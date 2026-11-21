Μία εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση έλαβε χώρα την περασμένη Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2026, σε δέκα οίκους ανοχής που βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις συνέχιζαν τη λειτουργία τους, παρά το γεγονός ότι είχαν σφραγιστεί κατ' επανάληψη από τις αρμόδιες δημοτικές αρχές. Στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης, συνελήφθησαν συνολικά 23 άτομα.

Ο στόχος της επιχείρησης και οι συμμετέχοντες

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων, η οποία ανήκει στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Βασικός στόχος των ελέγχων ήταν η ανεύρεση και ο εντοπισμός πιθανών θυμάτων που ενδέχεται να είχαν πέσει θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή εμπορίας ανθρώπων.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί είχαν τη συνδρομή της μη κυβερνητικής οργάνωσης «Our Rescue». Η συγκεκριμένη οργάνωση ειδικεύεται στην παροχή υποστήριξης και προστασίας σε άτομα που έχουν πέσει θύματα εμπορίας ανθρώπων, προσφέροντας την εξειδικευμένη της γνώση και εμπειρία.

Παράνομη λειτουργία και επαναλαμβανόμενες σφραγίσεις

Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στους δέκα οίκους ανοχής, διαπιστώθηκε ότι αυτοί λειτουργούσαν κανονικά, αψηφώντας τις αποφάσεις σφράγισής τους. Οι αποφάσεις αυτές είχαν ληφθεί από τις αρμόδιες δημοτικές αρχές, οι οποίες είχαν προχωρήσει στην επανειλημμένη σφράγιση των συγκεκριμένων χώρων κατά το παρελθόν.

Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις των αρχών, οι οίκοι ανοχής συνέχιζαν την παράνομη λειτουργία τους, γεγονός που οδήγησε στην τωρινή στοχευμένη επιχείρηση της αστυνομίας. Η διαπίστωση αυτή υπογραμμίζει την επίμονη παραβίαση των νόμων και των σχετικών αποφάσεων των δημόσιων αρχών.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη συνολικά 23 ατόμων. Από αυτούς, οι 22 ήταν γυναίκες και ένας ήταν άνδρας. Σε βάρος όλων των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία με την κατηγορία της παραβίασης σφραγίδων που έχουν τεθεί από δημόσια αρχή.

Επιπλέον, κατά τους ελέγχους, εξακριβώθηκε πως τρεις από τις γυναίκες που συνελήφθησαν δεν διέθεταν τα νόμιμα έγγραφα που απαιτούνται για την παραμονή τους στην Ελλάδα. Αυτό αποτελεί ένα επιπρόσθετο αδίκημα, το οποίο προστίθεται στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες.

Τα ευρήματα και η απουσία θυμάτων trafficking

Κατά τη διάρκεια των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στους χώρους των οίκων ανοχής, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα χρηματικό ποσό. Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν το ποσό των 895 ευρώ.

Παρά τον αρχικό βασικό στόχο της επιχείρησης που ήταν η ανεύρεση πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικής εκμετάλλευσης, η επίσημη ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρει ότι δεν προέκυψε ο εντοπισμός τέτοιων θυμάτων. Κατά συνέπεια, δεν ασκήθηκαν διώξεις για αδικήματα που σχετίζονται με trafficking στους συλληφθέντες.

Επόμενα βήματα των αρχών

Οι 23 συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Παράλληλα, οι αρχές κινούν τη διαδικασία για την επανασφράγιση των δέκα οίκων ανοχής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα συνεχίσουν την παράνομη λειτουργία τους.

Η επιχείρηση αυτή αποτελεί μέρος των στοχευμένων ελέγχων της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων, με στόχο την πάταξη της παρανομίας και την προστασία των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit