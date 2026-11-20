Η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια Ριάνα πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια του οίκου μόδας Dior για το 2027, με τίτλο Lady Dior. Η καλλιτέχνιδα πόζαρε στον φακό αγκαλιά με την ενός έτους κόρη της, Ρόκι, σε μία φωτογράφιση που έχει ήδη τραβήξει την προσοχή. Οι δύο τους εμφανίζονται σε διάφορες λήψεις, αναδεικνύοντας τις δημιουργίες του οίκου, αλλά και μία πιο προσωπική πλευρά της διάσημης μητέρας.

Η φωτογράφιση για την καμπάνια Lady Dior 2027

Για τις ανάγκες της καμπάνιας Lady Dior 2027, η Ριάνα φωτογραφήθηκε γυμνή, κρατώντας στην αγκαλιά της την κόρη της, Ρόκι. Η μικρή, ηλικίας ενός έτους, ακουμπούσε στο στήθος της μητέρας της, δημιουργώντας μία εικόνα οικειότητας και τρυφερότητας. Η φωτογράφιση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη φορά που μαμά και κόρη ποζάρουν μαζί για μία τόσο μεγάλη καμπάνια μόδας.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ριάνα φαίνεται να κρατάει με το ένα της χέρι μία από τις χαρακτηριστικές τσάντες του οίκου Dior, σε μαύρο χρώμα. Η επιλογή αυτή αναδεικνύει το εμβληματικό αξεσουάρ, ενώ παράλληλα ενισχύει την αίσθηση της κομψότητας και της διαχρονικότητας που πρεσβεύει ο οίκος μόδας. Η παρουσία της μικρής Ρόκι προσδίδει μία νέα διάσταση στην καμπάνια, συνδυάζοντας την υψηλή μόδα με τη μητρότητα.

Οι κοινές εμφανίσεις μαμάς και κόρης

Πέρα από την εντυπωσιακή γυμνή φωτογράφιση, η Ριάνα και η κόρη της εμφανίζονται και με άλλες δημιουργίες του οίκου Dior. Σε μία από τις λήψεις, η τραγουδίστρια φορά ένα διάφανο φόρεμα σε μαύρο χρώμα, πάνω από το οποίο έχει επιλέξει ένα μαύρο δερμάτινο πανωφόρι. Το σύνολο αυτό αναδεικνύει το ιδιαίτερο στυλ της Ριάνα, συνδυάζοντας το τολμηρό με το κλασικό.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η μικρή Ρόκι φορά ακριβώς το ίδιο σύνολο με τη μητέρα της, σε μίνι εκδοχή. Αυτή η λεπτομέρεια προσθέτει μία παιχνιδιάρικη νότα στην καμπάνια και υπογραμμίζει τη σύνδεση μεταξύ μητέρας και κόρης, εντάσσοντάς τες πλήρως στην αισθητική του οίκου. Η ταύτιση των ενδυμάτων δημιουργεί μία αρμονική και συνεκτική εικόνα, ενισχύοντας το μήνυμα της καμπάνιας.

Η Ριάνα ερμηνεύει το νόημα του «Lady»

Με αφορμή την εν λόγω φωτογράφιση, η Ριάνα θέλησε να εκφράσει τη δική της άποψη σχετικά με το τι σημαίνει για την ίδια ο όρος «Lady». Η δήλωσή της προσφέρει μία σύγχρονη και πολυδιάστατη ερμηνεία, απομακρυνόμενη από στερεότυπα. «Μια γυναίκα είναι ένα πρίσμα», ανέφερε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια, προσδίδοντας μία ποιητική διάσταση στην προσέγγισή της.

Συνεχίζοντας την εξήγησή της, η Ριάνα δήλωσε: «Όπως το φως περνά μέσα από ένα πρίσμα και γίνεται πολυδιάστατο, έτσι και κάθε χρώμα αποκαλύπτεται από διαφορετική γωνία. Δεν υπάρχει ένας μόνο τρόπος για να μας ορίσει πραγματικά κανείς». Με αυτή τη δήλωση, η καλλιτέχνιδα τονίζει την ποικιλομορφία και την πολυπλοκότητα της γυναικείας φύσης, υπογραμμίζοντας ότι η ταυτότητα μιας γυναίκας δεν μπορεί να περιοριστεί σε έναν μόνο ορισμό ή μία μόνο εικόνα.

Η μικρή Ρόκι Ιρλανδής Μάγιερς στο επίκεντρο

Η παρουσία της Ρόκι Ιρλανδής Μάγιερς, της κόρης της Ριάνα, στην καμπάνια Lady Dior 2027 αποτελεί ένα κεντρικό στοιχείο της φωτογράφισης. Η ενός έτους Ρόκι, με την αθωότητά της, προσδίδει μία ξεχωριστή νότα στις εικόνες, αναδεικνύοντας τη μητρική πλευρά της διάσημης τραγουδίστριας. Η επιλογή να συμπεριληφθεί η κόρη της στην καμπάνια υπογραμμίζει τη σημασία της οικογένειας και της μητρότητας στη ζωή της Ριάνα.

Οι στιγμές τρυφερότητας μεταξύ μητέρας και κόρης αποτυπώνονται με τρόπο που αγγίζει το κοινό, προσφέροντας μία πιο ανθρώπινη και προσωπική εικόνα της σταρ. Η Ρόκι, ακουμπώντας στο στήθος της μητέρας της, συμβολίζει τη στενή σχέση και τον αδιάρρηκτο δεσμό που τις ενώνει, καθιστώντας την καμπάνια όχι μόνο μία δήλωση μόδας, αλλά και μία δήλωση αγάπης και οικογενειακών δεσμών.

Με πληροφορίες από: Topontiki