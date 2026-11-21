Στην περιοχή της Αθήνας εκτιμάται ότι έχουν διαφύγει ο οδηγός και οι λοιποί εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της κινηματογραφικής καταδίωξης που σημειώθηκε στα Ιωάννινα πριν από δύο ημέρες. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες σε όλη την περιφέρεια της Ηπείρου, ωστόσο το σενάριο της μετάβασης των φυγάδων στην πρωτεύουσα συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, ενώ το όχημα διαφυγής δεν έχει ακόμη εντοπιστεί.

Παράλληλα, η 24χρονη ιδιοκτήτρια του μαύρου SUV, η οποία προσήλθε σε αστυνομική υπηρεσία για να δηλώσει την κλοπή του οχήματος, συνελήφθη από τους αστυνομικούς που δεν πείστηκαν από την εκδοχή της. Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε στα Ιωάννινα και πρόκειται να οδηγηθεί στα δικαστήρια τη Δευτέρα για να απολογηθεί, αντιμετωπίζοντας σειρά σοβαρών κατηγοριών.

Οι έρευνες για τους φυγάδες στην Αθήνα

Σύμφωνα με ανώτερη αστυνομική πηγή, οι αρχές έχουν επικεντρώσει τις προσπάθειές τους στην περιοχή της Αθήνας για τον εντοπισμό του 30χρονου οδηγού του οχήματος και των δύο συνεργών του. Παρότι οι έρευνες παραμένουν ενεργές σε όλη την Ήπειρο, η εκτίμηση είναι ότι οι τρεις Ρομά έχουν μετακινηθεί προς την πρωτεύουσα.

Το μαύρο SUV, το οποίο χρησιμοποιήθηκε κατά την καταδίωξη και φέρεται να εμπλέκεται σε σειρά εγκληματικών πράξεων, παραμένει άφαντο. Οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό του, καθώς αποτελεί βασικό στοιχείο για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τη σύλληψη των καταζητούμενων.

Η δράση της εγκληματικής ομάδας

Η αστυνομική έρευνα που ακολούθησε την κινηματογραφική καταδίωξη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων αποκάλυψε τη δράση μιας οργανωμένης εγκληματικής ομάδας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι τρεις Ρομά με το μαύρο SUV φέρεται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον πέντε τηλεφωνικές απάτες.

Η συνολική λεία από τις απάτες αυτές εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 500.000 ευρώ. Από αυτό το ποσό, 150.000 ευρώ ήταν σε μετρητά, ενώ τα υπόλοιπα 350.000 ευρώ αφορούσαν τιμαλφή. Η δράση της ομάδας χαρακτηρίζεται από συστηματικότητα και οργάνωση, με στόχο την απόσπαση μεγάλων χρηματικών ποσών.

Ο τρόπος δράσης και τα θύματα

Οι φερόμενοι δράστες χρησιμοποιούσαν ευφάνταστα σενάρια για να εξαπατήσουν τα θύματά τους. Προσποιούνταν είτε τους λογιστές είτε υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να αποσπάσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και να τους πείσουν να παραδώσουν χρήματα ή τιμαλφή. Κύριος στόχος της εγκληματικής ομάδας ήταν κυρίως ηλικιωμένοι, οι οποίοι ήταν πιο ευάλωτοι στις μεθόδους τους.

Μάλιστα, λίγο πριν από την καταδίωξη που ξεκίνησε από τον μοτοσυκλετιστή της Τροχαίας, οι δράστες είχαν καταφέρει να αποσπάσουν ένα σημαντικό ποσό από μία ηλικιωμένη γυναίκα. Συγκεκριμένα, είχαν πάρει 400 λίρες και 50.000 ευρώ, προσθέτοντας αυτό το ποσό στην ήδη μεγάλη λεία τους από προηγούμενες απάτες.

Η κινηματογραφική καταδίωξη στα Ιωάννινα

Η υπόθεση ξεκίνησε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ένα μαύρο SUV δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικού, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια κινηματογραφική καταδίωξη στους δρόμους των Ιωαννίνων. Το όχημα, στην προσπάθειά του να διαφύγει, εισήλθε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, παραβιάζοντας την μπάρα εισόδου.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο αστυνομικός που τους καταδίωκε πυροβόλησε προς το όχημα. Στο σημείο βρέθηκαν επτά κάλυκες, ενώ τα λάστιχα του αυτοκινήτου χτυπήθηκαν από τις σφαίρες. Ωστόσο, ο οδηγός δεν σταμάτησε την πορεία του, συνεχίζοντας την επικίνδυνη οδήγηση και καταφέρνοντας να διαφύγει μαζί με τους συνεργούς του.

Οι κατηγορίες και η απολογία της 24χρονης

Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον 30χρονο οδηγό του αυτοκινήτου, ο οποίος καταζητείται μαζί με τους δύο συνεργούς του. Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν είναι ιδιαίτερα σοβαρές και αφορούν, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απείθειας, της βίας κατά υπαλλήλων, της επικίνδυνης οδήγησης, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Η 24χρονη ιδιοκτήτρια του οχήματος, μετά τη σύλληψή της, μεταφέρθηκε στα Ιωάννινα και αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων τη Δευτέρα για να απολογηθεί. Αντιμετωπίζει επίσης μέρος των παραπάνω κατηγοριών, καθώς φέρεται να εμπλέκεται στη δράση της εγκληματικής ομάδας.

Με πληροφορίες από: Enikos