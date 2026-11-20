Το σεισμογραφικό σκάφος Ramform Tethys της TGS έχει ήδη φτάσει στο Νότιο Ιόνιο, προκειμένου να αρχίσουν τις επόμενες ημέρες οι σεισμικές έρευνες για λογαριασμό της κοινοπραξίας Chevron-HELLENiQ ENERGY. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα τέλη Ιανουαρίου του 2027. Παράλληλα, εκδηλώθηκε ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον για τον τομέα των υδρογονανθράκων της χώρας, με τρεις μεγάλες εταιρείες να υποβάλλουν προσφορές σε σχετικό διαγωνισμό της ΕΔΕΥΕΠ.

Οι σεισμικές έρευνες στο Νότιο Ιόνιο

Το σεισμογραφικό πλοίο RAMFORM TETHYS, το οποίο ανήκει στην εταιρεία TGS και φέρει το όνομα της αρχαιοελληνικής μυθολογικής Τιτανίδας Τηθύος, βρίσκεται πλέον στο Νότιο Ιόνιο. Ο σκοπός της παρουσίας του είναι η έναρξη των ερευνών στις περιοχές παραχώρησης της κοινοπραξίας Chevron-HELLENiQ ENERGY.

Οι συγκεκριμένες εργασίες ξεκινούν μετά την έγκριση του αιτήματος για έκδοση NAVTEX. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι ερευνητικές δραστηριότητες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη του Ιανουαρίου του 2027.

Ο διεθνής διαγωνισμός της ΕΔΕΥΕΠ

Τρεις από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου παγκοσμίως, οι SLB, Viridien και BGP, υπέβαλαν προσφορές στον διεθνή διαγωνισμό που προκήρυξε η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ). Ο διαγωνισμός αφορά τη συλλογή και επεξεργασία σεισμικών δεδομένων σε θαλάσσιες περιοχές της Δυτικής και Νότιας Ελλάδας.

Οι προσφορές αυτές αφορούν τη χορήγηση αδειών αναζήτησης, με αντικείμενο την πρόσκτηση και επεξεργασία σεισμικών δεδομένων μη αποκλειστικής χρήσης (non-exclusive seismic data). Η συμμετοχή αυτών των εταιρειών, μαζί με τις Chevron και ExxonMobil, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στον τομέα υδρογονανθράκων της Ελλάδας.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης

Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΔΕΥΕΠ. Η συνεδρίαση είχε ως αντικείμενο την αποσφράγιση των τριών προσφορών που είχαν υποβληθεί στον διεθνή διαγωνισμό.

Μετά την αποσφράγιση, θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των προσφορών. Στόχος της διαδικασίας είναι η ανάδειξη ενός ή περισσοτέρων πλειοδοτών, οι οποίοι θα αναλάβουν την υλοποίηση του προγράμματος.

Οι δηλώσεις του υπουργού Σταύρου Παπασταύρου

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε ότι η συμμετοχή των SLB, Viridien και BGP στον διεθνή διαγωνισμό της ΕΔΕΥΕΠ, σε συνδυασμό με την άφιξη του σεισμογραφικού σκάφους της TGS στο Νότιο Ιόνιο για λογαριασμό της κοινοπραξίας Chevron-HELLENiQ ENERGY, επιβεβαιώνει το ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον για το ενεργειακό δυναμικό της Ελλάδας. Ο υπουργός υπογράμμισε ότι, μετά τη Chevron και την ExxonMobil, τέσσερις από τις μεγαλύτερες εταιρείες σεισμικών ερευνών παγκοσμίως εκδηλώνουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για τη χώρα μας.

Ο κ. Παπασταύρου πρόσθεσε ότι η αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων αποτελεί στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης. Τόνισε ότι η διαδικασία προχωρά με συνέπεια, σχέδιο και αυτοπεποίθηση, με απόλυτο σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, καθώς και με αυστηρούς όρους ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Ο Υπουργός ανέφερε επίσης ότι υπάρχει ευθύνη απέναντι στους Έλληνες πολίτες να αποκτηθεί σαφής και τεκμηριωμένη εικόνα για το δυναμικό της χώρας σε εγχώριους ενεργειακούς πόρους. Εφόσον επιβεβαιωθούν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα, η αξιοποίησή τους θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων πολιτών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, Ieidiseis