Θλίψη στον χώρο των γραμμάτων και των τεχνών σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Θεσσαλονικιού συγγραφέα και δημιουργού Τάσου Αποστολίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Παρασκευής, σε ηλικία 79 ετών. Ο εκλιπών είχε γεννηθεί το 1947 στη Θεσσαλονίκη και από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 είχε αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα, γράφοντας σενάρια και διασκευάζοντας κλασικά έργα της αρχαιότητας σε κόμικς και graphic novels. Η κόρη του ανέφερε πως ο πατέρας της έφυγε από τη ζωή έπειτα από μια πολύχρονη και γενναία μάχη.

Το έργο του και η προσφορά στην αρχαία γραμματεία

Ο Τάσος Αποστολίδης κατάφερε να συνδέσει το όνομά του με τα κλασικά έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, τα οποία έφερε πιο κοντά στο ευρύ κοινό, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα των κόμικς. Οι διασκευές του γνώρισαν μεγάλη απήχηση, ξεπερνώντας συνολικά το ένα εκατομμύριο αντίτυπα σε πωλήσεις στην Ελλάδα. Αρκετά από τα βιβλία του μεταφράστηκαν και κυκλοφόρησαν και στο εξωτερικό, διευρύνοντας την εμβέλεια του έργου του.

Με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, τα βιβλία του διατίθεντο από τα πωλητήρια των Αρχαιολογικών Μουσείων της χώρας, καθώς και από το Μουσείο της Ακρόπολης, αναδεικνύοντας την πολιτιστική τους αξία.

Οι επιτυχημένες διασκευές κλασικών έργων

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’80, ο Τάσος Αποστολίδης έγραφε σενάρια και διασκεύαζε σε κόμικς ή graphic novels σημαντικά έργα της αρχαιότητας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται «Οι 11 Κωμωδίες του Αριστοφάνη», οι οποίες μεταφράστηκαν σε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και τουρκικά. Η συγκεκριμένη σειρά, στα 25 χρόνια κυκλοφορίας της, έχει πουλήσει πάνω από 700.000 αντίτυπα, ενώ το 2023 συμπληρώνει 40 χρόνια συνεχούς κυκλοφορίας.

Άλλα έργα που διασκεύασε ήταν η «Οδύσσεια», η «Αντιγόνη», η «Ιφιγένεια», οι «Μύθοι του Αισώπου» και οι «Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αρχαία Ελλάδα». Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει το έργο «Αριστοτέλης», το οποίο έλαβε το α΄ βραβείο σχεδίου από την Ελληνική Ακαδημία Κόμικς και μεταφράστηκε σε γαλλικά, γερμανικά, πορτογαλικά, κινεζικά, τουρκικά, κορεατικά και λιθουανικά.

Συνολικά, έχουν κυκλοφορήσει 30 κόμικς-άλμπουμ με δικά του σενάρια, μεταξύ των οποίων και οι “Oι μύθοι του Αισώπου”, “Oι άθλοι του Βούγδουπου”, “Χαμένο Φάσμα” και “Τήνελλα Καλλίνικε”. Για την υλοποίηση αυτών των έργων, συνεργάστηκε με κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές, όπως ο Γιώργος Ακοκαλίδης, ο Νάσος Βακάλης, η Μαρία-Ηλέκτρα Ζογλοπίτου και ο Αλέκος Παπαδάτος.

Πλούσιο συγγραφικό και θεατρικό έργο

Το πλούσιο συγγραφικό έργο του Τάσου Αποστολίδη δεν περιορίστηκε στα κόμικς. Περιλαμβάνει επίσης χρονογραφήματα και ευθυμογραφήματα, τα οποία δημοσιεύονταν ως το τέλος της δεκαετίας του ’90 σε εφημερίδες της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. Το 1973 κυκλοφόρησε το πρώτο του βιβλίο από τον «Τύπο Ελληνισμού», με τίτλο «Ευθυμογραφήματα για κατηφείς και ολίγη μυθολογία για αδαείς».

Εκτός από τα κόμικς, έγραψε σενάρια για comic-strips, CD-ROM και DVD. Η δραστηριότητά του επεκτάθηκε και στον θεατρικό χώρο, καθώς έγραψε μικρά κωμικά θεατρικά μονόπρακτα και κείμενα για stand up comedy. Το 1999, ίδρυσε τον Αιρετικό Θίασο, όπου ήταν ο αποκλειστικός συγγραφέας και σκηνοθέτης των παραστάσεών του.

Διδακτικό και επιμελητικό έργο

Ο Τάσος Αποστολίδης μοιράστηκε τις γνώσεις του διδάσκοντας «Τεχνική γραφής σεναρίου» σε διάφορες σχολές, όπως οι Aura, Praxis και Παράλλαξη. Μέσα από τη διδασκαλία του, συνέβαλε στην εκπαίδευση νέων δημιουργών στον χώρο της συγγραφής σεναρίων.

Παράλληλα, διοργάνωσε και επιμελήθηκε πλήθος εκθέσεων και εκδηλώσεων που είχαν σχέση με τα κόμικς και τη γελοιογραφία, αναδεικνύοντας τη σημασία και την τέχνη αυτών των μορφών έκφρασης στο ελληνικό κοινό.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

Η κόρη του Τάσου Αποστολίδη εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της οικογένειας για την απώλεια. «Είμαστε συντετριμμένοι και σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την αγάπη και την κατανόησή σας αυτές τις δύσκολες ώρες», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η οικογένεια θα ανακοινώσει σε δεύτερο χρόνο τις λεπτομέρειες για την ημέρα και την ώρα της κηδείας του εκλιπόντος.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit