Ξεκινούν από σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, οι πληρωμές για το επίδομα των 400 ευρώ που αφορά εκατομμύρια συνταξιούχους. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια σημαντική ανατροπή, καθώς η καταβολή των χρημάτων πραγματοποιείται περίπου 10 ημέρες νωρίτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις, οι οποίες έκαναν λόγο για πληρωμή στα τέλη του Νοεμβρίου.

Η ανακοίνωση της υπουργού και η έναρξη των πληρωμών

Την έναρξη των πληρωμών ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως. Η κυρία Κεραμέως επιβεβαίωσε ουσιαστικά τις πληροφορίες που ήθελαν το επίδομα να πιστώνεται νωρίτερα στους λογαριασμούς των δικαιούχων, δηλώνοντας ότι η καταβολή αρχίζει από σήμερα, 20 Νοεμβρίου.

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στην τηλεοπτική εκπομπή του OPEN TV «Ώρα Ελλάδας», με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά. Όπως διευκρίνισε η υπουργός, η πίστωση των 400 ευρώ θα γίνει στους τραπεζικούς λογαριασμούς 2,1 έως 2,2 εκατομμυρίων συνταξιούχων στο τέλος της ημέρας. Τα ποσά αναμένεται να αρχίσουν να εμφανίζονται σταδιακά στους λογαριασμούς των δικαιούχων από τις 5 το απόγευμα, ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν την έναρξη των πληρωμών στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής 20/11.

Η κίνηση αυτή προηγείται της καταβολής των συντάξεων του Δεκεμβρίου, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για τις 25 και 27 Νοεμβρίου. Η υπουργός τόνισε πως, αν και η επίσημη ημερομηνία πληρωμής είναι η Δευτέρα, τα χρήματα εμφανίζονται συνήθως στους λογαριασμούς στο τέλος της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του επιδόματος

Στην κατηγορία των δικαιούχων περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι που είχαν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και έλαβαν κύρια σύνταξη γήρατος κατά τον Σεπτέμβριο του 2026. Επίσης, εντάσσονται όσοι λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, με ειδικό ηλικιακό όριο τα 60 έτη, το οποίο εξετάζεται με βάση το τέλος του προηγούμενου έτους.

Η ενίσχυση καταβάλλεται και στους δικαιούχους κύριας σύνταξης αναπηρίας, καθώς και σε συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων με αναπηρία, χωρίς να εφαρμόζεται σε αυτούς το γενικό ηλικιακό όριο των συντάξεων γήρατος. Δικαιούχοι είναι ακόμη οι ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν τις σχετικές παροχές του ΟΠΕΚΑ, καθώς και άλλες κατηγορίες που καθορίζονται από τη νομοθεσία. Η ενίσχυση αυτή δίνεται σε όλους τους συνταξιούχους 65 ετών και άνω χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, καθώς και σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 60 ετών που είναι συνταξιούχοι χηρείας.

Τα χρήματα θα μπουν αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται η υποβολή κάποιας αίτησης. Για τα ζευγάρια συνταξιούχων ηλικίας άνω των 65 ετών, προβλέπεται διπλή ενίσχυση, δηλαδή συνολικά 800 ευρώ.

Το αφορολόγητο και ακατάσχετο ποσό

Το ποσό των 400 ευρώ είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Επιπλέον, δεν υπόκειται σε κρατήσεις και δεν μπορεί να καταβληθεί περισσότερες από μία φορές στο ίδιο πρόσωπο, ακόμη κι αν αυτό ανήκει σε διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχων.

Παράλληλα, η αντίστοιχη ενίσχυση των 400 ευρώ θα καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΑ τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 σε ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους αναπηρικών προνοιακών παροχών. Και για αυτή την κατηγορία, το ποσό θα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο.

Η εξέλιξη του μέτρου και ο δημοσιονομικός χώρος

Η υπουργός Νίκη Κεραμέως υπενθύμισε την πορεία του συγκεκριμένου μέτρου, αναφέροντας ότι όταν ξεκίνησε πέρυσι το Πάσχα, η ενίσχυση ήταν 250 ευρώ και ο αριθμός των δικαιούχων ήταν σημαντικά μικρότερος. Στη συνέχεια, το επίδομα αυξήθηκε στα 300 ευρώ και κατόπιν στα 400 ευρώ.

Αυτή η αύξηση και η διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων κατέστη δυνατή λόγω της δημιουργίας επιπλέον δημοσιονομικού χώρου. Η υπουργός εξήγησε ότι μέτρα όπως η ψηφιακή κάρτα εργασίας απέδωσαν περισσότερα έσοδα, επιτρέποντας την ενίσχυση του μέτρου. Η κυρία Κεραμέως υπογράμμισε ότι η ενίσχυση αυτή δεν είναι έκτακτη, αλλά θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos