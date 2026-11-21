Με Φόστερ ο ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Άρη – Γνωστή η εξάδα των ξένων

Όλα είναι έτοιμα για το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Άρη στο κατάμεστο Παλατάκι για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Λίγο πριν από το τζάμπολ του σπουδαίου παιχνιδιού, που είναι προγραμματισμένο για τις 21 Νοεμβρίου στις 17:30, έγιναν γνωστές οι επιλογές του Αντρέα Τρινκιέρι όσον αφορά τους ξένους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του.

Τα ευχάριστα νέα για τον Ιταλό τεχνικό αφορούν τον Μάρκους Φόστερ, ο οποίος τέθηκε κανονικά στα πλάνα του και επιστρέφει στη δράση. Η αναμέτρηση, πέρα από το γόητρο, κρίνει και την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, προσδίδοντας ακόμα μεγαλύτερη σημασία στο παιχνίδι.

Η επιστροφή του Μάρκους Φόστερ

Η επιστροφή του Αμερικανού γκαρντ, Μάρκους Φόστερ, αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για τον ΠΑΟΚ ενόψει του ντέρμπι με τον Άρη. Ο Φόστερ, ο οποίος τέθηκε κανονικά στη διάθεση του προπονητή Αντρέα Τρινκιέρι, αναμένεται να ενισχύσει την ομάδα στην κρίσιμη αυτή αναμέτρηση.

Η παρουσία του Φόστερ στην εξάδα των ξένων έφερε αλλαγές στον αρχικό σχεδιασμό του «Δικεφάλου». Συγκεκριμένα, ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας, ο Λιθουανός ψηλός, ήταν εκείνος που έμεινε εκτός της τελικής εξάδας των ξένων παικτών. Επίσης, ο τραυματίας Τζέντι Όσμαν απουσιάζει ήδη από τις επιλογές του προπονητή.

Η τελική εξάδα των ξένων του ΠΑΟΚ

Για το μεγάλο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής στην PAOK Sports Arena, η τελική εξάδα των ξένων του ΠΑΟΚ διαμορφώθηκε ως εξής: Γκρέι, Ταϊρί, Αλεξάντερ, Χάτζινς, Φόστερ και Μουρ. Αυτοί οι έξι παίκτες θα αποτελέσουν τον κορμό των ξένων του «Δικεφάλου του Βορρά» στην αναμέτρηση.

Η επιλογή αυτή του Αντρέα Τρινκιέρι σημαίνει ότι ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας δεν θα αγωνιστεί στο σημερινό παιχνίδι. Η απόφαση αυτή πάρθηκε λαμβάνοντας υπόψη την επιστροφή του Μάρκους Φόστερ, ο οποίος προσφέρει επιπλέον επιλογές στην περιφέρεια της ομάδας.

Το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη στο «PAOK Sports Arena», γνωστό και ως «Παλατάκι» της Πυλαίας, για την 8η αγωνιστική της GBL. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 21 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 17:30. Το γήπεδο αναμένεται να είναι κατάμεστο, δημιουργώντας μια έντονη ατμόσφαιρα.

Πρόκειται για ένα ντέρμπι που, μετά από πολλά χρόνια, έχει και πάλι την ίδια αίγλη στη συμπρωτεύουσα. Η αναμέτρηση αυτή δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι γοήτρου, αλλά κρίνει και την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, καθιστώντας το αποτέλεσμά της ιδιαίτερα σημαντικό για τις δύο ομάδες.

Η βαθμολογική σημασία και η αίγλη της αναμέτρησης

Οι δύο ομάδες εισέρχονται στο ντέρμπι με υψηλές προσδοκίες και άφθονη ποιότητα, τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων, τη φετινή σεζόν. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται αήττητος στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας επιδείξει σταθερή απόδοση στις προηγούμενες αγωνιστικές.

Από την άλλη πλευρά, ο Άρης βρίσκεται στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας υποστεί μία μοναδική ήττα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στην Καρδίτσα. Το ματς αναμένεται συναρπαστικό, καθώς αμφότερες οι ομάδες θα διεκδικήσουν τη νίκη που θα τους φέρει πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων τους και την πρωτιά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko