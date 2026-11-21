Με αφορμή το επερχόμενο ντέρμπι ΠΑΟΚ – Άρης, ο Σταύρος Σουντουλίδης ανασύρει μνήμες από τις αναμετρήσεις των δύο ομάδων κατά τις δεκαετίες του ’80 και του ’90. Το σημερινό παιχνίδι έχει μια ιδιαιτερότητα που είχε λείψει τα τελευταία χρόνια, καθώς η Θεσσαλονίκη περιμένει ξανά ένα μπασκετικό ντέρμπι με βαθμολογικό ενδιαφέρον και προσδοκίες. Η παλιά ανυπομονησία, που κάποτε ξεκινούσε από τα μέσα της εβδομάδας, επανέρχεται στο προσκήνιο, σηματοδοτώντας την επιστροφή του ντέρμπι σε περίοπτη θέση.

Η ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης τις ημέρες του ντέρμπι

Για όσους έζησαν τη μεγάλη εποχή του ελληνικού μπάσκετ, η επιστροφή του ντέρμπι στο προσκήνιο έχει τη δική της σημασία. Χρόνια ολόκληρα, η πόλη της Θεσσαλονίκης χωριζόταν στα δύο από το πρωί του αγώνα. Στα σχολεία, στα γραφεία και στα καφενεία, η ίδια συζήτηση κυριαρχούσε: «Γκάλης ή Μπάνε;», «Κόρφας ή Γιαννάκης;» και «Ποιος θα γελάσει τελευταίος;» ήταν τα ερωτήματα που απασχολούσαν τους πάντες.

Το «Παλαί» χωριζόταν από ένα σχοινί και μερικά κενά καθίσματα, ενώ οι οπαδοί εισέρχονταν στο γήπεδο από διαφορετικές εισόδους. Συγκεκριμένα, οι μεν έμπαιναν από την Εγνατία και τη ΔΕΘ, οι δε από την Γ’ Σεπτεμβρίου. Υπήρχε, μάλιστα, πρόβλημα αν κάποιος ξεχνούσε ποιος ήταν ο γηπεδούχος, καθώς αυτός έπαιρνε τις εισόδους της Εγνατίας.

Μετά την Κυριακή του αγώνα, ερχόταν η Δευτέρα, όπου ο νικητής είχε εξασφαλίσει το δικαίωμα στην καζούρα, ενώ ο ηττημένος αναζητούσε τρόπους να αποφύγει τους γνωστούς του. Αυτή η ατμόσφαιρα διαμόρφωσε μπασκετικά τους φιλάθλους της Θεσσαλονίκης, με παιχνίδια που, ακόμη και σήμερα, πολλοί θυμούνται πού ακριβώς κάθονταν όταν τα παρακολουθούσαν. Αναφέρθηκε, μάλιστα, μια συζήτηση με μια «παλιά καραβάνα» της ασπρόμαυρης κερκίδας, η οποία θυμόταν τη θύρα και τον διπλανό της σε ένα Άρης-ΠΑΟΚ που είχε κριθεί με buzzer beater του Ντίνου Αγγελίδη, με τελικό σκορ 66-65.

Η ιστορική διαδρομή των αναμετρήσεων

Από τη σεζόν 1963-64, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος της Α’ Εθνικής και του Κυπέλλου Ελλάδας, οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί συνολικά 221 φορές. Σε αυτές τις αναμετρήσεις, ο Άρης διατηρεί τη μερίδα του λέοντος, έχοντας καταγράψει 118 νίκες. Ο ΠΑΟΚ, από την πλευρά του, έχει πανηγυρίσει 103 νίκες έναντι του «αιώνιου» αντιπάλου του.

Στις αναμετρήσεις που αφορούν αποκλειστικά το πρωτάθλημα, οι «κίτρινοι» διατηρούν ένα μικρό προβάδισμα στη συνολική καταμέτρηση, με 80 νίκες. Οι «ασπρόμαυροι» έχουν 78 νίκες στο πρωτάθλημα. Ωστόσο, η εικόνα αλλάζει σημαντικά όταν ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται ως γηπεδούχος, όπου προηγείται με επιμέρους ρεκόρ 51-27.

Το προβάδισμα του ΠΑΟΚ στα χρόνια του επαγγελματικού πρωταθλήματος

Το προβάδισμα του ΠΑΟΚ είναι πολύ μεγαλύτερο στα χρόνια του επαγγελματικού πρωταθλήματος. Σε 89 αναμετρήσεις αυτής της περιόδου, ο «Δικέφαλος» έχει πανηγυρίσει 54 νίκες, έναντι 35 του Άρη. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το ρεκόρ στα εντός έδρας παιχνίδια του επαγγελματικού πρωταθλήματος, όπου ο ΠΑΟΚ προηγείται με 35-11.

Ο «Δικέφαλος», μάλιστα, τρέχει ένα σερί εννέα συνεχόμενων νικών στο «Παλατάκι». Αυτό το σερί ξεκίνησε μετά την τελευταία του ήττα στην έδρα του, η οποία σημειώθηκε στις 3 Μαΐου 2017. Τότε, ο ΠΑΟΚ είχε ηττηθεί με σκορ 84-75 από τους «κίτρινους» του Δημήτρη Πρίφτη, σε έναν αγώνα για τα προημιτελικά των playoffs.

Μια σημαδιακή ιστορία από το 1988

Από τις αναρίθμητες συναρπαστικές ιστορίες που έχουν εκτυλιχθεί στο γαϊτανάκι αυτών των ντέρμπι και μένουν εντυπωμένες στη μνήμη, ανασύρεται μία καθ’ όλα σημαδιακή. Πρόκειται για ένα βράδυ του 1988, το οποίο δεν ξεχάστηκε ποτέ, και αποτελεί μέρος των αναμνήσεων που μεταφέρει ο Σταύρος Σουντουλίδης από τη μεγάλη εποχή του ελληνικού μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta