούνταν με ποδήλατα. Αυτές οι εμπειρίες της προκάλεσαν τραύμα, καθώς οι δράστες την παρακολουθούσαν συστηματικά. Όπως δήλωσε η ίδια, «Δυστυχώς, βρέθηκα αρκετές φορές στην κατάσταση να με ακολουθούν άνθρωποι με ποδήλατα. Είναι εμπειρίες που σου προκαλούν τραύμα».

Η πρωταθλήτρια διευκρίνισε τη φύση της παρενόχλησης, αναφέροντας: «Ήταν άνδρες που βρίσκονταν πίσω μου: σταματούσα εγώ, σταματούσαν κι εκείνοι, άλλαζα κατεύθυνση εγώ, άλλαζαν κι εκείνοι». Τα περιστατικά αυτά συνέβησαν σε διάφορες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων της Ρώμης και του Μπέρμιγχαμ, και μάλιστα, όπως τόνισε, «μέρα μεσημέρι». Η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο ήταν στις 12 το μεσημέρι, σε μια περιοχή όπου υπήρχαν πολλοί άλλοι δρομείς.

Αλλαγή στον τρόπο προπόνησης

Τα επαναλαμβανόμενα αυτά περιστατικά ανάγκασαν την Γκάια Σαμπατίνι να αναθεωρήσει πλήρως τον τρόπο που προπονείται και να αυξήσει σημαντικά τα μέτρα προστασίας της. Η αθλήτρια δεν αισθάνεται πλέον ήρεμη κατά τη διάρκεια των προπονήσεων της, γεγονός που επηρεάζει την ψυχολογία της και την αναγκάζει να είναι συνεχώς σε επιφυλακή.

Η ίδια εξέφρασε την άποψή της για τη συμπεριφορά των δραστών, λέγοντας: «Κατά τη γνώμη μου, υπάρχει μια γενικότερη διαταραχή. Παρατηρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τις συνέπειες των πράξεών τους». Αυτή η παρατήρηση ενισχύει την αίσθηση ανασφάλειας που βιώνει η πρωταθλήτρια στους δημόσιους χώρους.

Αυστηρά μέτρα προστασίας

Πλέον, η Γκάια Σαμπατίνι έχει υιοθετήσει συγκεκριμένα μέτρα για την ασφάλειά της. Τρέχει πάντα με το GPS ανοιχτό στο κινητό της τηλέφωνο, ενώ παράλληλα μοιράζεται την τοποθεσία της με την αδελφή της. Αυτό της επιτρέπει να εντοπίζεται ανά πάσα στιγμή, προσφέροντας ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας.

Επιπρόσθετα, η αθλήτρια έχει σταματήσει να φοράει ακουστικά κατά τη διάρκεια της προπόνησης, προκειμένου να μπορεί να ακούει τους ήχους του περιβάλλοντος. «Βγάζω τα ακουστικά μου για να μπορώ να ακούσω τα βήματα κάποιου που ενδεχομένως πλησιάζει», δήλωσε χαρακτηριστικά. Η προσοχή της είναι πλέον διαρκώς στραμμένη στον κόσμο γύρω της, παρατηρώντας κάθε κίνηση.

Συνεχής επαγρύπνηση και προσαρμογή

Η εμπειρία των παρενοχλήσεων έχει αλλάξει την καθημερινότητά της και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τους δημόσιους χώρους. Όταν βλέπει κάποιον πίσω της, τον παρατηρεί για περισσότερη ώρα και πραγματοποιεί «τεστ» για να διαπιστώσει αν την ακολουθεί. Αυτή η συμπεριφορά αποτελεί πλέον μέρος της ρουτίνας της.

Επιπλέον, αν διαπιστώσει ότι υπάρχει λίγος κόσμος σε ένα συγκεκριμένο σημείο της διαδρομής της, αλλάζει αμέσως κατεύθυνση, αποφεύγοντας έτσι πιθανούς κινδύνους. «Είμαι συνεχώς σε επιφυλακή», συμπλήρωσε, υπογραμμίζοντας την ψυχολογική επιβάρυνση που συνεπάγονται αυτές οι εμπειρίες.

Με πληροφορίες από: Athletiko