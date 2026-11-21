Σε κλίμα βαθιάς οδύνης βρίσκεται η οικογένεια του μπάσκετ στη Μύκονο, καθώς ο προπονητής της ομάδας, Βαγγέλης Ζιάγκος, θρηνεί την απώλεια του πατέρα του. Ο εκλιπών άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας στο πένθος τον 50χρονο τεχνικό και τους οικείους του. Η είδηση προκάλεσε συγκίνηση σε όλο το φάσμα της ομάδας, η οποία εξέφρασε άμεσα τη συμπαράστασή της.

Ο χαμός που βύθισε στο πένθος τον Βαγγέλη Ζιάγκο

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος, ο οποίος ηγείται του τεχνικού επιτελείου της ΚΑΕ Μύκονος, βιώνει αυτή την περίοδο εξαιρετικά δύσκολες ώρες. Η απώλεια του πατέρα του αποτελεί ένα βαρύ πλήγμα για τον ίδιο και για ολόκληρη την οικογένειά του. Ο 50χρονος προπονητής βρίσκεται στο επίκεντρο της σκέψης και της συμπαράστασης όλων των μελών του συλλόγου.

Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει ένα κλίμα θλίψης και συγκίνησης εντός της ομάδας της Μυκόνου. Σύσσωμη η οικογένεια της ΚΑΕ πενθεί μαζί με τον προπονητή της, αναγνωρίζοντας το μέγεθος της προσωπικής απώλειας που βιώνει ο Βαγγέλης Ζιάγκος.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ Μύκονος

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ Μύκονος εξέφρασε τη βαθιά της οδύνη για το δυσάρεστο γεγονός. Συγκεκριμένα, η διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο, οι αθλητές, αλλά και σύσσωμη η οικογένεια του συλλόγου, μετέφεραν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στον προπονητή της ομάδας, Βαγγέλη Ζιάγκο, για την απώλεια του αγαπημένου του πατέρα.

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει το αίσθημα της θλίψης που διακατέχει όλα τα μέλη της ομάδας. Με λόγια που αποπνέουν σεβασμό και συμπόνια, η ΚΑΕ Μύκονος θέλησε να σταθεί στο πλευρό του προπονητή της, δείχνοντας την αμέριστη στήριξή της σε αυτή τη δύσκολη προσωπική στιγμή.

Συμπαράσταση στις δύσκολες στιγμές

Σε αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες ώρες, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η σκέψη όλων των μελών της ΚΑΕ Μύκονος βρίσκεται κοντά στον κόουτς Βαγγέλη Ζιάγκο και την οικογένειά του. Η ομάδα συμμετέχει ενεργά στο πένθος τους, αναγνωρίζοντας τον πόνο που προκαλεί η απώλεια ενός δικού τους ανθρώπου.

Οι ευχές της ΚΑΕ Μύκονος είναι ολόψυχες, με την ομάδα να εύχεται δύναμη, κουράγιο και ψυχική αντοχή στους οικείους του εκλιπόντος. Στόχος είναι να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτή τη δύσκολη δοκιμασία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έχοντας την αμέριστη στήριξη του συλλόγου.

Η στάση της οικογένειας της Μυκόνου

Η οικογένεια της Μυκόνου, όπως χαρακτηριστικά τονίζεται στην ανακοίνωση, στέκεται με σεβασμό και συμπαράσταση στο πλευρό του προπονητή της. Η στάση αυτή αντανακλά το πνεύμα ενότητας και αλληλεγγύης που διέπει τον σύλλογο, ειδικά σε στιγμές βαθιάς οδύνης για ένα από τα μέλη του.

Η παρουσία και η στήριξη της ομάδας θεωρείται σημαντική για τον Βαγγέλη Ζιάγκο και την οικογένειά του. Το μήνυμα είναι σαφές: ο προπονητής δεν είναι μόνος του σε αυτή την προσωπική δοκιμασία, αλλά έχει δίπλα του ολόκληρη την οικογένεια της ΚΑΕ Μύκονος, έτοιμη να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια και παρηγοριά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta