Ο Πέτρος Φιλιππίδης αναμένεται να επιστρέψει στο θέατρο, αρχικά ως σκηνοθέτης, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Η επιστροφή του ηθοποιού στην ενεργό δράση κρίνεται απαραίτητη λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Ο κ. Δημητρακόπουλος έκανε τις σχετικές αποκαλύψεις κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «Off the Record» της ERTnews.

Η επιστροφή του Πέτρου Φιλιππίδη στο θέατρο

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος επισήμανε αρχικά πως ο Πέτρος Φιλιππίδης έχει δεχτεί πολλές προτάσεις για συνεργασία και η επιστροφή του στο θέατρο αναμένεται να γίνει στις αρχές του νέου έτους. Αρχικά, ο ρόλος του θα είναι αυτός του σκηνοθέτη. Στην πορεία, ο ηθοποιός σχεδιάζει να επιστρέψει και ως πρωταγωνιστής επί σκηνής, με τον δικηγόρο να αναφέρει ως πιθανό χρονικό ορίζοντα το 2027, επίσης στις αρχές του έτους.

Ο δικηγόρος τόνισε τη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Πέτρος Φιλιππίδης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «αν δεν εργαστεί θα πρέπει να ζητήσει ελεημοσύνη και η αξιοπρέπειά του αυτό δεν του το επιτρέπει». Ο κ. Δημητρακόπουλος ανέφερε επίσης ότι πάρα πολλοί συνάδελφοί του ηθοποιού συζητούν μαζί του και επιθυμούν να τον δουν ξανά πάνω στη σκηνή, προσθέτοντας πως «ο κόσμος θα είναι αυτός που θα χειροκροτήσει ή όχι». Υπενθυμίζεται ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης καταδικάστηκε για δύο απόπειρες βιασμού και αθωώθηκε για την κατηγορία του βιασμού.

Η διαμάχη Βίσση – Καρβέλα

Στο πλαίσιο της ίδιας συνέντευξης, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αναφέρθηκε και στην κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και στον Νίκο Καρβέλα. Ως εκπρόσωπος της τραγουδίστριας, θέλησε να ξεκαθαρίσει τη θέση της, αποδίδοντας την ευθύνη για όσα συνέβησαν στον συνθέτη. Ο δικηγόρος εξήγησε πως έγινε μία συζήτηση με τον Γιάννη Κούστα, τη σύζυγό του Δήμητρα Κούστα και την Άννα Βίσση, όπου αποφασίστηκε να σταματήσει να κάνει δηλώσεις για να μην τροφοδοτείται περαιτέρω η δημοσιότητα της υπόθεσης.

Ο κ. Δημητρακόπουλος ανέφερε πως, ενώ παλιότερα απαντούσαν σε δημοσιεύματα του κ. Καρβέλα, πλέον δεν το κάνουν. Τόνισε πως κανείς από τους δύο καλλιτέχνες δεν έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη και υπάρχει η ελπίδα πως η κατάσταση θα παραμείνει ως έχει. «Γι’ αυτή τη διένεξη ευθύνεται 100% ο κ. Καρβέλας. Δεν την προκάλεσε η Άννα Βίσση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος.

Επίσης, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αποκάλυψε ότι βρισκόταν «στο παρά ένα» να υπογραφεί μία συναινετική εξωδικαστική συμφωνία, με δική του πρωτοβουλία. Ο ίδιος είχε υπάρξει δικηγόρος και του κ. Καρβέλα και εξέφρασε την επιθυμία του να συμφιλιώνει τους ανθρώπους, θεωρώντας το δικαστήριο ως έσχατη λύση. Ωστόσο, όπως ανέφερε, ο κ. Καρβέλας πήρε την ευθύνη να διαρραγεί αυτή η προσπάθεια για εξωδικαστική επίλυση.

Άλλες αναφορές του δικηγόρου

Πέρα από τις παραπάνω υποθέσεις, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στην εκπομπή της ERTnews αναφέρθηκε και σε άλλα ζητήματα. Μεταξύ αυτών, μίλησε για την περίφημη φράση του «ζαμέ Κορωπί». Επίσης, αναφέρθηκε στην υπόθεση της Εύας Καϊλή, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των αναφορών του σχετικά με αυτά τα θέματα.

Με πληροφορίες από: Topontiki