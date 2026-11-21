Σημαντικό πλήγμα στα διεθνή κυκλώματα διακίνησης αυτοκινήτων κατάφερε η Ελληνική Αστυνομία, συμμετέχοντας σε δύο μεγάλες διεθνείς επιχειρησιακές δράσεις. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, εντοπίστηκαν συνολικά 268 κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα, καθώς και ένα σκάφος, η συνολική αξία των οποίων ξεπερνά τα 5.000.000 ευρώ. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 13 ατόμων για κλοπές και πλαστογραφίες οχημάτων, ενώ συνελήφθησαν επίσης 81 παράτυποι μετανάστες και 8 διακινητές.

Διεθνής συνεργασία και επιχειρήσεις

Η Ελληνική Αστυνομία έλαβε μέρος στις παράλληλες διεθνείς επιχειρήσεις «JAD MOBILE 9» του FRONTEX και «CAR BACK II» της INTERPOL. Οι δράσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 9 Οκτωβρίου του 2026, με εκτεταμένους ελέγχους τόσο στα εξωτερικά σύνορα όσο και στο εσωτερικό της χώρας.

Η επιχειρησιακή δράση «JAD MOBILE 9» αποτελεί μέρος ευρύτερης ευρωπαϊκής δράσης, με επικεφαλής (driver) τον FRONTEX και συν-επικεφαλής (co-drivers) την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Πολωνία, στο πλαίσιο της προτεραιότητας EMPACT MTCNI. Η δράση «CAR BACK II» υλοποιήθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο υπό τον συντονισμό της INTERPOL, έπειτα από πρωτοβουλία των Καναδικών Αρχών.

Στις δράσεις συμμετείχαν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Τσεχία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Ισπανία και η Σουηδία. Επίσης, συμμετείχαν τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων η Αλβανία, το Κόσοβο, η Μολδαβία, το Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία, η Ελβετία, το Μαρόκο, το Μεξικό, η Ιορδανία, η Γκάνα και η Βενεζουέλα, καθώς και διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί όπως η EUROPOL, η FRONTEX και η INTERPOL.

Ο ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας και ο εθνικός συντονισμός

Τον εθνικό συντονισμό των επιχειρήσεων ανέλαβε το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.). Η συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας ήταν καθοριστική για την επιτυχία των διεθνών αυτών δράσεων.

Για την άρτια προετοιμασία της επιχείρησης, εξειδικευμένο προσωπικό του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Δ.Α.Ο.Ε. πραγματοποίησε το προηγούμενο διάστημα στοχευμένες εκπαιδεύσεις και ενημερώσεις σε όλες τις συμμετέχουσες Υπηρεσίες ανά την επικράτεια, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Εκτεταμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια

Οι έλεγχοι στη χώρα μας πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Κατερίνης, του Κιλκίς, της Λάρισας, του Βόλου και της Θράκης. Παράλληλα, εντατικοί έλεγχοι διεξήχθησαν και στα σημεία εισόδου-εξόδου της χώρας, όπως στη Μέρτζανη, την Κρυσταλλοπηγή, τους Ευζώνους, τους Κήπους, τις Καστανιές και την Κακαβιά.

Στην τελική φάση της δράσης συμμετείχαν στελέχη της Άμεσης Δράσης Αττικής, των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και Θεσσαλονίκης, των Διευθύνσεων Αστυνομίας Βοιωτίας, Λάρισας και Μαγνησίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, καθώς και των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης Κακαβιάς, Μέρτζανης, Κρυσταλλοπηγής, Νίκης, Ευζώνων, Κήπων και Καστανιών. Η ευρεία συμμετοχή των υπηρεσιών υπογραμμίζει την έκταση και τη σημασία της επιχείρησης.

Αποτελέσματα των επιχειρήσεων και εργαστηριακή υποστήριξη

Στο πλαίσιο των ελέγχων, εντοπίστηκαν συνολικά 268 κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα, καθώς και ένα σκάφος, με τη συνολική τους αξία να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Πέραν των 13 συλλήψεων για κλοπές και πλαστογραφίες οχημάτων, οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη 81 παράτυπων μεταναστών και 8 διακινητών, αναδεικνύοντας το πολυδιάστατο έργο των επιχειρήσεων.

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία εξέτασε εργαστηριακά περίπου 90 οχήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μέσα σε δύο εβδομάδες. Επιπλέον, σημαντική ήταν η συνδρομή της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας, η οποία λειτούργησε ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των Αρχών και των ασφαλιστικών εταιρειών.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit