Ο Μότσαρτ και τα παιδιά της Ελληνικής Εθνικής Σχολής της Βιέννης

Μια ιδιαίτερη πολιτιστική και εκπαιδευτική εμπειρία έζησαν όσοι βρέθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στον επιβλητικό Ναό της Αγίας Τριάδας, στην αυστριακή πρωτεύουσα. Η Ελληνική Εθνική Σχολή Βιέννης φιλοξένησε μια εκδήλωση όπου παιδιά, μαζί με τους γονείς τους, Έλληνες που διαμένουν στην πόλη, συμμετείχαν ενεργά σε ένα δρώμενο αφιερωμένο στον μεγάλο Αυστριακό συνθέτη, Μότσαρτ.

Η αρχαιότερη ελληνική σχολή της Ευρώπης

Η Ελληνική Εθνική Σχολή Βιέννης, η οποία διοργάνωσε την εκδήλωση, αποτελεί το αρχαιότερο ελληνικό σχολείο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η λειτουργία και η διεύθυνσή της τελούν υπό την ευθύνη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αυστρίας, κ. Αρσένιου, ο οποίος έχει την εποπτεία του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Στο πλευρό του Μητροπολίτη βρίσκεται ο αναπληρωτής διευθυντής της Σχολής, ο Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου, Ιωάννης Νικολίτσης. Επιπλέον, καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση και τη λειτουργία της Σχολής διαδραματίζει η Γραμματέας Πρεσβυτέρα, η Ζωγραφιά Πιπίνου, η οποία χαρακτηρίζεται ως αεικίνητη για την προσφορά της.

Ένα δίωρο αφιέρωμα στον Μότσαρτ

Η εκδήλωση διήρκεσε περίπου δύο ώρες και συγκέντρωσε πλήθος γονέων και παιδιών, Ελλήνων της Βιέννης, οι οποίοι γέμισαν την εκκλησία. Στο επίκεντρο βρέθηκε το βιβλίο «Μια μέρα με τον Μότσαρτ», το οποίο κυκλοφορεί από την «Ελληνοεκδοτική» και αποτέλεσε τον οδηγό για την παρουσίαση της ζωής και του έργου του συνθέτη.

Ο συγγραφέας του βιβλίου, ο οποίος ήταν παρών, δήλωσε πως αισθάνεται πολύ τυχερός που έζησε αυτή την εμπειρία, τόσο ως άνθρωπος όσο και ως δημοσιογράφος, αλλά και ως συγγραφέας. Μερικά από τα παιδιά προσέγγισαν τον συγγραφέα μπροστά στο ιερό, βοηθώντας τον να ξετυλίξει το νήμα της ζωής και του σπουδαίου έργου του μεγάλου Αυστριακού συνθέτη.

Τα παιδιά ζωντάνεψαν τον Αμαντέους και την εποχή του

Στο πλαίσιο του δρώμενου, τα παιδιά ανέλαβαν να υποδυθούν διάφορους ρόλους, ζωντανεύοντας πρόσωπα από τη ζωή του Μότσαρτ και της εποχής του. Ένα αγόρι υποδύθηκε τον ίδιο τον Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, ενώ ένα άλλο παιδί ενσάρκωσε τον πατέρα του, Λεοπόλδο.

Ένα κορίτσι ανέλαβε τον ρόλο της αγαπημένης αδελφής του συνθέτη, Νάνερλ, και ένα άλλο υποδύθηκε τη μητέρα του. Επιπλέον, κάποια από τα παιδιά ενσάρκωσαν προσωπικότητες όπως ο Μπαχ και ο Χάυδν, προσδίδοντας ένα ολοκληρωμένο θεατρικό χρώμα στην εκδήλωση.

Μουσική συνοδεία και τιμητικές προσφορές

Τη μουσική επένδυση της εκδήλωσης ανέλαβε ο Αλέξανδρος, ο οποίος έδωσε μουσικό χρώμα παίζοντας πιάνο. Παράλληλα, η Ξανθή φρόντιζε ηλεκτρονικά να γεμίζει τον χώρο της εκκλησίας με τις αγαπημένες μελωδίες του Μότσαρτ, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που ταίριαζε στο πνεύμα του μεγάλου συνθέτη.

Το υπέροχο αυτό θεατρικό δρώμενο ολοκληρώθηκε με την προσφορά ενός αντιτύπου του βιβλίου σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν. Η προσφορά αυτή έγινε χάρη στη Δήμητρα Φαραζή και τον Λευτέρη Γιαννάκο, πρόσωπα με σημαντική παρουσία στην ελληνική κοινότητα της Βιέννης, οι οποίοι στήριξαν την πρωτοβουλία αυτή.

Με πληροφορίες από: Topontiki