Μια εκτεταμένη διεθνής επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες υπό τον συντονισμό της FRONTEX και της INTERPOL, αποκάλυψε ένα δίκτυο κλοπής πολυτελών οχημάτων. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, το Ελληνικό FBI εντόπισε τρία υπερπολυτελή κλεμμένα αυτοκίνητα στο λιμάνι του Πειραιά, λίγο πριν αυτά αναχωρήσουν από την Ελλάδα με τελικό προορισμό το Ισραήλ. Η συνολική αξία των συγκεκριμένων οχημάτων ανέρχεται στις 250.000 ευρώ.

Πειραιάς: Η αποκάλυψη των κλεμμένων πολυτελών οχημάτων

Οι αστυνομικοί του Ελληνικού FBI κατάφεραν να εντοπίσουν τα τρία υπερπολυτελή αυτοκίνητα στο λιμάνι του Πειραιά. Τα οχήματα αυτά, τα οποία είχαν κλαπεί από τη Γερμανία, τη Σλοβακία και την Αυστρία, είχαν ήδη τοποθετηθεί σε κοντέινερ, έτοιμα για την παράνομη εξαγωγή τους. Η έγκαιρη επέμβαση των Αρχών απέτρεψε την αποστολή τους στο Ισραήλ.

Η αξία των τριών αυτών οχημάτων υπολογίζεται συνολικά στις 250.000 ευρώ, αναδεικνύοντας το μέγεθος των κλοπών που πραγματοποιούσε η σπείρα. Η επιχείρηση στον Πειραιά αποτελεί ένα μόνο μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την καταπολέμηση του διεθνούς κυκλώματος κλοπής οχημάτων.

Διεθνής συνεργασία και επιχειρησιακές δράσεις

Η αποκάλυψη της σπείρας στον Πειραιά εντάσσεται σε μια ευρείας κλίμακας διεθνή επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν πολλές ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες. Οι δράσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό της FRONTEX και της INTERPOL, στο πλαίσιο των διεθνών επιχειρησιακών δράσεων «JAD MOBILE 9» της FRONTEX και «CAR BACK II» της INTERPOL.

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις διεξήχθησαν από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 9 Οκτωβρίου 2026, με κύριο στόχο τον εντοπισμό κλεμμένων και παραποιημένων οχημάτων. Οι συντονισμένες αυτές προσπάθειες οδήγησαν στον εντοπισμό 710 κλεμμένων και πλαστογραφημένων οχημάτων στην Ευρώπη, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο ο συνολικός αριθμός των εντοπισθέντων οχημάτων ανήλθε στα 1.987.

Σημαντικά ευρήματα και συλλήψεις στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων και των συνοριακών περασμάτων, οι ελληνικές αρχές εντόπισαν συνολικά 268 κλεμμένα ή πλαστογραφημένα οχήματα. Παράλληλα, βρέθηκε και ένα σκάφος, η αξία του οποίου εκτιμάται στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Η συνολική αξία όλων των κατασχεθέντων στην Ελλάδα ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων που έλαβαν χώρα στην ελληνική επικράτεια, ελέγχθηκαν συνολικά 354 οχήματα. Οι έλεγχοι αυτοί οδήγησαν στη σύλληψη 13 ατόμων για υποθέσεις κλοπών, υπεξαιρέσεων και πλαστογραφιών οχημάτων. Επιπλέον, στο πλαίσιο των ίδιων δράσεων, συνελήφθησαν 81 παράτυποι μετανάστες και οκτώ διακινητές.

Ειδικές υποθέσεις σε Έβρο, Δυτική Αττική και Λαύριο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υπόθεση που αποκαλύφθηκε στους Κήπους του Έβρου, όπου εντοπίστηκαν τρία ακόμη πολυτελή οχήματα, συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Για την απόπειρα παράνομης εξαγωγής τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη χρήση πλαστών εγγράφων, συνελήφθησαν δύο Γάλλοι υπήκοοι και ένας υπήκοος Λιβάνου.

Παράλληλα, στη Δυτική Αττική εξαρθρώθηκε μια εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας φέρονται να πραγματοποιούσαν συστηματικές κλοπές αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν έξι άτομα, ενώ οι έρευνες οδήγησαν στην εξιχνίαση συνολικά 19 περιπτώσεων κλοπών.

Αντίστοιχα, στην περιοχή του Λαυρίου, οι αρχές αποκάλυψαν μια ακόμη εγκληματική οργάνωση. Η συγκεκριμένη ομάδα δραστηριοποιούνταν στις κλοπές οχημάτων και εξωλέμβιων μηχανών σκαφών, τα οποία στη συνέχεια διοχέτευε σε αγορές του εξωτερικού, ολοκληρώνοντας έτσι την αλυσίδα της παράνομης διακίνησης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis